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По оценкам экспертов-экономистов на сегодняшний день регулярно за рубежом работают не меньше трех миллионов украинцев. Но цифра эта, как отмечают те же эксперты, весьма приблизительна. В 2015 году около 500 тысяч граждан Украины получили вид на жительство в странах ЕС (19 процентов от всех выданных документов).





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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Футбол В связи с нестабильной экономической ситуацией и падением уровня чемпионата в Украине многие отечественные исполнители уехали за границу. Первая волна футбольной эмиграции накрыла премьер-лигу летом. Зимой тенденция сохраняется. ЛИДЕРОМ в подписании украинских футболистов стала турецкая Суперлига. Первым в зимнее межсезонье покорять берега Босфора отправился Караваев, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Очевидно, «канарейки» присмотрелись к вингеру еще в играх Лиги Европы, где они соперничали с «Зарей», в которой Александр также выступал на правах аренды. Караваев сходу вписался в тренерские построения Адвоката и даже успел отметиться забитым голом в кубковом поединке.

В свою очередь Селезнев, Рыбка и Близниченко пополнили ряды «Карабюкспора». Евгений начал без раскачки, отметившись взятием ворот с одиннадцатиметровой отметки во втором же официальном матче. Успел дебютировать в чемпионате и бывший днепрянин, выйдя на замену на 75-й минуте в поединке против «Галатасарая». А у Рыбки начало карьеры в Турции не задалось: экс-голкипер «Динамо» получил травму в первой же товарищеской встрече.

Еще летом к Хуанде Рамосу в «Малагу» перешел Бойко. Испанский менеджер отлично знаком с возможностями Дениса по совместной работе в «Днепре». Но даже Рамос не баловал вратаря игровой практикой – лишь три игры в чемпионате и две в кубке. После отставки Хуанде перспективы голкипера выглядят и вовсе туманными. Не хочется даже комментировать «выступление» Зозули за «Бетис». Красноречивая статистика (6 игр, лишь одна в старте и ни одного результативного действия) говорит сама за себя. Пока что наиболее успешен в испанском чемпи­онате Кравец, который потихоньку становится основным в скромной «Гранаде». В активе форварда нашей сборной 5 голов и две результативные передачи. К слову, Артем стал лучшим бомбардиром среди украинцев, когда-либо выступавших в элитном дивизионе Испании.

Наш главный представитель в Германии Коноплянка, выступающий на правах аренды за «Шальке», стабильного места в стартовом составе не имеет, в основном довольствуясь выходами на замену. В активе украинца по одному голу и результативной передаче в двенадцати матчах Бундеслиги. Куда лучше у него статистика в Лиге Европы: 6 матчей, 2 гола + 1 ассист. Будущее Евгения в «Шальке» выглядит неопределенным, особенно на фоне слухов, что «горняки», переживающие не лучшие финансовые времена, не потянут опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении с «Севильей». Который год в разряде «перспективных» ходит Юрченко из «Байера». В этом чемпионате Владлен провел на поле в общей сложности 134 минуты. Имеется в послужном списке полузащитника один матч в Лиге чемпионов, в котором он отметился голом.

Наиболее численное украинское представительство имеет «Дармштадт», замыкающий турнирную таблицу. Послужной список вратаря Березовского в Бундеслиге ограничивается двумя попаданиями в заявку. Нападающий Олейник (3 матча, 1 гол) в конце декабря перенес операцию на колене и до конца сезона вне игры. Самым востребованным был правый защитник Федецкий (7 матчей в чемпионате,

1 матч и результативный пас в кубке).

Наши люди есть и в Бельгии. Речь идет о Малиновском (1 матч), Болбате (14 матчей, 3 гола), Тотовицком (11 матчей, 2 гола) и Безусе (15 матчей). Первые трое принадлежат «Шахтеру» и оформили арендные соглашения, соответственно с «Генком», «Локереном» и «Кортейком». В активе Безуса – полноценный контракт с «Сент-Трюйденом». Но если Малиновскому раскрыться в новом клубе помешала травма, из-за которой свой первый матч в этом чемпионате он провел лишь в Новом году, то остальные начинали неплохо, но со временем сдали позиции и стали появляться на поле все реже.

Уже много писалось о наших соотечественниках в РПЛ. Хвастаться тут тоже особо нечем. В первом круге стабильную игровую практику имели лишь Михалик в «Локомотиве», Кулаков в «Урале» и Будковский в «Анжи». Последний, к слову, всерьез задумывается о смене клуба, ведь в команду из Дагестана нагрянули финансовые проблемы. Остальные же: Девич в «Рубине» (зимой перешел в «Ростов»), Шиндер в «Амкаре», Касьян и Ковальчук в «Томи» преимущественно появлялись на поле по ходу матча. Последние двое также в шаге от смены клубной прописки, ведь в команде из Томска зарплаты не видели с июля...

В Грецию летом отправились Шахов, Чигринский и Приндетта. Зимой в местный чемпионат вернулся уже знакомый с Элладой Селин. Чигринсий в «АЕКе» традиционно больше лечится, чем играет, Шахов участвовал в 9 играх, не отметившись результативными действиями. Но вот кто сейчас хорош, так это опорный полузащитник «Платаниаса» Приндета. Полгода потратил уроженец Дубно на адаптацию к греческому футболу. 9 января он забил свой первый мяч в местной суперлиге и по итогам игры с «Лариссой» был признан лучшим игроком встречи, после чего достойно выглядел в поединке с лидером «Олимпиакосом». Сходу основным в «Астерасе» стал и Селин.

Довольно численным наш легион является и в Польше. Хомченовский и Романчук – основные в лидирующей «Ягеллонии». Ключевой исполнитель в «Нецече» – Путивцев (19 матчей). И защитник «Карпат» Костевич в зимнее межсезонье решил сменить украинский чемпионат на местный «Лех».

Начинает приживаться в голландском «ПСВ» Зинченко. Заиграть с начала чемпионата Александру помещала травма. После восстановления Коку плавно подпускает украинский талант к основе, в одном из последних матчей до зимнего межсезонья он отметился двумя результативными передачами. Выходил четырежды на поле и в матчах Лиги чемпионов.

Как итог можно констатировать: если на украинских футболистов и есть спрос, то у середняков и аутсайдеров топ-чемпионатов. Да и там далеко не все имеют стабильную игровую практику. В первенствах же попроще наши играют чаще, но ведущие позиции пока не заняли.

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