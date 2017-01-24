Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Фонтан популизма или новый курс?

24.01.2017 Трампомания Вопреки многочисленным и, казалось бы, непреодолимым препятствиям, вплоть до физической расправы, пост президента Соединенных Штатов Америки таки заняла неординарная личность, достаточно обеспеченный и яркий человек, которого трудно назвать политиком. Трамп – миллиардер, Трамп – бизнесмен, Трамп – представитель крупного капитала.

Перевод слова «trump» с английского на русский по словарю Мюллера имеет несколько сочных значений: «tramp» — бродяга; козырь; джокер; британский профессиональный игрок в снукер… Как известно, символы и цифры правят нашим миром. Какой гранью сверкнет обладатель такой фамилии?



ВИДИМО, не случайно инаугурационная речь Трампа выглядела как вызов тем силам, которые, якобы, мешают Америке «вновь стать великой», и была обращена за поддержкой к тем, кто мечтает и хочет «сделать Америку великой снова» – Make America Great again!

Чуть ли не с первых слов своей речи он завил о том, что прямо тут и сейчас передает власть народу Соединенных Штатов. Трамп с самого начала постарался заявить о себе как лидер, знающий, что надо делать и призвал народ поверить и пойти за ним.

«Сегодняшняя церемония имеет особое значение, мы не только обеспечиваем передачу власти от одной администрации к другой, мы возвращаем власть вам – народу. Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах. Вашингтон процветал, но не делился с народом своим богатством…» Далее он продолжил более чем самонадеянно: «Все это изменится прямо здесь и прямо сейчас. Этот момент ваш, он принадлежит вам. Это ваш день, ваш праздник. США – ваша страна! Что действительно важно, это не та партия, которая находится у власти, а то, что властью управляет народ… В наших городах много бедных семей, страдает система образования, царствуют банды, наркотики, грабители. Все это прекратится здесь и сейчас. Мы единая нация. Ваша боль – наша боль, ваши мечты – наши мечты, ваш успех – наш успех. У нас одно будущее, и сегодняшняя присяга – это присяга на верность перед всеми вами, гражданами США».

Звучало все это очень красиво и заманчиво. Трудно нам с такой дистанции давать оценку, насколько народ поверил Трампу. Но почти сразу закралось сомнение, а не является ли все это словоблудием, обычной политической демагогией, популизмом, чем в США пользовались все властители, общаясь с народом? Только время может доказать истинность столь смелых намерений.

«Мы защищали границы других государств и отказывались защищать свои границы. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах и миллионах американских работников, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а потом было перераспределено по всему миру. Но это в прошлом. Сейчас мы смотрим только в будущее», – резал правду-матку Трамп. Порой создавалось впечатление, что инаугурационную речь ему помогали писать Карл Маркс, Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин. Посмотрим, как далеко готов пойти миллиардер в защите прав трудящихся. Это как «пчелы против меда».

Не выдержал даже Папа Римский Франциск, поспешивший предупредить паству о росте популизма в мире и о связанных с этим опасностях. Сразу после церемонии, в своем комментарии инаугурации Дональда Трампа испанской газете El Pais, Папа заметил «именно такие настроения позволили Гитлеру прийти к власти в свое время». Но тут же добавил, что судить Трампа пока рано, нужно посмотреть, что же он сделает.



ДВА последних месяца различные политики, политологи и эксперты утверждали, что Трамп будет вынужден подчиниться системе, не сможет и не захочет идти против «шерсти». Однако Трамп сразу разочаровал всех скептиков, тут же перейдя к действиям. Успел за остаток первого дня после инаугурации порядочно «наломать дров» на всех фронтах. Более профессиональному политику перечисленных далее деяний хватило бы на несколько недель.

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, указ о частичной отмене любимого детища Обамы – системы медицинского страхования (Obamacare). Явно по его распоряжению с интернет-портала Белого дома удалены страницы о защите прав сексуальных меньшинств.

Устами пресс-секретаря Трампа сделано заявление, что недобросовестные СМИ понесут ответственность за содеянное ими (надо полагать, как во время избирательной кампании, так и накануне инаугурации).



ТОРЖЕСТВА были омрачены многочисленными и бессмысленными беспорядками, очень напоминавшими знакомые нам погромы времен Майдана. Но в отличие от киевской полиция округа Колумбия не стала церемониться со смутьянами. За беспорядки в Вашингтоне в пятницу задержаны 230 человек и всем им грозят длительные сроки заключения, сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс». По обвинениям в беспорядках, что соответствует статусу тяжкого преступления, грозит до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия