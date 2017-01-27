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По оценкам экспертов-экономистов на сегодняшний день регулярно за рубежом работают не меньше трех миллионов украинцев. Но цифра эта, как отмечают те же эксперты, весьма приблизительна. В 2015 году около 500 тысяч граждан Украины получили вид на жительство в странах ЕС (19 процентов от всех выданных документов).





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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Период распада коалиции и законы внеядерной реакции

27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Парламентская радиоактивность Наблюдая за тараканьими бегами в нашем парламенте, невольно приходишь к выводу, что в Раде не все так безобидно, как кажется на первый взгляд. Последние пару лет Верховная Рада уж очень напоминает Чернобыль накануне 1986 года. С ТОЙ лишь разницей, что ЧАЭС давала стране электричество в изрядных количествах. «Годовое производство электроэнергии достигло в прошлом году рекордной цифры – 28 миллиардов киловатт-часов» («Известия», 6 января 1986 года). Наша Рада – тот же атомный реактор, но работающий на холостых оборотах. А то и вообще в минус!

Мало того что парламентарии высасывают из государственного бюджета громадные суммы денег (в прошлом году содержание депутатов обошлось налогоплательщикам почти в миллиард гривен), так еще Рада может «рвануть» в любой момент похлеще Чернобыля.

Поскольку многие депутаты, в основном из коалиции большинства, не отличаются высокими коэффициентами интеллекта IQ, то их можно отнести к тяжелым элементам, расположенным в таблице Менделеева с 84-го по

92-й номер. Жизнь радионуклидов вполне сопоставима с депутатской деятельностью, в особенности своей нестабильностью и способностью самопроизвольно распадаться. Чем выше скорость радиоактивного распада, тем меньше время жизни данных радионуклидов, тем быстрее распадаются их ядра (фракции или коалиции). Особенно стремительный электронный бета-распад характерен для искусственно полученных радиоактивных элементов. То есть для тех депутатов, которых впопыхах «занесли» в избирательные списки из сотен «героического» Майдана, из зоны АТО, а то и из прислуги какого-нибудь влиятельного «изотопа» из прежнего распада.



СУДЯ по последним «реакциям» в Раде, период ядерного полураспада приближается к своему завершению. Как заявил нардеп от «Блока Петра Порошенко» Юрий Бублик, он выходит из вскормившей его фракции и пропрезидентской коалиции «Европейская Украина». Сейчас большинство в украинском парламенте, куда входят БПП и «Народный фронт» экс-премьера Яценюка, упало ниже критического уровня – до 222 депутатов.

Это на четыре градуса, вернее депутата, меньше необходимого минимума 226 градусов. В Администрации президента Украины уже почти всерьез судачат о вероятности проведения внеочередных выборов Рады во второй половине года. К тому времени давление в паровых котлах народного негодования, подогретого фигурным пилотажем нахально усевшегося на шею граждан страны нынешнего режима, достигнет максимума. Чтобы избежать взрыва котлов с непредсказуемыми последствиями, необходимо будет выпустить излишки пара через гудок избирательной кампании.

О скорости распада радиоактивных парламентских элементов можно судить по следующему графику. Соискатели соответствующих долей государственного пирога подписали коалиционное соглашение 27 ноября 2014 года, но делить пирог мирно долго не довелось. В сентябре 2015 года большинство покинула Радикальная партия, а в феврале 2016 года примеру радикалов последовали «Батьківщина» и «Самопоміч».

Бывшие союзники по парламенту сильно переживали по поводу падения рейтинга. Он оказался напрямую связанным с курсом доллара. За полтора года национальная валюта девальвировала втрое, цены в магазинах выросли на 30 процентов, тарифы на коммунальные услуги – вдвое. Рейтинг «ведущих» партий опускался пропорционально.

На ускорение реакции распада влияла сильно хромающая дисциплина в обеих ведущих фракциях. Так, за назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины в апреле прошлого года проголосовали только 206 депутатов из коалиции. Видимо, пришлось заносить 12 «дополнительных спортивных сумок» для внефракционных депутатов…



В НАСТОЯЩЕЕ время факт распада парламентской коалиции старательно не признают, так сам глава государства, едва-едва сохраняющий устойчивость на подогнутых ногах, явно не желает еще и роспуска парламента на свою голову. Почти со стопроцентной гарантией новый набор «изотопов» будет выдавать такие реакции, что специалисту по изготовлению сладких продуктов из залежалого на складах Швейцарии шоколада будет очень сложно контролировать тяжелые нейтроны. Засыпать в каждую фракцию по мешку ядовитых консервантов, как в партию конфет, не поможет. Депутат, несмотря на всю его слащавость, далеко не конфетка, его на понт не возьмешь. Это не ребенок, который ест сладости килограммами, не подозревая, какую отраву он поглощает. А производитель сладкой гадости может тем временем спать спокойно, не мучаясь приступами совести и не заморачивая себе голову, скольким детишкам сократила век его продукция.

Погасить же реакцию в зале парламента куда сложнее. И дело тут вовсе не в совести или долге перед родиной. Тут сколько ни заноси наличности в спортивных сумках, сколько ни засыпай по карманам «народных избранников», рано или поздно кто-то решит, что ему этого мало, или сам напорешься на дефицит этой самой наличности, учитывая реалии нынешнего мирового кризиса.



УПОМЯНУТЫЙ пан Бублик оказался еще тот крендель. Постарался уйти, громко хлопнув дверью. Написал заявление о выходе из фракции, а копию разместил в Facebook. И расписался: «У властей на повестке дня не стоят реформы и изменение системы, в повестке дня – дерибан! Последней умирает надежда, и она умерла… В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан».

А какое дело этому круглому бублику с ненасытной дырочкой посередине до реформ, до системы? Каких ему перемен захотелось, если лично для него созданы все условия? Потребляй, сколько влезет, и никакой ответственности! А дерибан – это же милое дело, успевай хватать, что мимо плывет…



ПРАВДА, к удовольствию депутатов наш парламент никаким законам физики не подвластен. Реакция распада завершена, но, глядишь, и процесс пошел в другую сторону. Как сторгуешься! Здесь работают законы политического рынка. Кто больше дал, тот и сверху! А кто там главный по «Блоку Петра Порошенко»?..

Не зная закулисных телодвижений, трудно предсказать, растет ли вероятность досрочных перевыборов Верховной Рады или ее «январским морозом прихватило»…



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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