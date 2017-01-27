Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / В чем разница между Гераклом и Кличко?

27.01.2017 Мэрские новости Упал, отжался, поднялся, а осадок остался. Примерно так можно кратко описать очередной подвиг нашего отечественного Геракла. С ОГРОМНЫМ удовлетворением мэр Киева Виталий Кличко отчитался в участии в флешмобе 222PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. «Это акция в поддержку украинских воинов, ветеранов, которые вернулись с востока Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблемам адаптации военнослужащих в мирной жизни. Я убежден, что каждый украинец должен быть сильным и здоровым, чтобы защитить себя, свою семью, свою страну!» – отметил мэр.

Флешмоб завершился, а вопросы остались. Каким образом помогли упомянутым воинам, ветеранам, вернувшимся с востока Украины нелепые упражнения киевского чиновника на широком крыльце городской мэрии, видимо, чтобы не запачкать рук, одевшего перчатки? Еще бы газетку подстелил. При этом упражнения носили явно выраженный эротический характер. Даже если бы пан Кличко отжался 222 раза, людям, пострадавшим в гражданской войне, это никак помочь не может. Разве что вызвать улыбку и недоумение? То есть эмоции наполовину положительные, наполовину отрицательные. По-моему, этим людям можно помочь более реальными действиями, особенно если ты столичный градоначальник.



КАК раз в эти дни промелькнула информация, сколько дней мэр Киева уделил внимания непосредственному исполнению своих рабочих обязанностей. Дотошные СМИ насчитали, что в 2016 году у Кличко, как у мэра, было 12 отпусков. Чемпион мира по нанесению ударов в головы соперников в 2016 году отсутствовал на рабочем месте в Киеве 103 дня. Это подтверждается ссылкой на информацию Киевской городской администрации. Практически 40 процентов рабочего времени Кличко находился в отпусках, различных поездках и командировках. Выяснилось, что в минувшем году градоначальник брал 12 отпусков продолжительностью от одного до 10 дней, однажды навестил Одессу и 13 раз «гастролировал» в заграничных далях.

В 2015 году Кличко отсутствовал на рабочем месте в Киеве чуть больше – 118 дней.



ОДНАКО вернемся к Гераклу. Чем он смог отличиться в сравнении с нашим прославленным боксером и мэром? Как и Кличко, он совершал различные подвиги. Например, очистил Авгиевы конюшни. С недавних пор киевская мэрия стала сильно напоминать эти самые конюшни. Только, в отличие от санитарной деятельности Геракла, наши конюшни только переполняются отходами всякой нечисти. Возможно, результат был бы совершенно иным, если бы наш доблестный мэр больше уделял внимания своим непосредственным обязанностям?

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