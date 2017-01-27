27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г.
Автор: Андрей СОКОЛОВ.
Спортивный дневник
ЗАПАДНЫЙ реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины принял первый в истории страны этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В соревнованиях участвовали команды 18 стран, и 10 из них возвращаются домой с наградами.
Блестяще выступили украинские паралимпийцы, завоевавшие неофициальное первое командное место. В активе наших спортсменов
56 медалей – 19 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые. У ближайших соперников – команд Германии и Франции – 13 (6, 4, 3) и 7 (6, 1, 0) наград соответственно. Больше собрали белорусские паралимпийцы – 14 медалей, но всего одно «золото» отбросило их на пятое место.
Среди украинцев с нарушением зрения отличились:
Оксана Шишкова (гайд – Виталий Казаков) – 4 «золота»,
2 «бронзы».
Виталий Лукьяненко (гайд – Борис Бабар) – 2 «золота».
Ольга Прилуцкая (гайд – Борис Бабар) – 1 «золото», 3 «серебра»,
2 «бронзы».
Юрий Уткин (гайд – Руслан Перехода) – 1 «золото», 1 «серебро»,
1 «бронза».
Анатолий Ковалевский (гайд – Александр Мукшин) – 2 «серебра».
Ярослав Решетинский (гайд – Артур Гергарт) – 2 «бронзы».
Дмитрий Суярко (гайд – Василий Потапенко) – 2 «бронзы».
Напомним, гайд – это спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.
Среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата награды завоевали в категории стоя:
Александра Кононова – 6 «золота».
Игорь Рептюх – 2 «золота», 2 «серебра», 1 «бронза».
Григорий Вовчинский – 1 «золото», 3 «бронзы».
Людмила Ляшенко – 3 «серебра» , 1 «бронза».
Юлия Батенкова – 2 «серебра», 2 «бронзы».
Ирина Буй – 2 «бронзы».
В категории сидя:
Максим Яровой – 1 «золото», 2 «серебра», 1 «бронза».
Тарас Радь – 1 «золото», 3 «бронзы».
Теперь все спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Финстерау (Германия) с 10 по 19 февраля.