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31.01.2017 Десятая муза

25 января в Украине стартовали «Вечера французского кино». Уже традиционно они пройдут в Киеве, Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Мариуполе, Одессе, Сумах, Харькове и Черновцах. Зрители увидят лучшие французские фильмы последнего десятилетия. НА ОТКРЫТИИ «Вечеров…» в кинотеатре «Киев» актриса и кинорежиссер Николь Гарсия представила киевской публике свой новый фильм «Иллюзия любви» с обладательницей премии «Оскар» Марион Котияр в главной роли. Участие в церемонии приняла также исполнительница одной из ролей давняя подруга Николь Брижит Роюан.

Фильм переносит нас в южную провинцию Франции, которая переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэлла, главная героиня фильма, ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеей неприличной и даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от страсти и порока, родители выдают ее замуж. Супруг Габриэллы оказывается добропорядочным и любящим человеком, а жизнь с ним – тюремным заключением.

В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение, она безнадежно влюбляется в раненого ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

Николь Гарсия – лауреат национальных и международных премий за актерскую игру и режиссерские достижения в кино. Ее дебютом в кино стала роль в комедии Жана Жиро «Жандарм женится» (1968 год) с Луи де Фюнесом.

Приятной новостью на церемонии открытия «Вечеров…» стало сообщение о том, что несколько фильмов их участников получили номинации на главную французскую кинопремию «Сезар». Фильм-открытие фестиваля «Иллюзия любви» режиссера Николь Гарсия получил сразу восемь номинаций в таких категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший адаптированный сценарий», «Операторская работа», «Монтаж», «Работа художника по костюмам» и «Звук». Анимационный фильм «Красная черепаха» режиссера Михаэль Дюдока де Вита, созданный в сотрудничестве со знаменитой японской студией Ghibli, претендует на премию «Сезар» в категории «Лучшая анимация». «Красная черепаха» выдвинута в подобной номинации и на премию «Оскар». Лента режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер» тоже борется за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также в программе работа Вима Вендреса «Прекрасные дни в Аранхуесе» из конкурсной программы Венецианского кинофестиваля и фильм «Вечность» номинанта на премию «Оскар» режиссера Чаня Анг Хунга с Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Николь Гарсия поделилась со зрителями воспоминаниями о перипетиях творческого процесса:

– Было много работы, особенно сложно было показать атмосферу 50-х годов, потому что фильм, который относится к определенной эпохе, сложнее снимать, так как нужно восстановить атмосферу, и чтобы эта атмосфера не стала преградой, чтобы зритель себя идентифицировал с героем. Что касается выбора натуры, также было сложно найти санаторий, сохранивший облик 50-х. Во Франции все санатории превратились в современные SPA-центры. Подходящий мы нашли в Швейцарских Альпах.

Когда я читала книгу «Иллюзия любви», я сразу же подумала о Марион Котияр. Я ей дала книгу, правда, она ее так и не прочитала. (Смеется.) Я считаю, никто другой не смог бы справиться с этой ролью лучше. Более того, Марион сейчас в таком возрасте, когда можно снять эпизод, где ей 25 лет и где ей 40 лет, и в каждом из эпизодов она органична. Но, естественно, я предложила ей роль Габриэллы не только ради этой ее особенности. Ей очень здорово удалось воссоздать противоречия героини: с одной стороны, ее образ очень телесный, очень чувственный, а с другой – в ней есть что-то мистическое. И эти два измерения в ней сосуществуют и создают какую-то таинственную ауру. Марион очень фотогенична, она живет одновременно и в реальном, и в выдуманном мире.

День открытия «Вечеров…» совпал с днем рождения Владимира Высоцкого. И тут неожиданно выяснилось, что существует еще одна точка сопряжения наших культур – на заре своей юности Брижит Роюан была в Париже на спектакле Театра на Таганке «Гамлет» с участием Высоцкого.

– Я ничего не понимала, но понимала, что передо мною великий актер и человек.

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