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Главная / МНЕНИЯ / Украина под колпаком теневых финансовых воротил Запада

26.01.2017 Компетентное мнение В начале 2017 года в СМИ появилась информация о том, что МВФ требует от Украины взамен кредита повысить пенсионный возраст на первом этапе с 60 до 63 лет, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить упрощенное налогообложение и открыть земельный рынок. Некоторые официальные лица опровергают это. Но в СМИ украинских националистов США эта информация печаталась еще в конце 2016 года с прямой ссылкой на официальных лиц МВФ. ГАЗЕТА украинской диаспоры в США «Свобода» отличается от тех СМИ, которые украинские националисты выпускают для потребления внутри Украины тем, что американскому читателю даже украинского происхождения надо говорить порой то, чего не скажешь украинцу из Украины. Иначе не поймут. Например, в Украине непопулярна тема повышения пенсионного возраста. И большинство газет, которые украинские националисты выпускают для внутренних потребностей, эту идею ругают. А вот украинские националисты, проживающие в США и являющиеся гражданами этой богатой страны, совсем не против, чтобы в Украине подняли возраст ухода на пенсию. Живущих в Америке это не коснется. Для них не это главное. Для них главное, чтобы на материковой Украине ненавидели Россию, чтобы запрещали русский язык, чтобы господствовала националистическая бандеровская идеология. Поэтому газета, обслуживающая диаспору, чутко учитывает специфику своей аудитории. Для этой аудитории она распространяет ложь о том, что украинцы уходят на пенсию в 50 лет. Никто проверять все равно не будет. Так, заместитель директора правления МВФ в Украине Александр Петрик прямо заявил, что «основным направлением осуществления пенсионной реформы в МВФ считают отмену раннего выхода на пенсию отдельных категорий работников (включая учителей и медицинских работников), постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин».

Надо сказать, что учителя и врачи в риторике всех правительств Украины являются своеобразными символами «праведных» бюджетников, в отличие от чиновников, кои являют собой символ не совсем «праведных» нахлебников бюджета. Чиновники не очень популярны в народе, хотя большинство из рядовых клерков также едва «сводят концы с концами», как и основная масса населения. И если крупные чиновники, судя по их же декларациям, просто купаются в роскоши, то мелким правительство втихую постоянно ухудшает жизнь. Некоторых лишают статуса госслужащих, других просто сокращают.

А ситуация на рынке труда Украины сейчас катастрофическая. Вот красноречивый пример от специалистов, работающих на этом поприще. Если до Евромайдана освобождалась вакансия бухгалтера в более или менее пристойной фирме, то в течение суток на эту должность поступали по электронной почте одна, две, максимум три заявки. Сейчас – сто заявок!

Причем премьер-министр Владимир Гройсман так прямо и заявил: «Я не собираюсь содержать безработных» и пообещал разогнать Службу занятости. Это означает, что в Украине планируют отменить и без того мизерное пособие по безработице, а сотрудники центров занятости в ближайшее время сами станут безработными.

А вот лозунг заботы об учителях и врачах все украинские политики провозглашают на всех выборах. Только пенсионеры могут сравниться с учителями и врачами в градусе «виртуальной любви» украинских популистов.

Отдельные политические силы добавляют к обещаниям насчет пенсионеров, учителей и врачей, что они будут защищать мелких предпринимателей, другие – тружеников села, но пенсионеров, учителей и врачей на словах защищают все. И в это же время правительство втихую убирает у тех же учителей всевозможные доплаты, такие, как доплата за проверку тетрадей или руководство классом. Правительство убирает десятки категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию. Правительство втихую готовится к повышению пенсионного возраста.

С официального сайта украинского Кабмина исчезло заявление министра социальной политики Андрея Ревы о пенсионной реформе, где он сказал, что реформа может стать настолько же шокирующей для украинцев, как и повышение тарифов. Законопроект предполагает, помимо всего прочего, прекращение выплат работающим пенсионерам, отмену надбавок и пересмотр пенсий по инвалидности. Но то, что информация исчезла, ничего не меняет. Не за горами очередное ухудшение жизни так называемых «пересічних» украинцев.

Надо сказать, первое большое ухудшение пенсионного законодательства произошло еще при Януковиче. Тогда женщинам подняли возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет. Мужчины выходили на пенсию и до этого в 60 лет. Хотели поднять этот порог и им – до 65, но оказалось, что многие и без того не доживают до пенсии.

Но не это самое страшное. Самое страшное, что большинство новых пенсионеров при Януковиче вообще потеряли право на пенсию. Раньше надо было иметь 25 лет трудового стажа для мужчин и 20 для женщин, чтоб получить право на пенсию (за исключением социальной). Янукович увеличил стаж на 10 лет. Этот шаг привел к жизненной катастрофе многих граждан Украины. Дело в том, что власти Украины после получения независимости в 1991 году создали такие условия, когда человек не может устроиться на нормальную работу по трудовой книжке. Огромное количество людей работали без трудовой не по своей вине, а потому что не могли найти легальную работу. Причем когда Янукович проводил свою реформу в 2011-2012 годах, на пенсию уходило то поколение, которое успело заработать свой стаж еще при СССР, когда все люди работали по трудовой книжке. Но уже сейчас ситуация кардинально меняется. К пенсионному возрасту подходят те, чья молодость совпала со временем развала Союза, кто вынужден был выживать, стоя на рынке, работая «челноком» или в частной фирме, владельцы которой отказывались заводить трудовую книжку работнику, чтобы не делиться прибылью с государством. И вот не по своей вине эти люди остаются без пенсии и, как сообщает Пенсионный фонд, уже не имеют шанса ее получить. Это тем более несправедливо, что государство изменило «правила игры в процессе игры». Немало людей, зная о том, что нужен минимальный стаж 25 лет, сознательно подстраивали свою жизнь под эту цифру, отказываясь от большой зарплаты без трудовой книжки в пользу маленькой по трудовой. И вот заработав в предпенсионном возрасте 25 лет стажа, они узнали, что теперь надо 35. Узнали, что государство украло у них десять лет жизни.

