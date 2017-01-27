27.01.2017

Ситуация

В Харькове возникла большая вероятность веерных отключений электроэнергии. Если в прежние годы обесточивание потребителей случалось из-за дефицита угля на украинских электростанциях, то ныне город может погрузиться во тьму вследствие неплатежей за потребленные энергоресурсы.

К рубильнику тянется рука

– УРОВЕНЬ расчетов за электроэнергию бытовых потребителей, бюджетной сферы и промышленности областного центра Слобожанщины в целом удовлетворительный, – говорит начальник управления энергосбыта компании «Харьковоблэнерго» Александр Кабатов. – Проблема лишь с двумя нашими клиентами – коммунальными предприятиями «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети». Они потребляют очень много электроэнергии, а оплачивают как кот наплакал. Их задолженность достигла более миллиарда гривен. Из-за их неплатежей имеем долг перед энергорынком страны и мы. Поэтому нам уменьшают лимиты отпуска электроэнергии. Чтобы ее хватило на всех платящих потребителей, придется прибегнуть к веерным отключениям. Они могут быть введены с начала февраля, если ситуация с расчетами коммунальных предприятий не изменится в лучшую сторону. Заложником возникшей ситуации станет население, а ведь оно рассчитывается за электроэнергию почти на сто процентов.

Кроме того, дефицит средств вынудил энергоснабжа­ющую компанию «Харьковоблэнерго» прекратить плановые ремонтные работы. А это чревато возникновением аварийных ситуаций, особенно в нынешний зимний период, когда энергосистема имеет большую нагрузку. Недостаток средств заставил энергетиков свернуть инвестиционные программы, без реализации которых надеяться на повышение надежности работы электрических сетей и качества электропитания не приходится.

Недобор денег, поступающих энергетикам за их услуги, породил и социальное напряжение в коллективе «Харьковобл­энерго». Начались задержки выплаты зарплаты. Со временем они стали постоянными.

– Администрация выдает ежемесячно лишь часть зарплаты, – сетует председатель профкома «Харьковоблэнерго» Вяче­слав Тютюнник. – Долг по зарплате на предприятии – а у нас трудится более семи тысяч человек – превысил сто миллионов гривен. Невыплаты зарплат усилили текучесть кадров. За два последних месяца уволилось более полутора сотен работников компании.

Паны не разберутся – страдают граждане

АКЦИОНЕРНАЯ компания «Харьковоблэнерго» на протяжении двух последних лет пытается выбить из «Харьковводоканала» долги через суд. И выигрывала дела. Но решения судов коммунальщики не исполняли. Они по-прежнему накапливали долг. На конец 2016 года он достиг уже 785 миллионов гривен.

Трудовой коллектив «Харьковоблэнерго» в декабре прошлого года обратился с открытым письмом к депутатскому корпусу Харьковского горсовета с просьбой внести в бюджет на 2017 год средства на компенсацию недоплаты за электроэнергию коммунальными предприятиями города. На сессии, где утверждался главный финансовый документ Харькова, городской голова Геннадий Кернес заявил, что эту проблему может решить только Кабинет министров. Центральная власть должна погасить разницу в тарифах на отопление, горячую, холодную воду и канализацию. Когда у коммунальщиков появятся деньги из Киева, они отдадут долги энергетикам.

Но в столице думают по-другому. Так, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг считает, что коммунальное предприятие «Харьковводоканал» может самостоятельно полностью рассчитаться с «Харьков­облэнерго» за потребленную электроэнергию. Об этом сказано в официальном письме Нацкомиссии, адресованном Харьковскому горсовету.

Вот такая разноголосица возникла между центром и регионом. Она никак не способствует решению проблемы взаимоотношений субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги потребителям, в том числе и населению. А страдают от этой кутерьмы простые граждане.

Харьков.