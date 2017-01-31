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31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г. Житие мое

Надеюсь все, кроме малолеток, успели до запрета советских фильмов посмотреть «Берегись автомобиля!» Помните, герой Юрий Деточкин угонял машины у воровитых чиновников, торгашей, цеховиков… В общем, у людей, живущих на нетрудовые доходы. Потом он продавал автомобили, а деньги переводил в детские дома.

ВСПОМНИТЬ об этом персонаже Иннокентия Смоктуновского меня подвигло сообщение министра внутренних дел Укра­ины Арсена Авакова о задержании преступной организации, подозреваемой в хищении автомобилей.

Но прежде чем рассказать об этом достижении реформированной полиции, вспомню случай из жизни. Месяц назад ограбили наших соседей, которые ушли на день рождения к друзьям. Через разбитое окно залезли в дом и вынесли довольно много, потому что дочь оставила на столе ключи от машины. Вот на ней-то все и вывезли.

Вернувшись, соседи вызвали ми… (извините) полицию, которая явилась через два часа, хотя райотдел находится в 500 метрах от дома пострадавших. Им дали понять, что дело безнадежное, но шансы есть – надо только обратиться в частное сыскное агентство. При этом изъяли документы на всю украденную технику. Ни о каких спецоперациях типа «перехват» или «заслон» речи и не было.

Видя такое отношение, зять занялся поиском самостоятельно. Через пару дней он обнаружил свою сгоревшую машину в ближайшем лесу, а несколько вещей в ломбарде. Но его там, мягко говоря, послали, поскольку доказать, что это их собственность, не было возможности.

Но хватит о негативе. Теперь о подробностях доблестно завершенной операции Нацполиции по задержанию пятерых участников преступной организации, похищавших автомобили и возвращавших их пострадавшим за вознаграждение. Об этом рассказал глава департамента уголовного розыска Сергей Князев.

Организатором преступной схемы был бывший курсант Национальной академии внутренних дел, известный как «Карп». Из вуза его исключили за незаконное хранение наркотиков. Он представлялся потерпевшим как человек, имеющий влияние в уголовной среде и способный за определенную сумму решить вопрос возврата автомобиля.

Спросите, почему я вспомнила о Деточкине. Дело в том, что, как удалось задокументировать правоохранителям, только за последние годы злоумышленники похитили на территории Киева, Львова, Хмельницкого, Житомира, Ивано-Франковской и Ровенской областей десятки автомобилей марок «Мерседес», «Тойота», «Лексус», БМВ престиж-класса.

«Сумма причиненного ими ущерба составляет десятки миллионов гривен. За период деятельности преступная организация стала практически «монополистом» в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Кроме того, известно, что в 2016 году в Киеве было возвращено владельцам 67 иномарок (об угонах которых было заявлено в полицию), похищенных другими преступными группировками. Причастность к их возвращению ОПГ «Карпа» устанавливается», – отметил Аваков.

Можно было бы возрадоваться успеху полицейских, да только мешает одно. «Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции и чувствуя свою безнаказанность, настолько вошла в раж, что начала похищать автомобили у должностных лиц, среди которых народные избранники и чиновники из аппарата президента Украины (выделено мной)», – возмутился Аваков.

И я поняла: продолжили бы эти «карпы» щипать простой люд и олигархов средней руки, жили бы припеваючи. Так нет же, позарились на святое – на слуг народа. А это совсем другой статус расследования.

По данным AUTO-Consulting, в 2016 году Украина продемонстрировала самый большой рост продаж новых автомобилей в Европе. Усилиями всех операторов удалось реализовать 64 478 новых автомобилей, что на 39 процентов больше, чем год назад.

Наиболее динамично развивающийся сегмент украинского рынка – это Premium, в котором было приобретено автомобилей на сумму 617 миллионов евро (+69 процентов к прошлому году). Такой стремительный рост сегмента Premium отразился и на общей сумме приобретенных авто, достигшей 1,7 миллиарда евро, что на 48 процентов больше, чем в 2015 году. При этом средняя стоимость одного купленного автомобиля – 24 529 евро (примерно 720 тысяч гривен).

Как вы думаете, можно ли в нынешней Украине заработать честным трудом такие деньги? Тем более не забудьте, что угнанные машины возвращались их же владельцам. Пусть даже за половину стоимости. Но и это годовой доход 30 пенсионеров, получающих две тысячи в месяц.

