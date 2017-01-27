27.01.2017

гримаси реформ

У Полтавській області поліція через некомплект штату не може в повному обсязі виконувати покладені на неї функції. Тому правоохоронний орган розпочав широкомасштабну кампанію з набору на службу до своїх підрозділів.

Наламали дров

УПРОДОВЖ останніх двох років в Україні різко збільшилася кількість крадіжок, розбоїв та насилля. Значно погіршилася криміногенна обстановка й на Полтавщині. Тільки минулоріч динаміка зростання усіх видів злочинів, у порівнянні з позаминулим роком, підскочила майже на третину. У регіоні на 10 тисяч населення припадає 70,5 злочина.

Правоохоронні органи краю основні причини зростання злочинності вбачають у масовому зубожінні земляків, амністії та виході на волю злочинців і наплив соціально неадаптованих переселенців. Кримінал піднімає голову й тому, що ще неефективна робота правоохоронних органів, зокрема реформованої поліції, підкреслив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час робочого візиту до Полтави наприкінці минулого року.

За 2016 рік у Полтавській області поліція зареєструвала понад 22 тисячі повідомлень про кримінальні правопорушення, з яких понад сім тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів. А ось спромоглася розкрити лише половину злодіянь. На результатах роботи сильно вдалася взнаки перебудова МВС, адже зі зміною вивіски відбулася зміна складу співробітників МВС, а також формату їх роботи – надання послуг населенню.

У ході реорганізації цього правоохоронного органу скоротився та оновився його штат. Зокрема, були ліквідовані підрозділі по боротьбі з організованою злочинністю. На вулиці викинули фахівців, здатних працювати в карному розшуку та управлінні по боротьбі з наркотиками. Та й у реформованій поліції, не дочекавшись змін і, зокрема, підвищення зарплати, слідчі, оперативники, дільничні масово пишуть рапорти про звільнення. Їх не влаштовує нинішній стан справ. Отож не дивно, що працювати сьогодні просто нікому.

Кадровий голод

НЕСТАЧА кадрів у поліції Полтавської області складає більше п’ятої частини штатного розпису, в окремих відділах поліції вона сягає ледь не половину посад. В регіоні 364 вакансії на посади слідчих, оперуповноважених, інспекторів, поліцей­ських. Найгостріше відчувається кадровий голод у Шишацькому районі, у містах Хорол, Лубни та Кременчук. Приміром, у місті над Дніпром значиться 53 поліцей­ські вакансії.

– Без достатньої кількості персоналу не можемо надавати якісні поліцейські послуги, які зараз є критерієм оцінки нашої роботи, – визнає начальник відділу кадрового забезпечення главку Національної поліції Полтавщини Сергій Гаврик. – Тому взялися за доукомплектування підрозділів. На всі вакантні посади оголошено конкурс. Новачки дозволять зменшити навантаження на працівників правоохоронного органу, поліпшити якість розслідувань кримінальних проваджень.

У поліції говорять, що претенденти на службу в правоохоронному органі, а ними можуть бути люди у віці від 18 до 55 років, мають пройти перевірку рівня фізичної підготовки, психологічне тестування. Потім їх чекає співбесіда з кадровою комісією, яка складається з представників Нацполіції, депутатського корпусу краю та громадськості. По завершенні конкурсу формуватиметься рейтинг кандидатів на службу в МВС. Найкращі з них отримають призначення на первинну професійну підготовку, після якої приступлять до роботи.

Окрім донабору поліцейських, у Полтавській області зараз ведеться профорієнтаційна кампанія з інформування населення щодо умов вступу до навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України.

Як правоохоронний орган Полтавщини вирішить свою кадрову проблему й наскільки його нова кров допоможе забезпечити правопорядок у регіоні, покаже час.



Полтава.