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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Голые девицы в компьютере

26.01.2017 Советы юриста В жизни наших читателей порой возникают самые непредвиденные ситуации, где без помощи юриста не разобраться. На вопросы читателей отвечает юрист Николай ЖОВТЕНКО. «Работаю сторожем в одной из фирм. Чтобы не заснуть во время ночного дежурства, захожу в кабинет бухгалтера, включаю компьютер и смотрю фильмы, слушаю музыку, читаю новости. Руководство фирмы знает об этом и не запрещает мне пользоваться компьютером. Но перед Новым годом во время моего ночного дежурства произошел досадный случай. Искал я хороший фильм и случайно открыл сайт, на котором продажные женщины выставили свои фотографии в обнаженном виде. Там же было размещено несколько порновидео. И хоть я мужчина немолодой, все же засмотрелся на этих девиц… Минут пять смотрел я этот порносайт, вдруг на экране появляется сообщение: мол, вы нарушили законодательство, вам грозит наказание в виде лишения свободы или штраф в размере 20 тысяч гривен. Но вопрос можно закрыть, если вы перечислите на развитие сайта 10 тысяч гривен. В противном случае компрометирующие записи будут отправлены правоохранителям, а заодно и руководству фирмы, где я работаю. Неприятная ситуация – 10 тысяч для меня сумма неподъемная, да и обязан ли я платить штраф за просмотр порносайта? Какие законы я нарушил?»

Сергей Александрович.

Одесса.



– ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Украины не запрещает просмотр порносайтов, запрещено только их снимать и распространять. Штрафовать за просмотр порносайтов незаконно, но мошенники, зная, что многие пользователи Интернета плохо знают свои права, создали вирус, который проникает в персональные компьютеры, побуждая их собственников перевести деньги на счета аферистов.



«Моя родственница случайно стала свидетельницей преступления, совершенного одним богатым человеком. Родственница понимает, что есть такое понятие, как «гражданский долг», и она обязана сообщить о том, что видела. Но, с другой стороны, мы знаем, в какой стране живем, какие у нас суды, какая полиция… Не зря в народе говорят, что свидетели долго не живут. Родственница боится, что ее убьют, а у нее двое детей и мать-инвалид. Есть ли в Украине закон об охране свидетелей? Работает ли он?»

Ольга.

Киевская область.



–ВЕРХОВНАЯ Рада в 1994 году приняла закон «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», гарантирующий защиту жизни всем участникам судебного процесса, если возникнет угроза. В органах внутренних дел функции по безопасности судебных процессов возложены на спецподразделение судебной милиции «Грифон». Получившим право на госзащиту могут предоставить охрану – личную и имущества, выдать газовые баллончики, сменить номера телефонов и автомобильные номера, а в исключительных случаях им меняют паспортные данные, переселяют на другое место жительства и даже меняют до неузнаваемости внешность. На новом месте жительства свидетелей трудо­устраивают, если подходящей работы для них нет, государство платит им компенсацию. Но все это красиво смотрится на бумаге, а в реальности из-за недостатка средств многие участники судебного процесса не получают реальной защиты, из-за чего люди часто отказываются от своих показаний, боясь мести.



«Внуку угрожают хулиганы, требуют у него деньги. Обращения в полицию положительных результатов не дали, внуку приходится часто по вечерам возвращаться домой по темным улицам. Для самозащиты он имеет газовый баллон. Могу ли я купить для него пневматический пистолет? Внуку 16 лет».

Иван Тимофеевич.

Фастов, Киевская область.



– ДЛЯ приобретения пневматического оружия с калибром ствола не более 4,5 мм и скоростью полета пули, не превышающей 100 метров в секунду, разрешение полиции не требуется. Но для покупки такого оружия есть возрастное ограничение – это доступно только тем, кто не моложе 18 лет. Так что ваш внук не имеет права владеть пневматическим пистолетом. Да и нужен ли он парню? Из личного опыта знаю, что пневматическое оружие как средство самозащиты малоэффективно, особенно зимой, когда хулиганы одеты в куртки.

Подготовил

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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