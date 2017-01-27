27.01.2017

«Сміттєва криза» во Львове практически дошла до вершины. В большинстве районов города мусор не вывозят уже около месяца, на улицах скопилось десятки тысяч тонн отходов.

В такой ситуации мэр Львова Андрей Садовой не придумал ничего лучшего, чем начать пугать горожан, руководство государства, страны Восточной Европы надвигающейся экологической катастрофой.

«Мусорный» вопрос не решен ни на йоту

ЗА СЕМЬ месяцев после трагедии на Грибовичской свалке местным властям не удалось окончательно решить вопрос ни с выделением земельного участка для обустройства нового полигона для твердых бытовых отходов, ни с финансированием данного проекта, ни даже с временным складированием мусора на территории области. Из-за этого львовский мусор последние семь месяцев тайно развозился и сгружался фактически по всей территории Украины. Об этом, прежде всего, свидетельствуют многочисленные скандальные публикации в СМИ и заявления правоохранителей относительно открытия по фактам незаконной выгрузки львовского мусора уголовных производств – как правило, по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

После скандалов, связанных с «контрабандой мусора» в другие регионы Украины, городские власти заявили об организации в каждом районе Львова временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора – данное решение было поддержано большинством депутатов Львовского горсовета. Однако обустроить «тимчасові сміттєві майданчики», на которых мусор планировали брикетировать в полиэтиленовые пакеты для длительного хранения, не удалось. Категорически против этого проекта выступили горожане.

Между тем «мусорная проблема» обострилась до предела. В такой ситуации появилось очередное видеообращение мэра Львова Андрея Садового о стремительно надвигающейся экологической катастрофе из-за невозможности утилизации мусора.

Кого и как пугал городской глава Львова

ГЛАВНАЯ особенность обращения – мрачные апокалиптические ноты. Обращаясь к горожанам, мэр заявляет о возрастании рисков инфекционных заболеваний из-за скопления в городе большого количества невывезенных отходов, просит по мере возможности «зменшити продукування нового сміття».

Уверен Андрей Садовой и в том, что потенциальная львовская экологическая катастрофа распространится за пределы Украины. «Последствия проблемы с вывозом мусора во Львове могут вскоре ощутить соседние страны, – говорит в видеообращении мэр. – Я обратился ко всем послам. Львов расположен на границе, любые риски могут спровоцировать катастрофическую ситуацию в Восточной Европе».

Какие именно иностранные государства могут пострадать от львовского мусора, от каких именно экологических угроз и последствий, мэр Львова не уточнил. Скорее всего, посчитал, что это лишнее. Ведь основная задача, посыл видеообращения были в «другом»: чтобы в очередной раз пригрозить государственным мужам в высоких киевских кабинетах, которые не желают решать проблему львовского мусора. На этот раз тем, что на Украину грядет не только экологический катаклизм, но и «міжнародна ганьба».

Чего в данной ситуации ожидать простым горожанам? Вероятней всего, проблема со львовским мусором, которая уже перешла в политическую плоскость, и далее будет обостряться на фоне некомпетенции и манипуляций со стороны мэра Андрея Садового и его команды. Пока гром не грянет...

Львов.