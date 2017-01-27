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Главная / ПОТРЕБИТЕЛЬ / Жилье забрали за долги

27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Советы юриста Многие читатели «РГ» еле успевают погашать задолженность по коммунальным тарифам и боятся, как бы за долги у них не отобрали жилье. Письма на эту тему комментирует юрист Нина КОМАР. «Дочка получает зарплату в конверте. «Я бы и рада получать «честную» зарплату, но хозяину это невыгодно», – объясняет она. А с работой сейчас напряженка, мы рады, что у дочери хоть такая работа есть. Из-за этих «деликатных» обстоятельств я не могу оформить субсидию, а моей пенсии и зарплаты дочери едва хватает, чтобы оплатить коммуналку и скромненько питаться. Страшно даже представить, что будет, если мне придется лечь в больницу или дочь потеряет работу. Слышала, что в Луцке за долги по коммунальным услугам у людей отобрали квартиру. Меня пугает такая перспектива. Возможна ли такая ситуация и что делать, чтобы уменьшить ее вероятность?»

Тамара Игнатьевна.

Киевская область.



«ТАМАРА Игнатьевна, вы правильно поняли, что тем, кто имеет дополнительные нелегальные доходы или получает зарплату в конвертах, лучше не обращаться за субсидиями: налоговые инспекторы быстро выявят ваши нелегальные доходы, и у вас будут большие неприятности. Понимаю, что с трудо­устройством сейчас большие проблемы всюду, и все же советую вашей дочери найти другого работодателя, потому что иначе у нее не будет достойной пенсии. Что касается отъема жилья в случае накопления долгов за коммунальные услуги, то вопрос это непростой. В Луцке действительно имел место случай, когда за долг в 50 тысяч гривен продали квартиру должника за 440 тысяч гривен, погасили долг, оставшуюся сумму ему вернули. За эти деньги он может купить себе другую квартиру. Но за 25 лет независимости это, пожалуй, единственный подобный случай, и он, скорее всего, имеет воспитательное значение. Действующим Жилищным кодексом не предусмотрена возможность конфискации квартиры за коммунальные долги. Статья 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает, что если сумма, подлежащая взысканию, не превышает десяти размеров минимальной заработной платы, обращение о взыскании единственного жилья должника и земельного участка, на котором оно расположено, не удовлетворяется. В таком случае государственный исполнитель обязан принять все меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Законом предусмотрено, что взыскание недвижимого имущества (в том числе квартиры, дома) у должника осуществляется при отсутствии у него достаточных для покрытия задолженности средств или движимого имущества. Взыскание жилого дома или квартиры, в которой должник фактически проживает, производится в последнюю очередь. Учтя все эти обстоятельства, не живите в постоянном страхе лишиться квартиры, но все же старайтесь вовремя платить за коммунальные услуги, а если денег не хватает, старайтесь получить субсидию».



«Сын с невесткой живет в областном центре, денег у них в обрез. Они задолжали за коммуналку небольшую сумму и вдруг узнали, что жэк подал на них в суд. Заранее их никто ни о чем не предупреждал. Имеет ли право жэк без предупреждения подавать в суд на должников?»

Светлана Макарова.

Белополье, Сумская область.

«ПРЕДСТАВИТЕЛИ коммунальных служб могут обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Такое заявление будет удовлетворено, если задолженность является бесспорной, а ее размер не оспаривается должником. Поставщик услуг имеет право заявить требование о взыскании долга по оплате жилищно-коммунальных услуг независимо от размера задолженности. Выдача судебного приказа осуществляется без судебного заседания и без вызова сторон (взыскателя и должника) в суд. Чаще всего люди узнают о взыскании с них задолженности за жилищно-коммунальные услуги только после получения копии такого приказа вместе с копией заявления взыскателя.

Но такое решение суда можно оспорить. Если должник не согласен с размером задолженности, закон предусматривает право на подачу заявления об отмене судебного приказа, которое подается в течение десяти дней со дня его получения. В случае отмены судебного приказа требования о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг могут в дальнейшем рассматриваться в порядке искового производства. Даже в случае открытия исполнительного производства должник не лишен права оплатить долги либо поставить вопрос об отсрочке и рассрочке исполнения его обязанности погасить задолженность.

Если долг за услуги ЖКУ не превышает десяти минимальных зарплат, взыскать с должника единственное жилье в счет погашения этих долгов никто не может. В прошлом году минимальная месячная зарплата в стране составляла 1600 гривен, а с 1 января 2017 года – 3200 гривен».

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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