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31.01.2017 Герои спортивной арены В Запорожье на доме, где долгое время жил легендарный Леонид Жаботинский, в торжественной обстановке открыта мемориальная доска его памяти. В КАНУН 79-й годовщины со дня рождения знаменитого спортсмена во дворе дома № 15 по улице Школьной собралось немало людей почтить его память. На торжественное открытие доски при­шли родные, друзья, спортсмены, представители власти, горожане. Заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров подчеркнул огромный вклад Леонида Жаботинского в развитие спорта. «Леонид Иванович – легенда мирового масштаба. Его имя, рекорды вписаны в историю золотыми буквами. Мы гордимся, что являемся земляками этого человека. Он является достойным примером для подрастающего поколения», – отметил Пустоваров.

Теплыми воспоминаниями о легендарном спортсмене и человеке, его огромном вкладе в развитие тяжелой атлетики, приобщении молодежи к миру спорта поделились олимпийский чемпион Монреаля 1976 года Александр Резанов, народный артист Украины Александр Гапон, начальник управления молодежи, физкультуры и спорта облгосадминистрации Наталья Власова, сын Жаботинского Вилен Леонидович. Тут же находилась вдова Леонида Ивановича Раиса Николаевна. Право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю областного отделения НОК Украины Владимиру Лобанову. Присутствующие почтили память выдающегося спортсмена минутой молчания, возложили цветы. В прошлом году одна из центральных улиц Запорожья в память о Жаботинском была названа его именем.

Запорожье.

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