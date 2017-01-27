27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.

SOS

За общей политикой современной украинской власти, которую правильнее и проще называть одним словом «геноцид», как-то теряются судьбы отдельных людей, попросту стираемых ходом происходящих процессов. Даже то немногое, что осталось у людей от «плохой» советской власти, сейчас пытаются отнять тем или иным способом. Об одном из таких случаев, когда человека выживают из его дома, и хочется сейчас рассказать.

Большой дом маленького человека

ЕЩЕ в далеком 1956-м родители Клавдии Григорьевны Расторгуевой купили дом в Днепропетровске по улице Гоголя, 49. Позже он перестраивался. И в конечном итоге превратился по меркам советского времени в рос­кошный двухэтажный особняк аж на восемь комнат.

Но вот отец умер, и Клавдия Григорьевна осталась одна в этих огромных, но безжизненных хоромах. Ей бы, конечно, его вовремя продать и, купив небольшую квартиру, обеспечить себя до конца жизни. Но, по ее словам, память об отце не давала этого сделать.

Советская сентиментальность плохо уживается с временем зубастого рынка. Коммуналку и прочие услуги она на свою пенсию не могла оплачивать еще до того, как в этом вопросе за горло властью были схвачены все граждане Украины. Дом был отрезан от электроснабжения и прочих услуг. Но Клавдия Григорьевна продолжала в нем жить.

Жила на пенсию, подрабатывала учительницей русского языка, так и сводила концы с концами. Разумеется, охранять имущество во дворе в таком положении было крайне сложно. Любой бандит мог спокойно залезть во двор и взять что попадется по руку. А однажды злоумышленники даже вывезли хранящийся у дома металлолом на крупную по тем временам сумму. Но с декабря 2014 начались действительно страшные события.

Зимой она жила у родственников и лишь время от времени навещала свой холодный дом. В один совсем не прекрасный день она вернулась и обнаружила, что замок на двери дома выломан, а окна первого этажа разбиты. Разумеется, пенсионерка сразу обратилась в милицию. Еще тогда Клавдии Григорьевне, по ее словам, поведение правоохранителей показалось странным: они пересмеивались, отпускали странные, не соответствующие моменту шуточки в ее адрес. Расследование не то чтобы не продвигалось, но замерло на первоначальной точке. Никаких видимых следственных действий милиция попросту не предпринимала.

Легкая жертва рынка

ТОГДА Клавдия Григорьевна решила остаться в доме и охранять его самостоятельно. Как выживала пенсионерка зимой, одна в замерзшем доме, разговор отдельный, лишь чудом она не замерзла или не слегла по болезни. Но буквально через неделю женщина застала человека, который на ее глазах нагло влазил в ее дом. Она даже попыталась его задержать, но злоумышленник был с собакой, которую и натравил на пенсионерку. Но, несмотря на это, ей удалось не только взглянуть в лицо вору, но и опознать его. Им оказался некий Архипов, который уже ранее, по словам потерпевшей, покушался на ее дом.

Тут же было написано заявление в милицию, но никаких действий правоохранителей за этим снова не последовало. Клавдия Григорьевна требовала очной ставки с человеком, которого она опознала, но и на это последовал отказ. А уже 5 февраля она вновь застала людей, которые на ее глазах лезли в окно. Одним из грабителей, по словам женщины, был тот самый Архипов.

Интересен и характер самих этих «ограблений». Понятное дело, ничего ценного у пенси­онерке не было, да и быть не могло. Злоумышленники выламывали трубы, газоотводы. теплосистемы, вырезали электрическую проводку, били оконные стекла. По всему было видно, что цель проникновений – максимально изуродовать дом изнутри и сделать его непригодным к проживанию. По сути, пенсионерку попросту выживали из ее дома.

Как на это отреагировала милиция? Да очень просто: некоторые ее представители стали ходить по соседям потерпевшей и проводить опрос на предмет ее вменяемости. Но соседи составили документ не только о вменя­емости потерпевшей, но и о том, что, несмотря на массовые кражи, милиция, по сути, бездействовала все это время.

Но разбойные нападения не прекращались, а проникновения стали еще регулярнее. Однажды придя в очередной раз в свой дом, она вновь застала грабителя – на сей раз ей неизвестного. На вопрос, что тут происходит, тот, даже не пытаясь бежать, стал угрожать пенсионерке: мол, сейчас сюда «приедут люди грузить», и если она не уберется, то ей не поздоровится. Выскочив из своего дома, она добежала до соседей и набрала номер 102. На сей раз милиция сработала быстро и четко и взяла злоумышленника непосредственно на месте преступления. Но практически сразу вор был отпущен тем же следователем, который вел предыдущее дела.

Сейчас Клавдия Григорьевна подала заявление уже в прокуратуру на действия милиции, или как она теперь называется «полиции».

Как поведет себя в этом вопросе прокуратура, пока не известно, но то, что «реформа» полиции «удалась», видно не только из данного случая. То что бандитов очень низкого пошиба отпускают, говорит лишь о том, что они в этой истории всего лишь пешки, задействованные для исполнения более крупного заказа. Просто, скорее всего, дом Клавдии Расторгуевой уж больно понравился кому-то, и этот кто-то хочет его довести до состояния брошенного, чтобы потом купить за бесценок у нее или признать бесхозным и взять за копейки у государства. На это пенсионерке непосредственно намекали и в милиции, которая вместо расследования, время от времени предлагала продать дом.

Ну а Клавдия Григорьевна продолжает обивать пороги властных структур в поисках справедливости. Да вот только может ли существовать справедливость в государстве, которое изначально строится на несправедливости и лжи?