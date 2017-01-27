27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.

Компетентно

Редакция «РГ» получает немало писем, в которых читатели не только высказывают свое мнение о происходящем в стране, но и интересуются различными бытовыми проблемами.

Как начисляют субсидии

«Мне отказали в получении субсидии на коммунальные платежи, поскольку моя зарплата несколько превышает установленный лимит. Но я с нее плачу алименты, что существенно снижает мои доходы. Правильно ли это?»

Николай В.

Луцк



– ВАМ неправомерно отказали в субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая начисляется из среднемесячного совокупного дохода семьи. Она оформляется в случае, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 15 процентов ежемесячного общего дохода. Но, согласно законодательству Украины, не все доходы учитываются при оформлении субсидии. К таковым относятся:

– государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

– единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание – государственная награда Украины «Мать-героиня»;

– ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

– часть помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

– часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

– уплаченные оформляющим субсидию алименты;

– доходы от размещения депозитов;

– помощь общественных и благотворительных организаций;

– стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;

– одноразовая помощь, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

– пособие на погребение;

– оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии;

Кстати, увеличение уровня доходов в 2017 году за счет повышения минимальной заработной платы не повлияет на размер субсидии. При оформлении государственной помощи в 2017 году будет приниматься во внимание доход, полученный в 2016 году. А вот в 2018 году новый размер минимальной заработной платы будет учитываться при оформлении субсидии.

Назло грабителям

«Недавно я потеряла мобильный телефон. Несколько дней ждала, думала, что нашедший позвонит. Но не дождалась. А может, телефон украли… Что сделать, чтобы им не могли воспользоваться?»

Валентина Щ.

Киев



– НЕТ ничего проще. У каждого телефона есть серийный код, состоящий из 15 цифр. Если с вашим мобильным что-то произошло, достаточно просто позвонить оператору, назвать этот номер, и ваш телефон отключат навсегда. Для того чтобы узнать серийный номер своего телефона, достаточно набрать простую комбинацию – *#06#.

Заметим, что если бы все пользователи знали об этой функции, то кража телефонов стала бы делом бесполезным. Только не забудьте иметь под рукой серийный код вашей трубки.