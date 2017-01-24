24.01.2017

Уродовластие

Украинцы за последние три года почему-то приучились безропотно сносить посягательства власти на их благосостояние, историческую правду, образование, достойную старость, здравоохранение. Теперь их ожидает новое испытание от теоретически самого гуманного министерства.

Чем думали?

ПЕРВЫМИ забили тревогу фармацевты. Как ни странно, вызвана она казалось бы благим делом – переходом на новую схему государственного регулирования цен на медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы. Как неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, эти препараты в нынешнем году должны заметно подешеветь для украинцев. С 1 января 2017 года начало действовать государственное регулирование цен на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. Граничные наценки не должны превышать 5-15 процентов.

Но принятое правительством в ноябре 2016 года решение о госрегулировании цен на ряд лекарственных средств обескуражило участников фармацевтического рынка из-за нечетких формулировок и неурегулированного вопроса реализации новых правил. Как сообщил сайт apteka.ua, у Минздрава было почти два месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, но ряд документов министерство так и не приняло.

Дело в том, что аптеки могут продавать остатки этих лекарств до 1 февраля 2017 года, а система компенсаций начнет действовать… с 1 апреля (в бюджете на эти цели предусмотрено 500 миллионов гривен). То есть как аптеки должны насчитывать новые цены на эти препараты, пока неясно. Сейчас они продают лекарства по старым расценкам, ожидая, что Мин­здрав определится с новой формулой. Проект «Порядка расчета граничной надбавки (вознаграждения поставщика) и граничной торговой надбавки» был обнародован на сайте Минздрава еще в начале января, но профильная общественность его резко раскритиковала, так как не увидела в документе четких и понятных формулировок.

Теперь аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать упомянутые препараты из продажи. Кому охота работать себе в убыток или платить штрафы?.. А вот нуждающимся в этих лекарствах придется раскошелиться на более дорогие или…

Внимание: фальсификат!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками накануне ввела запрет на продажу и использование популярного кардиопрепарата «Метамакс» (раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 5Х2) серии VA50615, с маркировкой украинского производителя ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». Он применяется при лечении стенокардии, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, а также острых и хронических нарушений кровоснабжения мозга.

Запрет введен по причине того, что данная партия имеет явные признаки фальсификации – неправильная маркировка производителя (ЗАТ вместо необходимого ПрАТ), гриф «Затверджено» прописан в три строки вместо необходимых четырех и прочее.

В связи с этим Госслужба обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата, немедленно проверить наличие соответствующей партии медикамента и изъять их из оборота для дальнейшего возврата производителю или утилизации.

Кстати, во многих странах фальсификация лекарств является одним из самых тяжких преступлений. У нас же, скорее всего, погрозят пальчиком.

Дальше – больше

ВОПРОС обеспечения лекарствами и расходными материалами был поднят во время пресс-конференции на тему «Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?», состоявшейся в информагентстве «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, в структуре смертности в Украине

66 процентов занимают сердечно-сосудистые заболевания, ежегодно уносящие около 450 тысяч жизней. Каждый год в операции на сердце нуждаются 140 тысяч пациентов, но их проводится лишь 24 тысячи. Причины банальны.

По словам главного врача Института сердца Мин­здрава Украины Бориса Тодурова, тендеры за 2016 год по закупке препаратов и расходных материалов для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями так и не проведены, хотя летом уже была готова номенклатура к закупке и технико-экономическое обоснование. Все эти документы легли на стол главы Минздрава в августе, тем не менее до 31 декабря ничего не было сделано.

В прошлом году Институт сердца получил 60 миллионов гривен на расходные материалы. Было проведено шесть тысяч операций, общая стоимость которых составила 750-850 миллионов гривен. Таким образом на каждого больного выделено всего 10 тысяч гривен, что очень мало для кардиохирургии. «Чтобы сделать операцию на сердце, мне нужен оксигенатор за 10-12 тысяч гривен (это самые дешевые. – Авт.), клапан – 15-20 тысяч, шовный материал – пять тысяч, раствор для остановки сердца, один флакон которого стоит 3,5 тысячи и прочее. То есть в 2016 году нас профинансировали на 5-7 процентов от потребности, и сегодня на складе института полки пустые. Нам нечем спасать пациентов, поэтому они либо не получают помощи, либо вынуждены самостоятельно покупать все необходимое», – рассказал Тодуров.

Идентичная ситуация не только в кардиохирургии. Закупки по направлению «Детская онкология и онкогематология» на 2016 год так и не начаты, не объявлен тендер. И это при том, что номенклатура и технико-экономическое обоснование было утверждено еще в сентябре. Даже если сейчас процесс начнется, препараты по 2016 году поступят уже в конце 2017-го. К тому же полученные в 2015-м лекарства имеют меньший срок годности, чем тот, что был прописан в технико-экономическом обосновании. Наибольший срок годности истекает уже в июле 2017-го, наименьший – в апреле. Наши пациенты рискуют остаться без дорогостоящих медикаментов, как минимум, на полгода», – рассказал Олег Рыжак, заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

О подобных проблемах говорили и другие участники пресс-конференции, придя к неутешительному выводу: если подобное положение дел продлится еще некоторое время, отрасль будет разрушена.

Пером по сердцу

НЕ УСПЕЛ еще пройти шок после пресс-конференции, как его усугубило новое сообщение представителей парламентской группы «Депутатский контроль». Оказывается, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова может перестать работать уже до конца месяца. Чтобы нормально функционировать, главный кардиоцентр страны в первом квартале этого года должен был получить из бюджета почти 80 миллионов гривен, но ему досталось всего шесть миллионов, или восемь процентов от необходимого. И это для клиники, где ежедневно делают сложнейшие операции на сердце.

В связи с этим в институте приняли решение временно приостановить госпитализацию пациентов, а также отправить часть медицинских сотрудников в отпуск за свой счет. Также внутри кардиоцентра говорят о сокращении штата, если продолжатся проблемы с финансированием.

Только на обеспечение пациентов медицинскими материалами должны были потратить 55 750 гривен, однако на это государством было выделено 0 (ноль!) гривен. И это еще не все. Теперь пациенты должны приходить в институт Амосова на операцию не только со своими лекарствами, но и со своей едой: в этом году Минздрав не выделил ни копейки на питание. А ведь большая часть пациентов не местные, они не могут получать помощь от родственников, а после перенесенной операции не в состоянии спуститься в буфет.

Сейчас нардепы отправили премьеру Гройсману официальное обращение, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему с финансированием. Но судя по тому, что 18 января на заседании правительства премьер положительно оценил деятельность Минздрава и его временного руководителя Ульяны Супрун, лечить изношенные заботами о народе сердца смогут только власть предержащие и олигархи. И то за границей.



Анна МАРКОВА.