Так что я, может быть, и прониклась бы сочувствием к новоявленным «деточкиным». Но сомневаюсь, что хотя бы одна гривна «карповских» денег досталась малоимущим и обездоленным. ВСПОМНИТЬ об этом персонаже Иннокентия Смоктуновского меня подвигло сообщение министра внутренних дел Укра­ины Арсена Авакова о задержании преступной организации, подозреваемой в хищении автомобилей.Но прежде чем рассказать об этом достижении реформированной полиции, вспомню случай из жизни. Месяц назад ограбили наших соседей, которые ушли на день рождения к друзьям. Через разбитое окно залезли в дом и вынесли довольно много, потому что дочь оставила на столе ключи от машины. Вот на ней-то все и вывезли.Вернувшись, соседи вызвали ми… (извините) полицию, которая явилась через два часа, хотя райотдел находится в 500 метрах от дома пострадавших. Им дали понять, что дело безнадежное, но шансы есть – надо только обратиться в частное сыскное агентство. При этом изъяли документы на всю украденную технику. Ни о каких спецоперациях типа «перехват» или «заслон» речи и не было.Видя такое отношение, зять занялся поиском самостоятельно. Через пару дней он обнаружил свою сгоревшую машину в ближайшем лесу, а несколько вещей в ломбарде. Но его там, мягко говоря, послали, поскольку доказать, что это их собственность, не было возможности.Но хватит о негативе. Теперь о подробностях доблестно завершенной операции Нацполиции по задержанию пятерых участников преступной организации, похищавших автомобили и возвращавших их пострадавшим за вознаграждение. Об этом рассказал глава департамента уголовного розыска Сергей Князев.Организатором преступной схемы был бывший курсант Национальной академии внутренних дел, известный как «Карп». Из вуза его исключили за незаконное хранение наркотиков. Он представлялся потерпевшим как человек, имеющий влияние в уголовной среде и способный за определенную сумму решить вопрос возврата автомобиля.Спросите, почему я вспомнила о Деточкине. Дело в том, что, как удалось задокументировать правоохранителям, только за последние годы злоумышленники похитили на территории Киева, Львова, Хмельницкого, Житомира, Ивано-Франковской и Ровенской областей десятки автомобилей марок «Мерседес», «Тойота», «Лексус», БМВ престиж-класса.«Сумма причиненного ими ущерба составляет десятки миллионов гривен. За период деятельности преступная организация стала практически «монополистом» в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Кроме того, известно, что в 2016 году в Киеве было возвращено владельцам 67 иномарок (об угонах которых было заявлено в полицию), похищенных другими преступными группировками. Причастность к их возвращению ОПГ «Карпа» устанавливается», – отметил Аваков.Можно было бы возрадоваться успеху полицейских, да только мешает одно. «Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции и чувствуя свою безнаказанность, настолько вошла в раж, что начала похищать автомобили у должностных лиц, среди которых народные избранники и чиновники из аппарата президента Украины (выделено мной)», – возмутился Аваков.И я поняла: продолжили бы эти «карпы» щипать простой люд и олигархов средней руки, жили бы припеваючи. Так нет же, позарились на святое – на слуг народа. А это совсем другой статус расследования.По данным AUTO-Consulting, в 2016 году Украина продемонстрировала самый большой рост продаж новых автомобилей в Европе. Усилиями всех операторов удалось реализовать 64 478 новых автомобилей, что на 39 процентов больше, чем год назад.Наиболее динамично развивающийся сегмент украинского рынка – это Premium, в котором было приобретено автомобилей на сумму 617 миллионов евро (+69 процентов к прошлому году). Такой стремительный рост сегмента Premium отразился и на общей сумме приобретенных авто, достигшей 1,7 миллиарда евро, что на 48 процентов больше, чем в 2015 году. При этом средняя стоимость одного купленного автомобиля – 24 529 евро (примерно 720 тысяч гривен).Как вы думаете, можно ли в нынешней Украине заработать честным трудом такие деньги? Тем более не забудьте, что угнанные машины возвращались их же владельцам. Пусть даже за половину стоимости. Но и это годовой доход 30 пенсионеров, получающих две тысячи в месяц.Так что я, может быть, и прониклась бы сочувствием к новоявленным «деточкиным». Но сомневаюсь, что хотя бы одна гривна «карповских» денег досталась малоимущим и обездоленным. Анна МАРКОВА.

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