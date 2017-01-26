26.01.2017

Политдозор

Сутки – и мы в Симферополе

С НЕВЫРАЗИМОЙ грустью я смотрю украинское телевидение. И дело не в том, что оно окончательно выродилось. А в том, что там не время от времени, а каждый день выступают откровенные бандиты, глупые и дегенеративные до самого копчика.

А грущу я исключительно о самом себе, ибо трачу невозвратимое время на откровенную ерунду. Но такова уж профессия…

Наблюдал и слушал в прямом эфире одного из телеканалов командира батальона «Крым» Ису Акаева. Цитировать его практически невозможно, так как персонаж этот понятными языками не владеет. Но суть я ухватил. Иса заявил, что Украина обязательно вернет Крым исключительно вооруженным способом. Следу­ющий тезис батальонного стратега: группировка ВСУ в Херсонской области то ли способна, то ли готова к успешному наступлению на Крым. При поддержке крымскотатарских батальонов, конечно. И, на закуску, почти цитата: если все правильно спланировать, украинские танки войдут в Симферополь в течение суток.

Крутой мужик! Как в американском кино: «У меня есть план!» Я почти поверил, но карту Херсонской области на всякий случай открыл. Со стороны Армянска узкий перешеек, со стороны Геническа полоска земли еще уже. Не будучи Гудерианом, все же представил себе танковые колонны на марше к Симферополю. И понял, что они однозначно приговорены к расстрелу на месте. Акаев Наполеон Бонапартович не учел сущие пустяки: – российскую армию с современным вооружением. Штурмовая авиация на узком открытом участке раскатает в пыль любые танковые колонны за час.

Командование ВСУ в Херсонской области это понимает. Есть у меня подозрение, что и Акаев это понимает. А болтает ради пиара – грустно ему сидеть возле Крыма в негордом одиночестве. Поэтому, по его же словам, надо дождаться поражения РФ в Сирии и в самый критический момент нанести сокрушительный удар.

Вот тут надо обратиться к предполагаемым реалиям. Первая реалия такова: РФ в Сирии не воюет, а только бомбит террористов. И поражение РФ в сложившейся в Сирии обстановке есть плод желания и воображения. Точно такой же плод, как «скорый развал Рашки под гнетом санкций».

Вторая реалия: если Акаев глаголит всяческий бред из телеящика, значит, это кому-то надо. И даже понятно кому.

Ассоциативно я вспомнил гауляйтера Донбасса Павла Жебривского. У него тоже есть свой план, не хуже акаевского. Возвращение Донецка и Луганска Жебривский видит при выполнении нескольких условий. А именно: поддержка западных партнеров, реформы в самой Украине, украинизация этих регионов и создание непобедимой и патриотически ориентированной армии.

Проживая в независимой от здравого смысла Украине все годы ее существования, я научился смысловому переводу речей наших вождей и вожаков с публичного вранья на правду. Так вот, переводя Жебривского, я вывел такое статус-кво: западные партнеры поддерживать не будут, реформы – блеф и имитация, украинизация Донбасса не идет и не предвидится, а создание непобедимой армии на фоне развала экономики, в том числе и развала военно-промышленного комплекса, есть пустые мечтания. Примерно такие же, как танки Акаева в Симферополе.

Врать, конечно же, не запретишь. Но просто врать вредно для окружающих, а врать самому себе опасно для собственного умственного здоровья. Хотя это я уже загнул: у кого мозгов нет, тому и воспаление мозга не грозит.

Бегут от собственного счастья

СТАТИСТИКУ эту в наших изданиях не найдешь. Только во «вражеских» – life.ru, дни.ру. Итак, число граждан, покинувших Украину, возросло на 20-30 процентов, при этом еще 34 процента населения собираются в ближайшее время переехать в другую страну. Согласно данным социологов, большая их часть предполагает в скором времени сменить место жительства и отправиться за границу для поиска работы. Кое-кто едет подальше из-за военного конфликта и экономических проблем. Основные направления эмиграции: США, Канада, Германия, Израиль и некоторые страны Восточной Европы. В одной только России уже около четырех миллионов украинцев, которые не намерены возвращаться. Руководитель иммиграционной компании Александр Куринский: «Украинцы стремятся покинуть свою родину из-за отсутствия дальнейших перспектив на ней. На решение уехать влияет и негативная ситуация в банковской сфере. Поскольку у них есть некоторые сбережения и они понимают, что ситуация с банками в Украине очень нестабильна, они готовы вкладываться в недвижимость и открывать бизнес в других странах». Куринский утверждает, что те, кто уехал в поисках лучшей жизни за границу, на родину так и не вернулись.