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26.01.2017 «Прошу роз’яснити, чи зараховується до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років період роботи в Науковій бібліотеці України ім. В.І. Вернадського на посаді провідного бібліотекаря?»

Лідія ТКАЧЕНКО. Харків

ШАНОВНА Лідіє Павлівно! До стажу за вислугу років зарахову­ються періоди роботи, передбачені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту й посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

Розділом І «Освіта» цього Переліку передбачені, зокрема, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів та завідувачі й бібліотекарі бібліотек.

Листом від 20.11.2008 р. № 10/2-1147 Міністерство освіти і науки України повідомило, що посади завідувача бібліотеки й бібліотекаря входять до Переліку, проте це стосується тільки бібліотек, які мають статус юридичної особи і є закладом освіти.

Рішенням Державного комітету з питань науки і техніки при Раді Міністрів СРСР з питань науки і техніки від 4 травня 1971 року № 28 та розпорядженням Президії АН УРСР № 737 від 14 червня 1971 року «Про надання Центральній науковій бібліотеці АН УРСР статусу науково-дослідної установи та віднесення її до другої категорії по оплаті праці наукових працівників» ЦНБ АН УРСР включили до числа наукових установ з покладанням на неї завдань щодо проведення фундаментальних досліджень, пов’язаних зі специфікою її діяльності, серед яких: удосконалення форм і методів наукової інформації та поглиблення роботи з інформаційного забезпечення наукових закладів; механізації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів; теорії та методології культури, історії книги і бібліотечної справи.

1989 року Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського АН УРСР отримала статус академічного науково-дослідного інституту.

Отже, оскільки Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського АН УРСР не належить до закладів освіти, які передбачені вищеназваним Переліком, зарахувати до спеціального стажу період роботи в Науковій бібліотеці України ім. В.І. Вернадського на посаді провідного бібліотекаря немає законних підстав.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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