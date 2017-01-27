27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.

Уродовластие «по-новому»

Львов – единственный город в Европе, в центре которого в годы Великой Отечественной войны был создан нацистский концентрационный лагерь «Шталаг-328». Нынче на этом месте – пятизвездочный отель «Цитадель Инн». Между тем другие сохранившиеся помещения бывшего концлагеря продолжают цинично распродавать.

Моральный апокалипсис по-львовски

О ТОМ, как львовские власти решили «обустроить» комплекс оборонных сооружений «Цитадель» (именно в этих помещениях размещался нацистский концлагерь для военнопленных), «Рабочая газета» писала шесть с половиной лет назад (публикация «Развлекательный комплекс на костях», «РГ» за 17 октября 2009 года).

Проект коммерческой застройки тогда пробивался «под соусом» подготовки к Евро-2012 – местные чиновники чаще всего сетовали на нехватку во Львове высококлассных отелей и больших, расположенных недалеко от центра автостоянок. Восполнить этот пробел предлагалось за счет возведения на территории «Цитадели» многоэтажного пятизвездочного отеля с развлекательными заведениями, паркинга на 1260 автомобилей, концертного зала на 1500 мест, фестивального поля, подземного фуникулера. При этом игнорировался факт, что в 1941–1944 годах здесь находился нацистский концлагерь «Шталаг-328», через который прошли 284 тысячи военнопленных – украинцев, русских, французов, итальянцев, бельгийцев. В решении горисполкома о сооружении отельно-развлекательного комплекса о концлагере даже не упоминалось…

Против данного проекта выступили десятки местных общественных организаций и научных учреждений. Во львовских и всеукраинских СМИ появилось множество критических публикаций. В итоге аппетиты чиновников снизились: под коммерческий проект была отдана лишь часть оборонных сооружений «Цитадели» – Большая Максимиллиановская башня № 2, где в годы Великой Отечественной войны размещались помещения для допросов и камеры смертников. Вскоре там был открыт пятизвездочный отель «Цитадель Инн» – с рестораном европейской кухни «Гармата», лобби-баром, СПА-центром, современным конференц-залом.

Помещение

бывшего концлагеря за 21 миллион гривен…

В ЭПИЦЕНТРЕ нового скандала комплекс оборонных сооружений «Цитадель» оказался несколько недель назад, когда стало известно о выставлении на продажу Большой Максимиллиановской башни № 1. Объявление об этом появилось на сайте одного из львовских агентств недвижимости. В нем сообщалось, что «Велика Максиміліанівська вежа», которая является «об’єктом архітектури національного значення (площею півтори тисячі квадратів), що зберіглася у хорошому стані та розташована в історичному місці з чудовим краєвидом», продается по цене 800 тысяч долларов США, что составляет 21 миллион гривен.

Кто именно выставил на продажу сохранившееся укрепление «Цитадели», которое на самом деле является памятником архитектуры местного значения, неизвестно. Чиновники Львовского горсовета, реагируя на скандал, заявили лишь о том, что сооружения «Цитадели» после распада СССР были приватизированы концерном «Электрон», а в последние годы достались нескольким частным владельцам. И, дескать, новые владельцы имеют право их продавать, однако для этого им необходимо получить разрешение на отчуждение от органа охраны культурного наследия. В случае же с попыткой продать Большую Максимиллиановскую башню № 1 такое разрешение получено не было.

Местные эксперты выставление на продажу еще одного сооружения «Цитадели» и реакцию на это со стороны львовских чиновников расценили по-разному. Однако превалирующим является мнение, что местная власть планы коммерческой застройки территории бывшего концлагеря решила реализовать «до конца».

В пользу этой версии, прежде всего, свидетельствует нежелание львовских чиновников обнародовать информацию о частных владельцах помещений на территории «Цитадели», тот факт, что в последние годы никто из власть имущих ни разу не попытался разобраться в законности приватизации сооружений оборонного комплекса.



Львов.

Справка «РГ». Территория историко-культурного комплекса «Цитадель» находится в центре Львова на улице Грабовского и занимает площадь почти тридцать гектаров. Главная достопримечательность «Цитадели» – фортификационные сооружения целостного оборонного комплекса середины ХІХ века, построенные во времена Австро-Венгерской империи.

Сохранившиеся укрепления «Цитадели» состоят из трехэтажного здания казарм и шести башен.