27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.

Штрихи к портрету современника

С Александром Николаевичем мы договаривались встретиться еще в ноябре прошлого года, но не получилось: слишком много мероприятий проводилось в тот период Запорожским обкомом профсоюза металлургов и горняков Украины. Заканчивалось обучение профсоюзных активистов, шла подготовка к пленуму обкома и к очередной всеукраинской акции протеста. Этой работой, в первую очередь, и занимался заведующий отделом организационной, внутрипрофсоюзной работы и гласности обкома профсоюза.

Отраслевой профсоюз настоял на акции протеста

– ПЕРВАЯ всеукраинская акция протеста против шокового повышения цен на электроэнергию, газ и коммунальные услуги была проведена по решению Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) 6 июля 2016 года в Киеве, – рассказывает Александр Николаевич. – Требования ее участников переданы правительству и Верховной Раде Украины. Но нас не услышали. К тому же Кабмин принял постановление № 461, исключающее ряд профессий из списков № 1 и № 2, которым лишил тысячи украинцев – металлургов и горняков, а также представителей других отраслей права на льготную пенсию, заработанную тяжелейшим трудом. Поэтому ФПУ запланировала провести повторную акцию 17 ноября.

– Запорожская делегация металлургов и горняков была уже скомплектована, утрясли вопросы с транспортом и другие моменты. Но вдруг ФПУ принимает решение акцию отменить. Мы были в недоумении. Скорее всего, под давлением правителей ФПУ хотела спустить на тормозах эту акцию. Но профсоюз металлургов и горняков Украины при поддержке коллег из других отраслевых профсоюзов настоял на непременном проведении задуманной акции. Ведь уже почти полтора года воюем с Кабмином и иными структурами относительно возвращения людям заслуженных льгот.

Наша настойчивость дала результат: всеукраинскую акцию протеста профсоюзов провели в Киеве 8 декабря. От Запорожской области в ней приняли участие порядка 400 человек, из них 200 металлургов и горняков. Возглавлял их председатель нашего обкома Валерий Седов. На митинге перед Кабинетом министров от имени металлургов и горняков выступал представитель Запорожского железорудного комбината, подземный электрослесарь Владислав Политанский, который из-за постановления Кабмина лишился льготной пенсии. А накануне акции в составе делегации ФПУ с председателем парламента Парубием и первым заместителем премьер-министра Кубивом встречался зампредседателя профкома завода «Днепроспецсталь» Игорь Аскольдов.

Странно, но приходится нынче доказывать властям предержащим простые истины, защищать права рабочего человека, которого, казалось бы, должны в наше непростое время носить на руках. Благо, наш отраслевой профсоюз один из самых активных в Украине. Наши усилия не напрасны – рабочим вот-вот должны вернуть прежние льготы. Но мы борьбу продолжаем, чтобы восстановить права и для руководителей и специалистов.

Боевой настрой с молодости

БОЕВИТОСТИ и напористости Величко не занимать. В таком духе его воспитали родители, учителя, армия, трудовые коллективы. В 1972 году после 8-го класса Александр поступил в металлургический техникум на отделение «ПЖТ» (промышленный и железнодорожный транспорт). Практику проходил на «Запорожстали». Там после техникума и начал трудовую биографию в качестве слесаря, а затем помощника машиниста тепловоза. В армии служил в железнодорожных войсках, а после армии работал помощником машиниста на «Днепроспецстали». Когда женился, знакомые ребята сагитировали перейти на односменную работу на алюминиевый завод. Умелого слесаря-монтажника и компанейского человека вскоре назначили бригадиром, по общественной линии – комсоргом. Он успевал еще и учиться в институте на вечернем отделении, занимался борьбой в спортивной секции.

Такого человека не могли не заметить в коллективе, и на очередной конференции Александра Величко избрали освобожденным секретарем комитета комсомола завода. Он возглавил тысячный отряд комсомольцев-металлургов. Молодежь в те годы совершила много хороших дел. Показывала отличные результаты в соревновании комсомольско-молодежных бригад. Славилась комсомолия алюминиевого и спортивными соревновани­ями, конкурсами художественной самодеятельности, активно участвовала в общегородских субботниках. Передав эстафету молодежных дел новому человеку, Александр пошел работать механиком печного участка цеха электротермического силумина и кремния. В 1986 году Величко избрали заместителем председателя профкома алюминиевого завода.

– Дел было по горло – на учете состояло около семи тысяч работающих и до трех тысяч ветеранов – членов профсоюза, – вспоминает Александр Николаевич. – Тогда права трудящихся меньше нарушались, но порой все же приходилось их защищать. Мы и коллектив титано-магниевого комбината чаще всего выходили победителями соревнования в масштабах Союза среди предприятий цветной металлургии и получали переходящие красные знамена. И жилья строили до пяти тысяч квадратных метров в год. Профсоюз только успевал распределять жилье, путевки в санатории и дома отдыха, другие блага для трудящихся.

На сделку с совестью не пошел

ВОЗМОЖНО, и дальше бы Величко работал на алюминиевом комбинате, но в 2004 году пришли новые хозяева, пожелавшие «подмять» под себя профсоюз, сделать его карманным. Но на сделку с совестью Александр Николаевич не пошел и уволился. Опытного профсоюзного работника с радостью приняли в отраслевом обкоме профсоюзов. И сегодня он все силы и знания отдает защите прав рабочего человека. У обкома «подопечных» работающих членов профсоюза около 40 тысяч человек и еще порядка 20 тысяч ветеранов. Орготдел занимается организацией различных мероприятий, проводимых обкомом профсоюза: это и обучение профактива, и проведение заседаний президиумов, пленумов обкома, собраний, конференций и т. д. А в свободное время Александр Николаевич периодически встречается со своими однопартийцами по КПУ в первичке, которую возглавляет. Уделяет внимание семье: жене Людмиле и сыну Сергею, который работает на «Запорожстали» мастером в доменном цехе и является председателем молодежной организации цеха, отцу и сестре Ларисе.