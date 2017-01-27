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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Вместо итогов С тех пор как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, в американском обществе не утихают эмоции по поводу ухода на политическую пенсию незабвенного Барака Обамы.

НАРОДЫ, «благодарные» уходу первого, корректно выражаясь, президента- афроамериканца, даже выпустили собрание анекдотов в его честь. Процитируем некоторые из них:

«Когда на предыдущих выборах в США Путин приказал изменить результаты в пользу Обамы, тот почему-то промолчал».

«В Штатах экспериментально доказано: если простоять в очереди в поликлиннике больше получаса, забывают, зачем пришли, и начинают ругать Обаму».

«Приходит Обама к гадалке и спрашивает, что будет через десять лет. Ему отвечают: «Через десять лет будет война с Россией». «Ну, это понятно. А вот сколько через 20 лет в Нью-Йорке будет стоить хот-дог?». «15 рублей», – ответили ему».

«Обама принял Россию бензоколонкой, а оставил супердержавой. А вот на Украину силенки явно не рассчитал…».

«Основная борьба за кресло губернатора Одесской области развернется между Бараком Обамой и Франсуа Олландом. Также в борьбу может вмешаться Ангела Меркель».



НЕ МЕНЕЕ комичным получилось и прощальное письмо гражданам своей страны, которое Обама написал перед самым уходом. В тексте письма, опубликованного на сайте Белого дома, прежде всего Обама поблагодарил американцев за честь быть их президентом.

«Всему, чему я научился во время пребывания в должности, я научился от вас. Благодаря вам я стал лучше – как президент и как человек», – написал Обама. Так что лично для Обамы восемь лет у власти прошли не напрасно…

Среди успехов своего правления уходящий президент назвал достижения в медицине и высоких технологиях, доступ к врачебной помощи большей части населения (которую Трамп отменил в первый же день) и самое главное – легализацию однополых браков(!)

«И когда вам покажется, что ход прогресса замедляется, вспомните: Америка – не проект одного человека, – завершил текст Обама. – Есть одно самое могущественное слово в нашей демократии: слово «мы». Мы – народ. Мы преодолеем все». Да, надо быть очень сильным и очень выносливым народом, чтобы разобрать тот завал проблем, которые оставил после себя Обама!

ЕЩЕ на одном поприще особо отличился Барак Хусейнович, оставив после себя отличное пособие для начинающих любителей широко пожить за счет казны. Американцы явно умилились, узнав, что их прежний президент, находясь на семейном отдыхе на Гавайях, потратил 4,8 миллиона долларов за 17 дней! Из них почти 166 тысяч долларов были потрачены на аренду 103 автомобилей (кроме охраны еще и для членов семьи), почти 69 тысяч долларов – авиаперелеты и прочие транспортные расходы. Всего за 8 лет пребывания у власти семейство Обамы истратило из госбюджета на отдых 85 миллионов долларов. Эту информацию обнародовала правозащитная организация «Юридический надзор» (Juridicial Watch). «Ненужные поездки президента для сбора средств на избирательную кампанию своей партии и шикарный отдых за счет налогоплательщиков будут прекрасным поводом для реформ, которые инициирует будущая администрация Трампа», – отметил представитель «Юридического надзора» Том Фиттон.

Еще в 2011 году представители организации обвиняли Обаму в том, что его супруга Мишель во время официального визита в Африку занималась не государственными делами, а ездила на сафари… за деньги налогоплательщиков.



ЗА несколько часов до ухода с поста президента США Барак Обама направил в Палестину солидный финансовый транш – 221 миллион долларов. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на информацию официальных источников. Конгрессмены узнали об этом от членов администрации уходящего главы государства утром 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа. Представители республиканской партии выступали резко против передачи такой суммы Палестине.

Помимо этого, дополнительные суммы – 4 миллиона были выделены на работу климатических программ, 1,25 миллиона – для организаций, работающих с ООН, и 1,05 –миллиона, направлены спецпредставительству американского Госдепартамента в Афганистане и Пакистане.



СТАЛО известно, как Обама провел первый день в качестве рядового гражданина. Экс-президент посвятил весь день отдыху и игре в гольф на поле спортивного клуба в штате Калифорния, куда он отправился в отпуск с супругой, сообщает Daily Mail. Его 18-луночное поле соответствует уровню мирового класса, а Porcupine Creek Golf Club – один из лучших клубов в штате, и чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение его владельца миллиардера Ларри Эллисона. С такими друзьями не пропадешь «на гражданке»…

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