31.01.2017

Они ковали Победу

Генерал-майора авиации, военного летчика первого класса Анатолия Авксентьевича Короля в день его 95-летия пришли поздравить многие близкие и друзья, официальные лица. В разговорах коснулись и военных лет. О боевом пути нашего юбиляра наша газета уже писала («РГ» за 23 февраля 2012 года). Но сейчас хочу напомнить его хронику жизни и некоторые эпизоды.

Парня позвало небо

АНАТОЛИЙ родился в крестьянской семье. В 1937 году восьмиклассником записался в планерный кружок от Осоавиахима в родном поселке Михайловка Запорожской области. Впервые в небо поднялся с инструктором Мелитопольского аэроклуба на самолете У-2 в

1938 году. Аэроклуб окончил отлично и в начале 1939-го был зачислен курсантом Качинской Краснознаменной школы военных летчиков. После ее окончания младшего лейтенанта Короля с группой летчиков направили служить в 124-й истребительный авиаполк (ИАП) в Оршу Белорусского военного округа. Перед войной полк перебазировали на полевой аэродром городка Высоко-Мазовец, рядом с границей.

– 18 июня 1941 года получили приказ: подготовить летный состав на самолетах МИГ-3 для участия

в учениях 21 июня, – вспоминает Король. – Пулеметы с самолетов снять, отпуска и увольнение личного состава запретить. 21 июня прошло спокойно. А 22-го в

3.30 утра боевая тревога! Три звена улетели на Белосток. В 4.30 над аэродромом на высоте 150 метров появился самолет-разведчик «Мессершмитт-110». В это время взлетел командир звена Кокорев, догнал врага и произвел таран. «Мессер» упал, а Кокорев вернулся с парашютом, но без самолета. А уже в 4.40 по лагерю, складам, самолетам был нанесен первый бомбовый удар 18-ю «юнкерсами». Но и в такой сложной обстановке мы успели выполнить до 20 самолето-вылетов и сбить два немецких самолета. А дальше вынуждены были уехать в Москву за новыми самолетами.

Более 30 ночных вылетов сделал летчик Король, защищая небо столицы. А в начале сентября было приказано срочно перебазироваться на Ленинградский фронт, аэродром Левашово. Там Анатолий больше всего сделал боевых вылетов – 127. Врезались в память массированные вылеты 6 и 7 ноября 1941 года, когда нанесли мощный упреждающий удар по скоплению вражеских самолетов на аэродроме Сиверский. Тем самым был сорван запланированный немцами «звездный» налет на Ленинград и Кронштадт 7 ноября. А всего за войну Король совершил 296 боевых вылетов. Сопровождал бомбардировщики и штурмовики, прикрывал наступающие войска, летал на разведку. Еще было 32 штурмовки аэродромов, железнодорожных составов и войск. Прикрывал «дорогу жизни» и Кронштадт. Сбил восемь вражеских самолетов.

Комсомолка проверила винтовку

– А КАКОЙ из сбитых вами вражеских самолетов запомнился больше всего?

– Дело было между Вязьмой и Ржевом в октябре 43-го. После выздоровления от тяжелого ранения меня направили в 12-й гвардейский истребительный авиаполк (ИАП) Московской армии ПВО. Я быстро освоил самолет Як-1. А тут никак не могли поймать немецкого разведчика, который на «Юнкерсе-88» летал вдоль железной дороги. Как только дадут команду на взлет нашему истребителю, так немец сразу набирает высоту и уходит. Я сообразил, что он настроился на нашу радиоволну. Предложил командиру использовать радиомолчанку. Разговоры только по телефону. Я набрал высоту 8500 метров, а на высоте 8000 шел разведчик. Бросился за ним. Он развернулся – и драпать. Я догоняю. И вдруг из его самолета вырывается шлейф ядовитых газов. Моментально выскакиваю из него. Если бы замешкался на несколько секунд – он бы отравил меня. Жму на гашетку. Поджег один мотор, и немец вынужденно сел на поляну. При посадке деревьями у него оторвало хвостовую часть, и он метров сто прополз на крыльях. Запомнил это место – и быстро на аэродром.

Вернулись с командиром эскадрильи майором Катричем на По-2. Видим, что подбитый самолет окружили человек 30 из деревушки. Впереди комсомолка с винтовкой петровских времен. Подбегает и докладывает: «Товарищ командир! Этот гад кричит все время «Хайль Гитлер! Сталин капут!» Что мне с ним делать?» Говорю: «Проверь винтовку». Пока мы искали фотоаппараты немецкого разведчика, слышим выстрел. А штурман и два стрелка были убиты еще в воздухе. С того самолета взяли один парашют себе на шарфики, а три отдали комсомолке, чтобы разделила между своими. И попросили похоронить немцев.

Друзья-однополчане

– АНАТОЛИЙ Авксентьевич, во время прошлой встречи вы рассказывали об именитых друзьях-однополчанах, с которыми вместе воевали. Кто-то из них еще жив?

– Буквально неделю назад звонил из Москвы Степан Микоян, заслуженный летчик-испытатель СССР, сын члена Политбюро Анастаса Микояна. Во время войны он был капитаном. А его брат Алексей – старшим лейтенантом. Степан выслал мне свою объемную книгу воспоминаний. Там есть и наше совместное фото во время службы в 12-м гвардейском ИАП. За испытание сверхзвукового самолета МИГ-25 он был удостоен звания Героя Советского Союза, стал заместителем главного конструктора московского НПО «Молния», где создали космический корабль многоразового использования «Буран».

Перезваниваюсь и с Александром Щербаковым – сыном первого секретаря МК и МГК ВКП(б) и заместителя Наркома обороны. Всем из нашей тройки уже по 95 лет. К сожалению, Алексей Микоян, сын Николая Булганина и воспитанник Климента Ворошилова Иванов ушли уже в мир иной. С Василием Сталиным я вместе учился в Качинской авиашколе, дружил с ним. А остальные ребята чуть позже окончили эту школу. На войне зарекомендовали себя смелыми и отважными.

– После войны вы продолжили службу?

– Окончил военно-воздушную академию, командовал гвардейскими авиаполками 180-м Сталинградским Краснознаменным и

29-м Волховским, был заместителем

командира авиадивизий Таллиннской, Днепропетровской, Новоземельной. Служил советником на Кубе. Летал на сверхзвуковых истребителях МИГ-19 и МИГ-21. Пока здоровье позволяло – военруком в школе работал, в СШ №2 с ребятами создал музей боевой славы 87-й стрелковой Перекопской дивизии.

– Что вас сегодня волнует?

– Отношение властей к истории. Вот живу я на улице Героев Сталинграда. С некоторых пор ей вернули старое название «Школьная». Зачем? Чтобы забыть героев вообще? И вырастет наша молодежь без роду и племени.



Запорожье.