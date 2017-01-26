26.01.2017

Современноемракобесие

В Верховную Раду подан законопроект (проект закона о государственном языке №5670 от 19.01.2017), от которого содрогнулось, а в случае его принятия содрогнется повторно минимум полстраны.

Язык мой – враг мой

БОЛЕЕ тридцати авторов, верных «псов демократии» преимущественно из президентской политической силы БПП, партий «Народный фронт» и «Самопомощь» предлагают провести тотальную украинизацию. Суть проекта – сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки противодействия закону будут квалифицироваться как уголовное преступление и как призывы к свержению государственного строя. За пренебрежение к нему грозит серьезная уголовная ответственность и штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 гривен), а в гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т.д.) нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлага­емых налогом минимумов (3400-5100 гривен).

Таким образом, родной язык поистине становится врагом для солидного числа его носителей.

Во имя единства?

Планирующееся гуманитарное преступление, противоречащее всяческим общечеловеческим понятиям о правах человека, в том числе собственной Конституции и «Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств» (Страсбург, 5 ноября 1992 года), в которой задекларировано право национальных меньшинств получать знания и информацию на родном языке, выглядит странным на фоне недавней речи президента в День соборности Украины. В ней он клятвенно заявлял: власть не будет искусственно раздувать национальные противоречия. Собака лает, караван идет.

На деле все происходит ровно наоборот. Мало уроков прошлого. Например, урока конца февраля 2014 года, когда даже предложение об отмене прежнего языкового закона стало одним из факторов начала волнений в Крыму и на юго-востоке страны.

Одумайтесь!

ПРЕДСКАЗАТЬ реакцию на законодательную инициативу было несложно. Острые на язык участники форумов уже окрестили будущих инспекторов института уполномоченных по защите государственного языка (таковой предусмотрен в законопроекте) «шпрехенфюрерами якобы ЕС».

К счастью, не перевелись здоровые и смелые силы в среде украинской интеллигенции. «За последние годы в Украине вырос класс великодержавных эгоистов, которые считают, что все должны жить только так, как они хотят, о правах человека на свое пространство, на свой язык, на свою веру можно забыть, – считает композитор Владимир Быстряков. – Они стараются сделать какого-то непонятного «украинца», не имеющего отношения к славянской расе. Это все, конечно, смешно, это потуги местных наших горе-культурологов».

Появление законопроекта несколько под другим углом комментирует политолог Кость Бондаренко. «Инициатива языкового закона связана не столько с тем, чтобы он был принят, сколько для того, чтобы зарисоваться перед избирателями из западно-украинских областей. Политические силы сейчас готовятся к досрочным выборам и поэтому делают все для того, чтобы станцевать ритуальные танцы перед своим электоратом. Каждый хочет набрать баллы или же наоборот не допустить падения тех рейтингов, которые были зафиксированы ранее. Именно это и лежит в основе языкового закона», – отмечает политолог.

С другой стороны, вновь ожили вовкуны и фарионы – оппоненты-ненавистники «собачьего» языка. «Мы на них (русскоязычное население. – Авт.) абсолютно не должны обращать внимания – мы должны упрямо делать свое дело. Если ты не выполняешь закон, ты не должен получать образование, работу. До каких пор мы еще будем обращать внимание на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?» – заявила Фарион в эфире радио «Свобода». При этом воинственная мадам почему-то ссылается на статью 10 Конституции, в которой черным по белому написано, что «государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

Не дай бог, если 226 безумных голосов смогут наскрести и законопроект будет утвержден. Но что будет потом? По справедливому замечанию политического эксперта Руслана Бортника, это повлечет за собой «обострение социального, языкового конфликта, дискредитацию власти в глазах Запада, в глазах ЕС, где много федеративных стран. Сепаратистские движения в Донбассе получат дополнительный толчок. И все вместе это создаст отличную картинку для российских СМИ».

А картинка, на самом деле, неприглядная, если не сказать жуткая. И если кого-то беспокоит что скажут российские СМИ, то меня больше пугает возможность возгорания гражданского конфликта уже теперь практически на всей территории нашего государства под названием Украина.