Примечательно, что изменения пенсионного законодательства при Януковиче яростно ругали тогдашние оппозиционеры из числа националистов и клялись отменить в случае прихода к власти. И что же? Они не только забыли об обещаниях, но продолжают идти по пути Януковича дальше. Примечательно, что Янукович тоже изменял пенсионное законодательство по указке МВФ, когда хотел быть милым сердцу воротил западного мира. Как западный мир «кинул» Януковича, хорошо известно. С Порошенко все повторяется чуть ли не один к одному.

То же касается и всех других категорий населения, кроме крупных бизнесменов и крупных чиновников. Никто из политиков не говорит, что будет защищать крупный бизнес, но многие обещают защищать мелкий. Особенно популярна идея защиты мелкого бизнеса у майдановцев. Да что греха таить, многие мелкие предприниматели либо сами скакали на майданах, либо таскали туда провизию. Но майданы финансировались именно крупным бизнесом наряду с деньгами западных грантов.

И вот результат – в Киеве начали сносить магазинчики и ларьки мелких предпринимателей для того, чтобы возвести на их месте очередной торговый центр того или иного олигарха. Причем людям не дают даже возможности вывести товар. В три часа ночи появляется экскаватор под охраной вооруженных молодчиков в масках и начинает сносить ларьки. При этом молодчики избивают предпринимателей. Вот так сотни людей за одну ночь лишаются не только своих рабочих мест, но и товара. Причем вызванная полиция не вмешивается в процесс, а ведущие украинские СМИ принципиально не освещают уничтожение мелкого бизнеса, так как принадлежат олигархам.

Олигархи выдумывают и другие способы, чтобы стать еще богаче за счет мелких предпринимателей. Например, недавно мэр Киева Кличко запретил торговать пивом в ларьках и мелких магазинчиках. Сделано это было для того, чтобы пиво люди брали только в гипермаркетах и супермаркетах, принадлежащих олигархам. А пиво было основным доходом держателей ларьков. Теперь многие из них не могут платить аренду помещений и клянут майдановскую власть, которую сами же и поставили. Причем олигархи действуют жестко в этом случае – если кто пиво продает из-под полы, такой ларек сразу же разрушают.

В дополнение ко всем бедам мелкого бизнеса поставленные Майданом власти решили, что физические лица предприниматели второй и третьей групп упрощенной системы налогообложения с 1 января 2017-го будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц. Платить будут даже те, кто не получал никакой прибыли. В результате количество частных предпринимателей уменьшилось на 128 тысяч за месяц. В предновогодние дни выстраивались огромные очереди к Центрам предоставления административных услуг. Мелкие предприниматели массово закрывали свой бизнес.

Между прочим, МВФ особо не скрывает, что зарабатывает на бедствиях народа Украины. В цитируемой статье прямо сказано, что Международный валютный фонд потому требует повышения пенсионного возраста, чтобы бюджет Украины смог вернуть долги. Кроме повышения пенсионного возраста, требуют снизить нагрузку на госбюджет выплат тем же учителям, врачам и чиновникам. А также требуют продавать оставшиеся государственные предприятия и земли сельхозназначения.

Примечательно, что в это же время ЕС потребовал от Украины продавать на Запад необработанный лес-кругляк. Украинцы хотели продавать им переработанную древесину, то есть мебель, бумагу, хотя бы доски, чтобы дать рабочие места тем, кто трудится в лесоперерабатывающей промышленности. Но европейцы решили рабочие места оставить себе, а для Украины нет другого места, кроме сырьевого придатка Запада.

В прошлом году был подобный случай, но касался он металла. Верховная Рада 21 апреля 2016 года приняла закон о повышении таможенного сбора на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну сроком на три года. Это было сделано для того, чтобы предотвратить вывоз металлолома из Украины, который нужен ей, как пояснили депутаты, для восстановления разрушенных войной объектов инфраструктуры. Закон был направлен на подпись президенту. Представительство Евросоюза в Украине оперативно отреагировало на этот закон, заявив, что он противоречит принципам Соглашения об ассоциации, нарушает обязательства Украины перед Евросоюзом. ЕС призвал Порошенко не подписывать закон. Евросоюз выступил с прямой угрозой по отношению к Украине, как только она сделала малейшую попытку защитить свой внутренний рынок. Запад умеет блюсти свои интересы. Порошенко по требованию ЕС наложил вето на закон и предложил новую редакцию, уменьшив срок его действия до одного года.

Этот пример наглядно показывает, что Соглашение об ассоциации ЕС заключал исключительно для собственной выгоды.

Россия предлагала достойную роль в Таможенном союзе, но Запад заставляет Украину отказываться от любых экономических связей с Россией, для этого и устраивает майданы.

Завершается рецензируемая здесь статья угрожающе. Цитата: «МВФ сейчас для Украины едва ли не единственный якорь, который дает дешевые финансовые ресурсы для обеспечения макроэкономической стабилизации». И это правда. Янукович мог еще выбирать, у кого просить деньги – у МВФ или у России. У нынешней власти такого выбора нет. Украина после Майдана оказалась под колпаком теневых финансовых воротил Запада.

Сергей АКСЕНЕНКО.

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