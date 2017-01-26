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Главная / ПОТРЕБИТЕЛЬ / Привет от «Киевоблэнерго»

26.01.2017 Ну и ну! С 24 января и до понедельника, 30 января, на Киевщине ежедневно будут массово отключать населенные пункты от электроснабжения.

В «КИЕВОБЛЭНЕРГО» это объяснили ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Свет будут отключать сразу в нескольких районах от восьми часов утра и до 17.00 или 18.00. Полный список отключений можно увидеть на сайте «Киевоблэнерго» в разделе «Плановые отключения», сообщило агентство «УНИАН».

Ну что ж, исправность электросетей – дело, несомненно, хорошее. Вот только непонятно, почему плановые работы (например, в Бородянке, Броварах и Боярке – это капитальный ремонт, а в Ворзеле – реконструкция) надо проводить зимой, когда дни короткие и многие жители пользуются электрообогревателями.

Странен еще один момент. На сайте «Киевобл­энерго» нет раздела «Плановые отключения», но такой график существует (http://www.slideshare.net/tsnua/2430-2017).

Замечу, 18 декабря 2016 года остались без света, причем без предупреждения, дома на отдельных улицах Оболони, Минского массива, Виноградаря, Борщаговки, Академгородка, а также в Гостомеле, Буче и Ирпене.

Кстати, я живу в населенном пункте, упомянутом в графике. И об отключениях узнал только благодаря своей профессии, а вот соседи об этом и понятия не имели.

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