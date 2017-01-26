26.01.2017

По следам прошлого

С древних времен книги несли человечеству знания и культуру. Однако существуют манускрипты, остающиеся загадкой даже для ученых. Некоторые были в свое время закодированы, другие написаны на мертвых ныне языках, поэтому информация, ими хранимая, до наших дней остается тайной.

Свитки Рипли

НАИБОЛЕЕ известная рукопись XV века, дошедшая до нас и состоящая из мистических текстов – это 25 томов трудов английского алхимика Джорджа Рипли. Более 20 лет он изучал естественные науки в Италии. В 1477 году алхимик вернулся в Англию и написал книгу «Алхимический состав, или Двенадцать врат, приводящих к открытию Камня философов».

Благодаря алхимии Рипли стал очень богатым человеком. Золото, которое он добывал химическим путем, позволяло ежегодно передавать рыцарям острова Мальты сто тысяч фунтов стерлингов, дабы те могли продолжать войну против турок.

В числе исследований, которыми еще занимался Рипли, – работа по клонированию человека. Его современники были уверены, что он научился выращивать человека в пробирке.

Кодекс Селден

НАДПИСИ мексиканского Кодекса Селден были скрыты от глаз под слоем штукатурки и мела почти 500 лет. В этих кодексах использовалась сложная система изображений, символов и ярких цветов, повествующих о веках войн и правления различных династий, а также об истории древних городов доколониальной Америки и Мексики в частности. Анализ этого текста показывает, что нарисованные пиктограмные персонажи принадлежат к мужскому и женскому полу, но понять, что передают надписи, пока никому не удалось.

Рукопись Войнич

ЭТА с виду невзрачная средневековая рукопись хранится ныне в Йельском университете США. Приобрел ее в 1912 году Уильфред М.Войнич, муж Этель Лилиан Войнич – автора романа «Овод».

Манускрипт представляет собой книгу с большим количеством иллюстраций и пояснений к ним. Все иллюстрации сделаны с использованием неизвестной системы письма, над которой несколько лет безрезультатно бились лучшие специалисты-шифровальщики и знатоки древних языков.

Судя по картинкам и радиоуглеродному анализу, книга написана где-то в начале XV века. Удивляют нарисованные растения, в принципе не существующие в природе. По косвенным признакам и дорогому пергаменту ясно, что книга имела для хозяина громадное значение и потенциально должна была храниться вечно.

Артефакт Цзяху

ЭТО во многом условный термин, которым обозначают сразу несколько черепков с надписями, обнаруженных в провинции Хэнань. Ученые датируют тексты 6600 годом до нашей эры, но не могут расшифровать пока ни одного из них.

Считается, письменность изобретена в Древней Месопотамии, на месте которой расположен современный Ирак. Но знаки Цзяху опередили самые ранние месопотамские письмена, по крайней мере, на две тысячи лет (согласно радиоуглеродному анализу). Поэтому самые древние письмена, вырезанные на черепках, могут оказаться самыми старыми словами в мире из всех найденных на сегодня. Результаты их расшифровки могут также помочь узнать кое-что о ритуалах Китая времен неолита.

«Библия Дьявола»

ЭТУ книгу называют «Гигантский кодекс», но она еще известна как «Библия Дьявола». Предполагают, что труд был закончен в 1230 году.

По легенде «Библию Дьявола» создал монах-переписчик, якобы продавший душу дьяволу в обмен на помощь. В качестве наказания за свои грехи он обещал настоятелю всего за одну ночь написать свод всех человеческих знаний, который прославит монастырь на века. На самом деле на эту работу ему потребовалось 30 лет.

«Гигантский кодекс» – самая большая книга в мире. При создании манускрипта было использовано 160 ослиных шкур, из которых изготовили 320 писчих листов. Вес книги – 75 килограммов. Ныне «Библия Дьявола» находится в Шведской Королевской библиотеке в Стокгольме.