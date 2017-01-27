27.01.2017

Невероятно, но факт

Еще недавно 76-летняя Таисия Григорьевна П. из Киева переключала канал телевизора, если показывали передачи об НЛО и пришельцах. «Я считала подобные истории чепухой», – говорит женщина. Теперь она думает иначе…

Встреча в электричке

В ОКТЯБРЕ 2016 года Таисия Григорьевна села в электричку и поехала на дачу, чтобы подготовить дачный домик к зиме. В вагоне Таисия Ивановна познакомилась с молодой и очень красивой светловолосой женщиной по имени Светлана. «У вас очень грустные глаза, – участливо сказала та. – Какое у вас горе?» Таисия Ивановна рассказала, что ее душу больно ранит ситуация в стране. «А еще меня доконали мои болезни, – призналась пенсионерка.– Особенно горько, что из-за катаракты я все хуже вижу. Внучка учится на художницу, показывает мне свои акварельные пейзажи. А я почти не вижу, все, как в тумане. Что будет дальше? Из-за сахарного диабета у меня прогрессирует катаракта. Врач говорит, нужна операция. Чтобы прооперировать один глаз, надо заплатить 13 тысяч гривен, за два глаза – 26 тысяч. А у меня пенсия 1300 гривен! Денег на лечение взять негде, внучка еще студентка, дочка безработная, сын выплачивает банковский кредит. Никто мне не поможет, а так хочется вернуть зрение!»

Таисия Григорьевна пыталась сдерживаться, но слезы сами потекли из глаз. Светлана внимательно слушала пенсионерку, расспросила, где она живет, где находится ее дача. «Я постараюсь вам помочь. Только не удивляйтесь, если с вами произойдет что-то необычное», – загадочно сказала на прощание Светлана…

Свет над садом

ЭТО случилось 16 октября. Таисия Григорьевна заночевала на даче. Проснулась от яркого света, который слепил даже сквозь веки. «Неужели я так долго спала, что на улице уже день?» – удивилась женщина, сев на постели. Глянула на часы и не поверила своим глазам: было полтретьего ночи. Откуда ж этот яркий свет в доме? Женщина подошла к окну и увидела странный голубоватый свет, который падал откуда-то сверху на дом и сад. Таисия Григорьевна выглянула в форточку и заметила длинный сигаро­образный летательный аппарат, зависший над землей. Почувствовала, что кто-то смотрит ей в спину. Обернулась: у камина стояла та самая Светлана, с которой познакомились в электричке. Но теперь Светлана была одета в серебристый комбинезон и шлем, как у летчиков. «Ничего не бойтесь, Таисия Григорьевна! – приветливо произнесла Светлана. – Я представляю внеземную цивилизацию, которая много тысяч лет назад создала человека на Земле. Вы – наши родственники, наши дети, мы несем за вас ответственность, помогаем вам. Ваша судьба тронула меня, мы вылечим вашу катаракту. Садитесь в кресло, расслабьтесь и ничего не бойтесь!»

Дальнейшее вспоминается, словно сказочный сон. Таисия Григорьевна помнит, что оказалась в космическом корабле, он летел над Землей, потом нырнул в океан. Там, на большой глубине, находилась секретная база инопланетян. Пенсионерке сделали операцию по удалению катаракты – совершенно безболезненно и бесплатно. Женщина стала видеть так же хорошо, как в 18 лет. «Если хотите, мы отвезем вас на нашу планету, покажем, каких успехов достигла наша цивилизация», – предложила Светлана. «Спасибо, но я хочу домой. Если меня долго не будет на даче, дочка и сын станут волноваться», – ответила пенсионерка.

Она проснулась в своей постели, в маленьком дачном домике, который купила с мужем еще в 1987 году. Все случившееся казалось сном. Только исчезнувшая катаракта подтверждала достоверность произошедшего. «Я долго не решалась кому-то рассказать об этом, – говорит Таисия Григорьевна. – Мне не нужна слава, я не люблю быть в центре внимания. Но я подумала, что людям в Украине так не хватает надежды! И я решила рассказать о том чуде, которое со мной произошло, чтобы люди, попавшие в беду, не теряли надежду».

Ангел-хранитель Земли

«ЕСТЬ множество достоверных фактов, которые убеждают, что наша цивилизация – лишь одна из десятков других; что есть цивилизации, оберега­ющие нас, – комментирует ситуацию уфолог Нинель МАРЬЯНЕНКО. – 24 марта 1993 года американские астрономы обнаружили комету, которая двигалась к Земле и должна была уничтожить нашу цивилизацию. Когда комета пролетала мимо Юпитера, вопреки всем законам физики, планета-убийца внезапно исчезла! Кто-то ее уничтожил, тем самым спас Землю от катастрофы. А 11 марта 2011 года произошла авария на атомной станции в Японии, где взорвались два блока АЭС. По расчетам специалистов, радиоактивное облако должно было накрыть США и Европу, вызвав гибель миллионов людей. Но произошло чудо: над Японией появились десятки НЛО, используя внеземные технологии, при помощи гигантского корабля-«пылесоса» пришельцы всосали радиоактивное облако и нейтрализовали его.

Подобных фактов много. На Земле работает около ста секретных баз инопланетян – под землей, в глубинах морей и океанов. Большинство инопланетян дружески настроены по отношению к нам и часто приходят на помощь людям, попавшим в беду».



По материалам интернет-изданий