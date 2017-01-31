31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г.

Мировой в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ – счастливый город для Алины Шух из Броваров. Год назад она установила здесь юниорский рекорд Украины в многоборье, а сейчас на командном чемпионате Украины – мировой рекорд для этой возрастной группы – 4550 очков! Алина на 15 очков улучшила предыдущий мировой рекорд в пятиборье в возрастной категории до 20 лет, с 1 марта 2002 года принадлежавший шведке Каролине Клюфт.

В прошлом году на чемпионате Европы в Тбилиси 17-летняя Шух установила мировой рекорд в семиборье – 6186 очков.

– Честно говоря, финишировав на 800 метров (последний вид пятиборья), я понятия не имела, что побила какой-то рекорд. Настраивалась просто на хороший результат, – призналась Алина. – Всегда перед соревнованиями думаю: как будет – так и будет. Хорошо – значит – хорошо. Нет – не стоит расстраиваться. В многоборье не всегда все складывается, не может быть все идеально. Когда же складывается – бьется мировой рекорд. Сегодня у меня три личных рекорда и два хороших результата».

Теперь цель Алины – пробиться на первый в карьере взрослый международный старт – чемпионат Европы в помещении. Чтобы 3-5 марта посоревноваться в Белграде, нужно показать в зимнем сезоне результат из европейского ТОП-8.

Будем на это надеяться. Тем более что запорожский рекорд Шух – лучший результат сезона в мире среди взрослых!

Европа покорилась Джиме

В ПОЛЬСКОМ городе Душники-Здруй завершился чемпионат Европы по биатлону. Украинская команда увозит домой полный комплект медалей с небольшим «довеском» – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.

Отличилась Юлия Джима. Сначала она победила в спринте, на 27 секунд опередив россиянку Светлану Слепцову и почти на 38 – россиянку Ирину Старых.

– Мысли, что могу показать высокий результат, конечно, были. Но когда гонка началась и все стреляли без промахов, у меня появились сомнения. Тогда я подумала, что сегодня на рубежах нужно работать только чисто – тогда смогу оказаться в призерах. Сейчас готовлюсь к чемпионату мира. Старты на чемпионате Европы были в программе для скоростной работы, чтобы подойти к ЧМ в хорошей форме. Сама не знаю, как удалось, наконец, отстреляться чисто. За весь сезон это первая гонка «на ноль», – сказала Юлия после финиша.

Увы, эта гонка так и осталась пока в этом сезоне у Джимы «на ноль». В гонке преследования она допустила два промаха и отстала от не допустившей промахов Старых на 19,8 секунды. Зато отличная скорость позволила Юлии завоевать «серебро», обогнав Слепцову.

К сожалению, хуже всех стреляла киевлянка и в последнем виде программы– смешанной эстафете. Однако усилиями Анастасии Меркушиной, Александра Жирного и Руслана Ткаленко украинская команда смогла завоевать бронзовые медали, на 0,7 секунды отстав от финишировавших вторыми норвежцев. Победителям – сборной России – было проиграно 37 секунд.

Еще одну медаль Украине принесла Меркушина, став третьей в индивидуальной гонке, где она уступила Старых и Слепцовой.

Параллельно с чемпионатом Европы в Поклюке (Словения) прошел третий этап юниорского Кубка мира. Украинцы выиграли две бронзовые медали. В спринте отличился Антон Дудченко; а вместе с Анной Кривонос, Кристиной Дмитренко и Тарасом Лесюком он был третьим в смешанной эстафете.

«Бронза» мушкетеров

НА ЭТАПЕ Кубка мира по фехтованию на шпагах в Хайденхайме (Германия) сборной Украины удалось попасть в число призеров. Команда в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Анатолия Герея в 1/16 финала без проблем разобрались со сборной Австралии (45:28) и Эстонии (45:23).

Упорной получилась борьба в четвертьфинале с командой Швейцарии. Все решилось в последнем бою, и решающий укол был за украинцами (35:34).

К сожалению, было потрачено много сил, и украинцы не сумели в полуфинале остановить французов (29:45). Но в борьбе за «бронзу» наши сломили сопротивление китайцев (36:29).