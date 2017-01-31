31.01.2017

Успех

В Мельбурне завершился первый в новом году теннисный турнир серии «Большой шлем» – Открытый кубок Австралии. Впервые почетный трофей в личных состязаниях достался нашей соотечественнице Марте Костюк. И пусть 14-летняя киевлянка стала победительницей лишь юниорского турнира, но будем надеяться, что это только начало.

МАРТА, посеянная под 11-м номером, уверенно начала турнир, обыграв Махак Джаин из Индии со счетом 6:3, 6:3. Далее последовали победы над японкой Нахо Сато – 6:1, 2:6, 6:2, англичанкой Джоди Анной Буррадж – 6:7 (5), 6:1, 6:4, Эн Шуо Лианг (Тайвань) – 6:3, 6:1, в полуфинале над россиянкой Еленой Рыбакиной – 6:1, 7:5.

А в финале украинку ждала лидер мирового юниорского рейтинга Ребекка Масарова из Швейцарии. Поединок оказался очень напряженным. Выиграв первый сет 7:5, Костюк разгромно уступила во втором – 1:6.

«Во втором сете, наверное, у Ребеки было больше концентрации, чем у меня. Она вела игру. Когда мы начали сет, я стала думать, что я почти выиграла. И это мне не помогло. При каком счёте? Когда она вела 1:0, а потом мы играли 12 минут один гейм, но я всё-таки его выиграла. Но это не было хорошо, может, было бы лучше, если бы я его проиграла, – считает Марта. – Но я расслабилась, и Ребекка выиграла пять геймов подряд.

Наверное, когда был счtт 3:1, я просто перестала играть и была готова к третьему сету. Вероятно, это было хорошо, что я переждала, а затем начала играть в третьей партии и победила 6:4».

Эта победа тем весомее, что все соперницы Костюк были старше ее: Рыбакина и Масарова – на три года. А в таком возрасте подобная разница – весьма ощутимый перевес. Напомним, что в январе 2016-го Марта победила на турнире Les Petits As во Франции для игроков до

14 лет. Прогресс потрясающий.

«За прошедший год я серьезно улучшила свой уровень игры. Возможно, самый прогрессивный период был в мае, когда Иван Любичич пригласил меня тренироваться в Монте-Карло на десять дней. После этого я выиграла турнир второй категории и, подписав контракт с Иваном, стала заниматься с ним в Каннах, а в Киеве меня тренирует мама».

– Как ты видишь свой переход в профессиональный тур? Сколько лет будешь играть на юниорских турнирах? – поинтересовались у Марты журналисты.

– В этом году я планирую играть только турниры «Большого Ш-шлема»: «Ролан Гаррос», возможно, «Уимблдон» и US Open. У нас ведь есть ограничения на выступления во взрослых турнирах, а у меня их осталось семь или восемь до дня рождения (28 июня), поэтому я не очень хочу играть профессиональные турниры в это время.

Но и юниорские турниры сейчас для меня тоже не очень хорошо. Когда вы приезжаете на турнир, вы сосредоточены на победу и побеждаете. Иногда это плохо. Вы начинаете забивать голову совершенно другим, вы не можете показывать свой теннис, потому что на вас давит мысль о победе. На этот турнир я приехала просто показать свою игру и выиграла.