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27.01.2017 , № 11 от 27 января 2017 г. Спортивный дневник ЗАПАДНЫЙ реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины принял первый в истории страны этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В соревнованиях участвовали команды 18 стран, и 10 из них возвращаются домой с наградами.

Блестяще выступили украинские паралимпийцы, завоевавшие неофициальное первое командное место. В активе наших спортсменов

56 медалей – 19 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые. У ближайших соперников – команд Германии и Франции – 13 (6, 4, 3) и 7 (6, 1, 0) наград соответственно. Больше собрали белорусские паралимпийцы – 14 медалей, но всего одно «золото» отбросило их на пятое место.

Среди украинцев с нарушением зрения отличились:

Оксана Шишкова (гайд – Виталий Казаков) – 4 «золота»,

2 «бронзы».

Виталий Лукьяненко (гайд – Борис Бабар) – 2 «золота».

Ольга Прилуцкая (гайд – Борис Бабар) – 1 «золото», 3 «серебра»,

2 «бронзы».

Юрий Уткин (гайд – Руслан Перехода) – 1 «золото», 1 «серебро»,

1 «бронза».

Анатолий Ковалевский (гайд – Александр Мукшин) – 2 «серебра».

Ярослав Решетинский (гайд – Артур Гергарт) – 2 «бронзы».

Дмитрий Суярко (гайд – Василий Потапенко) – 2 «бронзы».

Напомним, гайд – это спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.

Среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата награды завоевали в категории стоя:

Александра Кононова – 6 «золота».

Игорь Рептюх – 2 «золота», 2 «серебра», 1 «бронза».

Григорий Вовчинский – 1 «золото», 3 «бронзы».

Людмила Ляшенко – 3 «серебра» , 1 «бронза».

Юлия Батенкова – 2 «серебра», 2 «бронзы».

Ирина Буй – 2 «бронзы».

В категории сидя:

Максим Яровой – 1 «золото», 2 «серебра», 1 «бронза».

Тарас Радь – 1 «золото», 3 «бронзы».

Теперь все спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Финстерау (Германия) с 10 по 19 февраля.

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