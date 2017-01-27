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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Ваше здоровье В редакционной почте «РГ» скопилось немало писем о «проблемном» пальмовом масле, которому в прессе посвящено немало противоречивых публикаций.

Полезно это масло или вредно? На эту тему размышляет диетолог Оксана КАЛИНИЧЕНКО.

– Оксана Николаевна, прокомментируйте письмо Ивана Камышного из Николаева. Он пишет: «Много читал о вреде пальмового масла. Поэтому кремы после бритья, в составе которых это масло есть, я никогда не покупал. Побрившись, смазывал кожу детским кремом, надеясь, что хотя бы в производстве детской косметики это вредное масло не используют. Недавно дочка, которая преподает в школе английский, рассмотрев тюбик крема, которым я пользуюсь, заявила: «Папа, в состав входит пальмовое масло! Но, зная, что потребители этого масла боятся, производители написали о составе крема по-английски, хотя все остальные надписи на тюбике сделаны по-русски и по-украински. Вот как хитрят производители, чтобы не отпугнуть покупателя!» Насколько вредно пальмовое масло при наружном и внутреннем употреблении?»

– О вреде пальмового масла пишут много. Ссылаются при этом на научные исследования. Трудно разобраться, насколько объективны эти исследования, ведь в данном вопросе речь идет о конкуренции, об огромных, миллиардных прибылях. По объемам производства пальмовое масло на первом месте в мире среди других видов растительного масла, а значит, производители оливкового, подсолнечного, соевого масла рассматривают этот продукт как конкурента. Подсчитано, что половина всех продуктов питания в упаковке, более половины всей косметики производится с использованием пальмового масла. Если его дискредитировать и заменить оливковым или подсолнечным, фирмы-конкуренты получат дополнительную прибыль.

– Читатель из Николаева спрашивает, насколько вреден детский крем, в состав которого входит пальмовое масло?

–Я не думаю, что такой крем вреден. Пальмовое мало содержит витамины Е и А, они омолаживают кожу, способствуют заживлению ран. Так что после бритья самый подходящий крем для мужчин. Когда у моей внучки шелушилась кожа, я воспаленные места смазывала детским кремом, и кожа быстро восстанавливалась. Так что не верьте заказным статьям и смело пользуйтесь косметикой, в составе которой есть пальмовое масло.

– А как быть с продуктами питания, при производстве которых используется это сырье? Ирина Товкач из Запорожья пишет: «Раньше я очень любила шоколадные конфеты. Недавно обследовалась у эндокринолога, и выяснилось: у меня сахарный диабет, холестерин повышен. Всему виной пальмовое масло, которое добавляют в конфеты!»

– Многим людям всегда хочется на кого-то переложить свою вину. Вот, мол, пальмовое масло во всем виновато! Человек ежедневно переедал, физкультурой не занимался, но во всем виноваты не его лень и обжорство, а пальмовое масло. Я читала много статей о том, будто пальмовое масло, хотя и не содержит холестерин, как все растительные масла, но из-за наличия пальмитьевой кислоты стимулирует синтез холестерина самим организмом. Авторы такой точки зрения доказывают, будто на уровень холестерина пальмовое масло влияет так же негативно, как сало и сливочное масло.

– А разве это не так?

– Ученые исследовали две группы добровольцев: в одной питались продуктами с оливковым маслом, в другой почти во всех блюдах присутствовало пальмовое масло. Уровень холестерина в обеих группах практически был одинаковым.

– Получается, что продукты питания, содержащие пальмовое масло, не вредны для потребителя?

– Очень сложный вопрос… Само по себе пальмовое масло может быть и не вредным, но в процессе производства это сырье подвергается трансформации, в продукт столько всего добавляется, чтобы улучшить вкус, увеличить срок хранения, удешевить продукт! Это самое дешевое растительное масло, да к тому же оно увеличивает срок хранения продукта. Чем дольше срок хранения продукта, тем больше в нем различных добавок, тем выше риск для здоровья. Особую тревогу вызывают заменители сливочного масла, сырковые массы, плавленые сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия. А жареные пирожки (именно жареные, а не печеные) я никогла не купила бы своей дочери или внучке. Ведь в процессе жарки с использованием дешевого пальмового масла в продукте образуются канцерогены.

– Выходит, к пальмовому маслу разное отношение и нельзя сказать однозначно: полезно оно или нет?

– Не надо его бояться, но и увлекаться им не стоит. Заменив пальмовое масло подсолнечным или оливковым, вы ничего не потеряете. Человечество использует его более пяти тысяч лет, но наши предки-славяне о таком жировом веществе понятия не имели. Кстати, они и подсолнечное масло относительно недавно узнали – в позапрошлом веке. Избегайте продуктов вторичной переработки, старайтесь есть натуральные продукты, не подвергавшиеся промышленной обработке. Детский крем можно с успехом заменить соком алоэ или каланхоэ, вместо растительных масел добавлять в пищу семена подсолнечника или тыквы.

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