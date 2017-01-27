27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.

Скандал

«Когда в стране процветает коррупция, взяточничество, кумовство, когда министры и чиновники нагло лезут в государственный карман, а высшая власть не только смотрит на это сквозь пальцы, но и защищает отъявленного жулика, больше всего страдают простые люди», – отмечают ветераны войны и труда из Николаева.

После ночи отогревается в маршрутках

А ВОЗМУТИЛА авторов обращения в «Рабочую газету» сложная ситуация, в которой оказался фронтовик, бывший кадровый военный Иван Куц, возглавляющий в течение четверти века ветеранскую организацию поселка Матвеевка, входящего в Центральный район Николаева. С наступлением холодов люди заметили, что Иван Иванович каждый день садится в рейсовый автобус и кружит на нем по городу. Ветераны стали выяснять, почему у Куца появилась необычная страсть к подобным «экскурсиям». Оказалось, что у него не хватает денег на газ, чтобы хорошо протапливать дом, поэтому и надумал он отогреваться после ночи в маршрутках.

О том, почему новый газовый тариф обернулся для Куца удавкой, мы скажем чуть позже. А пока отметим, что 89-летний Иван Иванович уважаемый человек в Николаеве. По инициативе Куца в 24-й средней школе, расположенной в Матвеевке, создан музей боевой славы, который вскоре был признан одним из лучших в Украине. Немало и других хороших дел на счету местной ветеранской организации. Ветераны проводят в школах уроки мужества, рассказывают юношеству о прожитой нелегкой жизни. Многие из них работали на судостроительных заводах областного центра. А встречи с корабелами у ребят всегда вызывают восторг.

Ко Дню Победы Иван Иванович, как правило, организует для ветеранов концерты, с помощью обращений к руководителям различных предприятий и организаций всегда старался оказать поддержку наиболее нуждающимся в решении бытовых проблем. И очень горько стало ему получить от чиновников отказ, когда попытался найти поддержку в решении проблем, свалившихся на его семью. В последние годы у Ивана Ивановича тяжело болела жена Эмилия Ивановна.

Жену выносил во двор на руках

ЧТОБЫ она могла выйти из дома подышать свежим воздухом, требовалось переоборудовать крыльцо. Денег на это у Куца не было, так как все накопления ушли на лекарства для жены. С просьбой помочь переоборудовать крыльцо Иван Иванович обратился к директору департамента труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета Сергею Бондаренко, но в ответ услышал отказ. Поэтому Куцу приходилось выносить жену во двор на руках. Получил он отказ и на просьбу направить Эмилию Ивановну на санаторное лечение. В 2015 году ему пришлось влезть в долги, когда хоронил жену.

А в последнее время из-за непомерно повысившихся коммунальных тарифов стал для ветерана обузой и дом площадью 90 квадратных метров, который он строил для своей большой семьи. У него двое сыновей. Оба уже пенсионеры. Младший, Сергей, живет в Нижнем Новгороде. Старший сын Игорь – в Николаеве, получает скромную пенсию и ничем не может помочь отцу. Некоторой опорой Ивану Ивановичу была внучка-студентка Полина, которую он прописал в своем доме. Однако находиться в холодном доме зимой девушка физически не может.

– Как ветеран войны, инвалид 2-й группы, – рассказывает Куц, – я еще два года назад получал государственную льготу в виде 711 бесплатных кубометров газа за сезон. В 2015 году норма уменьшилась до 385 кубометров, а в 2017-м – до 144 кубометров. Такого количества газа хватает ровно на 8 дней отопления в месяц. Поэтому включаю газовый котел раз в три дня, чтобы только не замерзли батареи. Спать ложусь в валенках, ватных брюках и телогрейке. А днем сажусь в маршрутку. В ней теплее, чем дома.

Накрыли волной тарифного безумия

В ДЕПАРТАМЕНТЕ труда и социальной защиты населения горсовета подтвердили, что Иван Куц имеет право на 100-процентную льготу по оплате коммунальных услуг. Зарегистрирован ветеран и в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы как инвалид войны 2-й группы. Выяснился при этом и один неприятный момент: когда Иван Иванович был прописан в доме один, то, согласно Закону «О социальной защите ветеранов войны», ему рассчитывалась двойная норма потребления газа. И дается она только в том случае, если семья состоит из нетрудоспособных лиц. А студенты к этой категории не относятся. В общем, прописав внучку, Иван Иванович резко уменьшил себе льготу на обеспечение бесплатным газом.

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, Куц хотел записаться на прием к городскому голове Александру Сенкевичу, но пока ему не удается это сделать. А чиновники, между прочим, сейчас напропалую советуют ветеранам, попавшим в газовую ловушку, избавляться от «лишних» квадратных метров и переселяться в жилье меньшей площади. Но как Иван Иванович может решиться на такой шаг, если дом, строившийся для блага его семьи, остался последним напоминанием о жизни, в которой ничто не предвещало, что он станет обездоленным. И, конечно, ему хочется, чтобы в этом доме всегда хозяйничали представители его рода.

Ветераны Матвеевки с обидой рассказывали, как на День пожилых людей, отмечавшийся 1 октября, сотрудники департамента труда и социальной защиты населения преподнесли им так называемые «продуктовые наборы»: полкило ржавой тюльки, пару килограммов гнилой картошки и мелкого лука. Когда же ветераны выразили возмущение этим подарком, приехавшие разбираться две сотрудницы департамента вместо извинений начали грубо отчитывать людей, недовольных испорченными продуктами.

В общем, одни махинаторы наживаются на ветеранах, подсовывая им некачественные продукты, а другие – более высокого пошиба, решившие превратить сферу ЖКХ в сверхприбыльный бизнес и вывести ее из-под контроля народа, накрывают несчастных стариков волной тарифного безумия.



Николаев.