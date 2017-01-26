26.01.2017

Горячая тема

Предстоящие новшества в «языковом вопросе» неоднозначно воспринимаются в обществе…

Ссора из-за слова

НЕСКОЛЬКО лет назад я был свидетелем ссоры, вспыхнувшей возле газетного киоска. Рано утром выстроилась очередь желающих купить свежую прессу. Один из покупателей попросил киоскера: «Пані, дайте мені, будь ласка, мапу Києва». «Что, простите, вы хотите?» – не поняла его продавщица». «Дайте мені мапу!» – повысил на нее голос мужчина. «Я не понимаю. Скажите по-русски, что вам надо?» – попросила киоскерша. «Не хочу! – внезапно рассердился покупатель. – Дайте мені мапу!» Из очереди ему сделали замечание: мол, не выделывайся, скажи, что тебе надо, и не задерживай народ. Мужчина сердито махнул рукой и, ничего не купив, быстро ушел.

– «Чего он хотел? Я так и не поняла, чего он требовал», – пожала плечами продавщица в ларьке. – «Мапу он хотел купить, – объяснила из очереди пожилая женщина. – «Мапа» – карта по-украински». – «Карты у меня есть, но я не знала, что карта называется «мапа», – виновато оправдывалась «газетчица».

Конфликты на языковой почве продолжают сотрясать общество. Вот и сейчас нардепы подготовили очередной языковой закон, которым практически полностью будет запрещено употребление русского языка в обществе. Этот законопроект уже сейчас расколол общество.



Как вы относитесь к тому, что украинский язык законодательным путем полностью вытеснит русский из всех сфер жизни?

С таким вопросом наш корреспондент обратился к прохожим в центре Киева.

Дмитрий, военнослужащий:

– Очередная дурня от депутатов. Можно быть патриотом Украины и говорить по-русски, а можно ходить в вышиванке, говорить на «мове», но при этом пакостить своему народу. Мне приходилось бывать в зоне АТО, там много патриотов, которые говорят по-русски. Этот законопроект расколет общество, а стране сейчас, как никогда, нужна консолидация. «Патриоты» из Верховной Рады, видимо, забыли, с чего началась война в Донбассе. Этот регион взялся за оружие после того, как парламент ущемил права русскоязычного населения. Ничему история не научила наших правителей. И такую провокацию они хотят совершить в 2017 году, через сто лет после Октябрьской революции. Они хотят ее повторения?

Милена Любоцкая, искусствовед:

– В Европе терпимо относятся ко всем языкам, стараясь никого не ущемить. В Швейцарии 4 государственных языка, в Финляндии и Канаде – 2. А в Украине миллионы людей говорят и думают по-русски. Зачем ущемлять права этих граждан? Это варварство или же непроходимая тупость. Насильственная украинизация будет иметь обратный эффект – людей отвернет от украинского языка.

Зинаида Швец, продавец:

– Я говорю по-русски, но когда в 90-е годы появилась со своими украиноязычными песнями Ирина Билык, мы с мужем просто влюбились в ее песни и стали между собой говорить по-украински. Когда у нас родилась дочь, мы ее в честь Билык назвали Ириной. Вот так надо пропагандировать украинскую культуру, а не декретами, законами, указами. От этого закона я ничего хорошего не жду, он разозлит и ожесточит миллионы людей, расколет общество.

Іван Коляденко, пенсіонер:

– У мене в сім’ї усі говорять українською мовою, але примусову укра­їнізацію я не вітаю. Лише батогом нічого не доб’єшся. Треба повсякденно доводити людям, що українська мова красива, милозвучна, що це мова освіченого, інтелігентного народу. Треба, щоб українською розмовляли найкращі представники нації, а примусити людей любити українську мову – то страшна помилка.

Нина Жук, приезжая:

– Я приехала в командировку из Херсона. У нас большинство местных жителей говорят по-русски, и если их будут заставлять говорить по-украински, это вызовет много недовольства. Не нужны законы, ущемляющие права тех, кто говорит по-русски. Слово «сало» и по-русски, и по-украински звучит одинаково, слова «вода», «небо», «поле», «хлеб» понятны русским и украинцам. Судьба у нас общая, делить нам нечего, и большая трагедия, что к власти пришли те, кто вбивает клин между братскими народами. Наши дети и внуки не скажут спасибо таким «правителям».

Народ хотят отвлечь от проблем

ПО СЛОВАМ экспертов, пóданным законопроектом власть отвлекает внимание населения от проблем. «Само появление законопроекта – политическая технология, которую уже не раз применяли за годы независимости: ввести тему для раздора, чтобы отвлечь людей от реальных проблем. Если начались разговоры о языке, стоит готовиться к неприятным событиям, – считает политолог Виктор Небоженко. – Депутаты не примут проект. Это просто тема для ссор».