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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Памфлетон ДЛЯ запева процитирую сообщение многих новостных сайтов: «Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за жесткую резолюцию в отношении Украины. Голосование по резолюции «О функционировании демократических институтов в Украине» состоялось в Страсбурге в среду. Резолюция является результатом работы мониторинговой группы, которая наблюдала за процессами реформ и состо­янием демократии в Украине последние несколько лет. Доклад по этой теме представили депутаты от Германии и Италии».

Сильно обломали евродепутаты украинских коллег. Квинтэссенция евроболтовни выразилась в двух точках зрения, озвученных во время дебатов перед голосованием.

«Не спрашивайте, что Европа может сделать для Украины. Спросите себя, что Украина может сделать для Европы в части защиты прав людей», – сказал Эгидиус Варейкис, депутат от Литвы.

«Не спрашивайте, что Украина может сделать для Европы, спросите, что Европа сделала для нас», – сказал депутат от Украины Борислав Береза.

Какая прелесть! Перевожу Березу на простонародный: «Нам по барабану права человека – деньги давай!»

И это правильно, ведь в резолюции говорилось и о Минских соглашениях, и о расследовании убийств

2 мая в Одессе, и о законе о люстрации и даже о десоветизации-декоммунизации. А о «помочь материально» ничего не говорилось! Это ли не наглость со стороны Европы, пока объединенной!

Но более всего меня умилил оппо-депутат Вадим Новинский: «Этот доклад – настоящая победа украинской оппозиции», – особо отметил он. Еще бы – Новинского лишили неприкосновенности и таскают на допросы. Де-юре из-за какого-то там попа, де-факто – делиться не хочет.

До резолюции выступила в Reuters замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она заявила примерно следующее: Украина должна иметь право голоса в любых договоренностях, которые могут быть заключены между США и Россией по урегулированию конфликта в Донбассе. Дословно: «Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров», – сказала она.

Тут надо остановиться и осмотреться. Лично я заметил три занимательные детали. Первая – «переговоры, которые могут быть». Спешит Зеркаль, я бы даже сказал – семенит. Она, дескать, не верит в договоренности с Россией, так как «Москва посягнула на территориальную целостность Украины». Ей, извините за выражение, дипломату по должности, в голову не может прийти простая мысль: советовать президенту США Дональду Трампу, как ему себя вести, как минимум, глупо. Как максимум – опасно, он дядя злопамятный.

Деталь вторая – Зеркаль у нас замминистра (Климкина) по евроинтеграции. Кроме того, есть у нас в ВР отдельный Комитет по вопросам европейской интеграции. Конгениально, как говорил Остап Бендер: евроинтеграция окончательно и бесповоротно накрылась медным тазом, но продолжает существовать в отдельно взятой стране. Помните, как назывался Майдан-2 – «Евромайдан»…

И, наконец, третья деталь – почему этот реликт – евроинтеграция, так тщательно сохраняется?! Рассмотрим этот вопрос через счастливую карьеру Елены Зеркаль. Образование у нее неплохое – в 1998 году окончила юридический факультет Киевского университета имени Шевченко и в 2007 году факультет международных отношений Института международных отношений того же университета. Владеет английским и французским языками. Начинала с лаборантки (1991-1992), и через длинную череду участия во всевозможных евроинтеграционных хлопотаньях, в 2014-м стала заместителем министра иностранных дел.

Но вот ее декларация за 2015 год: 386 000 долларов, 23000 евро, 5000 фунтов стерлингов наличными. 7 пар часов (явно не фабрики «Заря»),

15 ювелирных изделий с бриллиантами и изумрудами, три шубы и картины. Автомобиль Range Rover, примерная стоимость от трех до пяти миллионов гривен. Если декларируется такое количество «налички», то можно предположить, что где-то в банках зарыты еще немалые заначки. При этом она не владеет ни нефтяной скважиной, ни сетью супермаркетов. Все нажито на государственной службе, на разработке золотого прииска «Евроинтеграция». Но это ее личный результат.

А вот результат государственный: во вступлении в ЕС отказано; во вступлении в НАТО отказано; Ассоциация с ЕС и зона свободной торговли с ЕС оказалась сыром в мышеловке, пружина которой уже лупанула по хребту украинской экономики. Да, чуть не забыл: безвиза как нет, так и не будет…

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