26.01.2017

Штрихи до портрета сучасника

Такий афоризм, відповідаючи на запитання «Чи поталанило в житті?», видав «на-гора» кандидат філософських наук Віктор Тищенко, якому днями виповнилося 80 років.

Троянди Тарасові

ВІКТОР Тищенко наполіг: давайте зустрінемось. Півстоліття тому закінчили вуз і ні разу не збиралися. Його не влаштовує пояснення: мовляв, меншого курсу, ніж наш, в університеті не було – всього двадцять три студенти, після випуску роз’їхались у всі куточки України, спробуй зібрати.

Призначив час і місце зустрічі: вранці, в парку біля пам’ятника Тарасові. Сходить сонце. Все довкіл цвіте і пахне. З каштанових крон лине тьохкання солов’їв. На дитячому майданчику бавляться малюки.

– Наше минуле й сьогодення, – киває в їхній бік Віктор Тищенко.

Потискуючи руки Анатолію Гриценку, Яремі Фрідраку й мені, запитує:

– Оце і весь курс? А де професор Віктор Танчер?

– На дачі готується до виборів у членкори, – відповідає Фрідрак.

– Зате ми в тільняшках, – сміється Анатолій. – Адже жили в одній кімнаті студентського гуртожитку на Володимирській гірці.

– В тільняшці Тищенко, – зауважує Ярема, – він чотири роки присвятив флоту. А ми троє – в майках.

– Даруйте, шановний Яремо, – заперечує Анатолій. – У майці тільки ти, бо солдатської каші не їв. А ми з Михайлом броньовики – він служив у танкових, а я в артилерійських військах. Нам також видавали тільняшки. Тож…

– Все одно з Тищенком не зрівнятися, – захищається Фрідрак.

Не встиг я вставити свої «п’ять копійок», як Тищенко перервав дискусію:

– Припиніть. Не для цього зібралися. Ходімо до Тараса.

Кладемо квіти до підніжжя пам’ятника, дивимось у бік червоного корпусу Національного університету. Туди ж спрямований і насуплений погляд Кобзаря. Не збулася його мрія викладати в цьому вузі. У скронях стугонить Тищенкове: «Нам випало щастя вчитися тут». У наші голови вто­вкмачували знання талановиті викладачі: Володимир Андрійович Рубан, Віктор Панасович Лазня, Олена Григорівна Котовська, Леонід Олексійович Суярко, Матвій Михайлович Шестопал, Дмитро Михайлович Прилюк, Василь Єлізарович Прожогін, Павло Максимович Федченко, Вадим Ілліч Пащенко, Євген Прокопович Бондар…

На пропозицію Тищенка кожен із нас «сповідується» за прожите. Згадуємо здійснені мрії, шкоду­ємо, що багато нереалізованих задумів. А «сповідь» Тищенка найбільш насичена цікавими фактами – шматками історії, в яких ми пізнаємо щось своє, зворушливо таємниче, дороге…

Почалося з першої замітки

ХТОЗНА, можливо, чарівне село Маціївка, що під Прилуками Чернігівської області, втратило нагоду мати свого маршала військ через відсутність у військ­коматі рознарядки з Київського танкового училища, яким марив десятикласник Віктор Тищенко. Та дорогу мрії перейшла його перша сількорівська замітка в районці «Чи так потрібно проводити політзаняття?», запаливши в юначому серці захоплення магічною силою друкованого слова.

Після кількох наступних публікацій редактор газети Олександр Скрипка пропонує Віктору спробувати себе на посаді літпрацівника. Два роки роботи в штаті газетярів остаточно визначили фахову дорогу. Подав документи на факультет журналістики Київського держуніверситету імені Тараса Шевченка. Вже збирався їхати за викликом на вступні екзамени, як вручають повістку про призов в армію. Тищенка направляють до Севастополя в розпорядження Чорноморського флоту.

Там і перетнулись давня мрія про офіцерську кар’єру з новою мрією бути журналістом. Після чотирьох років служби, частих публікацій у газеті «Флаг Родины» гору взяла нова мрія. Ставши комуністом, старшина першої статті Віктор Тищенко успішно складає екзамени на омріяний факультет.

Студентське життя – особливий стан душі. Тищенка обирають парторгом курсу. Вгризаючись у граніт науки, працює над словом, пише нариси про робітників, інженерів, друкується в молодіжних та партійних газетах.

Деякі видання вже запрошують на роботу. Але дисциплінованого комуніста і здібного організатора перехоплюють комсомольські й партійні органи. З 1974 по 1989 роки працює лектором, інструктором, завідує сектором відділу пропаганди й агітації ЦК Компартії України. Заочно навчається в Академії суспільних наук, захищає дисертацію, здобуває вчений ступінь кандидата філософських наук.

1991 року Віктор Тищенко разом з іншими фахівцями організовує Центр (згодом Палац мистецтв) «Український дім» і понад десять років працює там заступником директора. З 2004 року – помічник-консультант народного депутата України.

Нині – активіст громадського об’єднання «Чернігівське земляцтво». Нещодавно передав одній бібліотеці Прилук 750 книг із власної бібліотеки.

Дотримується життєвого кредо: «Поспішай робити добро людям, і воно повернеться тобі сторицею». Цими словами завершується його публіцистична книга «Життєві кроки» – своєрідна сповідь перед рідним селом, історією, Україною, своїм поколінням і майбутнім.

Подарунок долі

– ЙОГО зробив мені один вересневий день 1960 року, – пригадує Віктор Петрович. – Поспішаю на матч київського «Динамо». Раптом біля гуманітарного корпусу університету зупиняюсь, як вкопаний. Назустріч йде миловида дівчина, напрочуд схожа на Валю Духновську, симпатію моїх шкільних років.

«Валю, це ти?» – вихоплюється в мене. Зупиняємося, слово за словом…Розмова затяглась. Я вже й забув про матч.

В університетському ботанічному саду біля черемхи уподобали лавочку. Вона стала місцем подальших зустрічей, освідчень. 22 грудня 1963 року ми побралися. Студентське весілля справили в гуртожитку інституту харчової промисловості. Найняли куток. І зажили, як кажуть, душа в душу. Виховали сина й дочку.

Прощання з мамою

– ПІСЛЯ смерті батька, – завершує свій спогад Віктор Петрович, – мати ще кілька років поралась у власному обійсті. Та через хворобу змушена була перебратися до дочки, себто моєї сестри Клави, на Луганщину, в селище Новоолександрівка. Туди я часто навідувався…

Вона заповідала поховати її поруч із батьком, у Маціївці. Морозного лютневого дня її домовину поклали біля викопаної могили. Припадаю до холодної маминої голови. Господи! Невже це востаннє?..

Мамо, мамо, як мало я зробив для того, щоб ви були щасливою. Спасибі за переданий вами у спадок найдорожчий скарб – працелюбність, повагу до людей, щедрість, готовність підставити плече кожному, хто потребує допомоги…

Десь із високості ніби долинув звук колісниці. Може, то за мамою поспішали ангели?..

Так тужіла душа філософа…



* * *

Віктору Петровичу Тищенку виповнилося 80 років. Зичу тобі, друже, міцного здоров’я, непохитності волі, постійного патріотичного піднесення і наснаги для подальшого служіння людям в ім’я благополуччя і миру в Україні!