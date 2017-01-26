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26.01.2017 В поисках элиты Печальное зрелище, которое ныне представляет собой украинское государство, напрямую связано с низким интеллектуальным и нравственным уровнем ее верхов, так называемой элиты. КАК осиротевшие собачки, к которым хозяева утратили интерес, скачут наши «государственные мужи» перед Вашингтоном и Брюсселем в попытке хоть как-то обратить на себя внимание.

В необыкновенное воодушевление привел нашего президента некий телефонный разговор с Трампом. После этого он анонсировал свою скорую встречу с президентом США в интервью The Wall Street Journal. При этом Порошенко выразил уверенность, что продолжение сотрудничества Украины с США будет очень эффективным. «Мы пользуемся мощной поддержкой обеих партий, – ликовал Порошенко. – Я думаю, что это будет эффективная встреча, учитывая мое впечатление о телефонном разговоре».

Находясь под впечатлением, равнозначным действию наркотика, украинский президент выразил уверенность, что «Америка должна быть великой снова», и заверил, что собирается помочь в этом президенту Штатов. Так что Дональд Трамп может быть уверенным в надежности своих тылов. Для достижения прежнего величия США «должны продемонстрировать лидерство по таким вопросам, как глобальная безопасность», а для этого «вернуться к поддержке Украины», посоветовал Порошенко своему менее опытному коллеге.

Пользуясь случаем, президент Укра­ины не смог упустить возможности, чтобы не пригрозить скорым поражением проклятому агрессору в лице Российской Федерации. Дескать, она представляет собой «глобальную опасность, и мир должен быть вместе, чтобы бороться с этой опасностью», – подчеркнул Порошенко. Коснувшись замешательства, которое вызвали слова Трампа о НАТО как об «устаревшей организации», Порошенко мягко возразил своему визави, подчеркнув важность НАТО как «оплота против Москвы». Судя по апломбу нашего гаранта, можно не сомневаться, что новый президент США с нетерпением ждет новых советов из Киева.



А ТЕМ временем неприятный сюрприз пришел оттуда, откуда его не ждали. 24 января Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, «забыл» упомянуть «российскую агрессию» в числе проблем на пространстве Совета Европы.

В традиционном обращении к депутатам в начале сессии Ягланд подробно перечислил ключевые проблемы повестки дня: пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма. В выступлении, длившемся более получаса, он ни разу не упомянул о «российской агрессии» в отношении Украины и ни разу не употребил слово «Россия»(!)

Это не могло пройти мимо внимания еще одного видного представителя украинской элиты, пастуха парламентского стада коров и почетного вилоносца, абсолютно радикального Олега Ляшко. Подвергнув резкой критике выступление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда перед членами ПАСЕ, он не жалел самых ярких эпитетов, назвав его «абсолютно позорным».

«Европа в умственном параличе… В своем выступлении формальный лидер СЕ ни слова не упомянул о российской агрессии против нашей страны, оккупации части нашей территории и аннексии Крыма. Ягланд считает, что главная угроза современной Европе – взрыв популизма, – в праведном гневе метал громы и молнии Ляшко. – Вместе с переизбранием «печально известного пророссийского» Педро Аграмонта Президентом ПАСЕ выступление генсека СЕ является еще одним свидетельством того, как глубоко «страх и политика умиротворения агрессора проникли в души европейцев и парализуют их сознание».

Европа, по мнению главного радикала Украины, погружается в «глубокий идеологический, моральный и институциональный кризис». И дабы хоть как-то поднять боевой дух соотечественников, Ляшко добавил: «А Украина неожиданно для себя волей истории оказывается на переднем крае защиты европейских ценностей и цивилизации».



P. S. По сообщению ряда СМИ, корпорация Roshen решила остановить

Липецкую кондитерскую фабрику, которая находится на территории России. Такое решение якобы принято по экономическим и политическим причинам. Видимо, для того, чтобы Америка вновь стала великой, потребуется куда больше жертв и усилий, чем для «розбудови» Украины.



По сообщениям информагентств.

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