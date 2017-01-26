26.01.2017

Горячая тема

«Если Министерство инфраструктуры не прислушается к голосу докеров, протестующих против продажи судов портофлота государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» (ГП «ОМТП») иностранному инвестору, то профсоюз порта готов вывести рабочих на акции протеста», – заявляет профсоюзный лидер портовиков Владимир Зайков.

Сегодня все одесские портовики застрахованы

–ЧИНОВНИКИ собрались реализовать 12 буксиров, являющихся одним из главных активов порта, за 50 миллионов долларов, – подчеркивали в беседе со мной докеры. – А ведь буксирный флот приносит коллективу около 85 процентов прибыли. О «странностях» этой сделки свидетельствует и то, что только 25 миллионов долларов из 50 будут выплачены покупателем после подписания соглашения, а остальная сумма будет поступать частями в 2,5 миллиона долларов в течение десяти лет. О какой же выгоде от продажи может идти речь, если буксиры портофлота могут за пять лет заработать для предприятия около 50 миллионов долларов?

Докеры понимают, что, лишившись буксиров, порт не сможет обеспечивать на прежнем уровне социальную защиту своих работников, окажется под угрозой и выполнение коллективного договора предприятия, который, по мнению многих специалистов, является одним из лучших в отрасли. «Все портовики у нас застрахованы, – говорит Владимир Зайков. – Ведь медицинские услуги сейчас очень дорогие. Я не представляю, как жить на одну зарплату и не быть застрахованным. А если случится беда, как лечиться? Или, не дай бог, нужна будет операция. А у нас все эти моменты предусмотрены в коллективном договоре. Причем застрахованы и члены семьи работника порта».

Действует сегодня и обеспечивается всем необходимым медико-санитарная часть порта, где предоставляется терапевтическая, хирургическая и другая помощь работникам ГП «ОМТП», а также фили­ала Администрации морских портов Украины «Одесский морской торговый порт», стивидорных компаний и неработающим ветеранам. Портовикам выплачивается одноразовая материальная помощь на оздоровление. Сегодня все портовики обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Профком заключил прямые договоры с несколькими здравницами Прикарпатья, что позволяет получать путевки по ценам ниже рыночных. Действует здесь и программа «Забота», предусматрива­ющая поддержку ветеранов, которых более 1300 человек.

Отчуждение буксиров противоречит закону

ЕСТЕСТВЕННО, всех работников порта тревожит, что с потерей прибыльного актива в коллективе начнут ухудшаться не только экономические показатели, но и социальная защищенность людей. Новый начальник ГП «ОМТП» Игорь Ткачук также не в восторге от идеи министерства. У руководства порта, профкома и докеров в этом вопросе единая позиция: портовики имеют законное право сами заниматься бизнесом, приносящим хороший доход коллективу. К тому же на сегодня порты входят в список стратегических объектов, не подлежащих приватизации. А это значит, что отчуждение их имущества противоречит законодательству.

– Подготовка к этой странной сделке началась еще прошлым летом, – рассказывает механик Сергей Никитин, – между ГП «ОМТП» и компанией P&O Maritime, являющейся «дочкой» глобального портового оператора DP World из ОАЭ, был подписан 22 июля меморандум о сотрудничестве по улучшению работы буксирного флота в Одесском порту. А 18 октября от компании P&O Maritime в адрес Мининфраструктуры и ГП «Одесский морской торговый порт» уже поступило письмо с предложением выкупить 12 буксиров Одесского порта за 50 миллионов долларов.

– Получается, – продолжает Никитин, – что покупателя интересует только высоколиквидный актив портофлота. А вот предложений по плавкранам, судам других категорий нет. Не исключено, что такая узкая заинтересованность инвестора продиктована тем, что в письме о намерениях P&O Maritime, адресованном министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, покупатель предлагает предоставить ему в дальнейшем неограниченное право перепродажи буксиров, которые он собирается купить. А чтобы обезопасить себя от возможных претензий со стороны украинской правоохранительной системы, следует предложение: сделку регулировать не украинским законодательством, а материальным правом Англии и Уэльса без учета конфликта принципов права.

Высокие чиновники попали под подозрение

–О КАКИХ инвестициях может идти речь, если сейчас портофлот работает и получает хорошую прибыль? – продолжает тему глава одесского регионального представительства общественной организации «Содействие развитию водного транспорта Украины» Алексей Мусатов. – В P&O Maritime утверждают, что флот требует существенной модернизации. Возможно, это и так, но есть один нюанс. Флот в хорошем рабочем состоянии, поскольку это единственный в Украине портофлот, который ремонтируется и обслуживается в структуре самого порта. Этим частично объясняется и высокая рентабельность его деятельности. Когда руководство DPWorld заявляет о готовности вложить инвестиции в улучшение логистики Одесского порта, оно имеет в виду, что готово купить государственный бизнес за бесценок с рассрочкой на 10 лет.

– А это уже не инвестиции, это разворовывание Украины, – подчеркивает Мусатов. – Такая арифметика наносит Украине ущерб на миллиарды! Нужно наводить порядок в отрасли, а не распродавать украинские порты транснациональным компаниям под видом реформ и борьбы с коррупцией.

А тем временем народные депутаты, ловкие чиновники уже пытаются собрать в парламенте голоса, которые помогут принять поправки в закон, запреща­ющий по частям распродавать имущество предприятий, не подлежащих приватизации. Хорошо, что в эти планы вмешалась полиция, начавшая уголовные производства по двум статьям: «подготовка к преступлению» и «причинение финансового ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Под подозрение попали должностные лица Министерства инфраструктуры.



Одесса.