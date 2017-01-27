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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Недофинансирование Так называемая финансовая помощь от МВФ на деле не способствует развитию Украины, а лишь консервирует ситуацию, поддерживая коматозное состояние украинской экономики. Впрочем, судя по рекомендациям одного из главных финансовых институтов планеты, в самом МВФ особо и не верят в экономические успехи нашей страны. ЭКСПЕРТЫ предупреждают, что относительная стабильность гривны и небольшой экономический рост не должны никого вводить в заблуждение, если говорить о перспективах успешного развития Украины в ближайшие годы. Дело в том, что уже в следующем году нас ожидают достаточно крупные выплаты по кредитам МВФ, получение которых в Киеве регулярно объявляют как очередное крупное достижение. Помнится, президент Порошенко даже прилюдно крестился перед получением транша.

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, можно было бы считать собираемые правительством кредиты большим достижением, если бы эти кредиты были долгосрочными и шли на развитие производства и реальной экономики.

«Очень часто можно услышать, что внешние долги будут отдавать наши дети и внуки, но это не так. Не дети, а тем более не внуки. Эти долги будем отдавать мы с вами из наших налогов, которые мы платим в украинский бюджет, потому что те же кредиты МВФ – это на четыре-пять лет. И в ближайшие четыре года Украина должны отдать МВФ 6,3 миллиарда долларов, включая 700 миллионов долларов набежавших процентов», – отмечает эксперт.

Он напоминает, что сегодня международные валютные резервы НБУ составляют 15,3 миллиарда долларов и полагает: в этом году Украина без особых проблем сможет обслуживать свои обязательства по долгам. В то же время он прогнозирует, что уже в среднесрочной перспективе нас ожидают серьезные финансовые проблемы.

«Потому что на протяжении 2018–2020 годов Украина должна выплатить 22 миллиарда долларов внешних долгов. Тут уже никаких международных валютных резервов не хватит. С учетом того, что Украине закрыт доступ на внешние частные рынки капитала, прямые иностранные инвестиции практически не идут, экспорт падает… Исходя из этого, с 2018 года ожидается с высочайшей вероятностью очередной дефолт и, к сожалению, украинская экономика не сможет возродиться после кризиса 2014-2015 годов, если мы будем двигаться по этому сценарию», – предупреждает Скаршевский.

Любопытно, что Украине МВФ предлагает следовать директивам, которые абсолютно противоположны рекомендациям фонда для ЕС. Если для европейского Центробанка МВФ рекомендует правильную налоговую политику, которая поддерживала бы экономический рост, приводила к увеличению инвестиций и повышала спрос и предложение, то Украине предлагают урезание расходов, отмену налоговых льгот и отказ от финансирования инфраструктурных проектов, чтобы сократить расходы госбюджета.

Налицо явные двойные стандарты, которые, наверное, объясняются тем, что в МВФ попросту не верят в экономический потенциал Украины, а лишь пытаются поддерживать ее экономику в состоянии если не комы, то перманентной стагнации.

При этом едва ли не главной украинской проблемой западные структуры, включая МВФ, называют коррупцию. Правда, эксперты обращают внимание, что западные политические и экономические элиты имеют непосредственное отношение к разгулу украинской коррупции, которая нисколько не уменьшилась со сменой власти и появлением в стране нескольких аникоррупционных правоохранительных структур.

«Нынешняя коррупционная модель формировалась при самом непосредственном участии западных элит, – говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Без их участия в разделе украинских экономических ресурсов, которые достались в наследие от УССР, невозможно было бы формирование нынешних украинских олигархов, которые держат деньги на Западе; невозможно было бы вообще формирование нынешней украинской модели. Сын Байдена – в наблюдательном совете одной из самых больших энергетических компаний. Многие другие европейские политические и экономические элиты – активные участники раздела украинского экономического «пирога». Поэтому мне кажется, что Запад, условно говоря, начал бороться с коррупцией лишь тогда, когда она стала угрожать системе истощения украинских экономических ресурсов».

По словам политолога, заявления Запада о необходимости борьбы с украинской коррупцией выглядят странными. «Это больше инструмент управления и сохранения той системы, которая обеспечивает прибыль и разграбление Украины в интересах украинских олигархов, в доле с которыми находятся западные партнеры», – резюмирует Бортник.

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