Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / В Раде изобрели детонатор

24.01.2017 В КИЕВЕ на торжестве по случаю празднования Дня соборности Петр Алексеевич Порошенко произнес слова, которые можно квалифицировать как «фразу недели»; они того стоят: «У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами. Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?»

Великий оратор Петр Алексеевич! Я, например, думал, что знаю, кто и когда эти земли собирал, кто и когда эти земли Украине отдал, но после выступления, да еще в День соборности, стало понятно: это Петр Алексеевич их лично собирал.

На прошедшей неделе, а именно в день инаугурации президента США Дональда Трампа, был замечен и зафиксирован в качестве отдельной фигуры в кустах бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По унылой фигуре и по месту расположения было понятно, что Михаил Николозович находится в США с тайной надеждой быть допущенным к целованию туфли нового президента США. И через Facebook он посылает сигналы новой администрации, что он, Саакашвили, достоин, а Порошенко не достоин… Саакашвили в Facebook описал судьбу винницкого села Удичи: «На Порошенко тройная ответственность: он из Винницы, является практически монополистом сахарной промышленности и, как президент, в ответе за этих людей. Как сахаропроизводитель, его завод перетянул на себя все потоки, обанкротив мелкие заводы, а как президент, он ничего не делает, чтобы спасти это село родной ему Винницкой области, которое вскоре станет 301-м селом Украины, исчезнувшим за годы независимости».

Не знаю, читают ли русский сектор Facebook в новейшей американской администрации, но в Украине посыл ясен как слеза ребенка: пора плохого украинца Порошенко заменить очень хорошим украинцем Саакашвили.

В Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект № 5670 «О языке». Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. 20 января законопроект поступил на рассмотрение профильного комитета Рады.

Процитирую самую «соль»: «В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 гривен), если речь идет о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 гривен) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 гривен) для СМИ.

За попытки «внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины). Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы». (Strana.ua).

Я так думаю, что это, с одной стороны, чисто экономический закон. В стране, где, как минимум, 70 процентов населения пользуются русским языком, языковые инспекторы автоматически становятся целой отраслью, что-то наподобие разработки нефтегазовых месторождений. Будучи принятым, закон позволит штрафовать всех. И сажать всех. Причем сажать исключительно после штрафования. И деньги потекут двумя потоками. Один, мощный поток, в карманы местоблюстителей насильственной украинизации. Второй, жидкий ручеек, – в бюджет. Хорошо заживем, по-концлагерному.

А теперь о персоналиях и последствиях. Судя по данным общедоступных источников, под законопроектом подписалось 33 депутата. В том числе и из блока Петра Порошенко. Следовательно, этот откровенно нацистский закон вытек из провластной партии. Конечно, среди подписантов есть две «фарионши» из сел Львовской области, без этого никак. Вообще все подписанты сплошь матерые националисты и полуобразованщина малых городков.

О последствиях нетрудно догадаться. С моей точки зрения, законопроект имеет все шансы стать законом. И, если он вступит в силу, сразу станет понятна его провокационная сущность. Ситуация в Донбассе зависла, она уже выходит на задворки политики как Европы, так и США. А «языковой закон» скалькирует ситуацию в Донбассе образца 2014 года во всех крупных русскоязычных городах – в Харькове, Одессе, Днепропетровске и, не исключено, в Киеве. Цель понятна – пустить кровь, привлечь внимание, то бишь деньги, обвинив в очередной раз Россию.

Вот только мне кажется, что на этот раз закон, равный «снайперам майдана», не сработает. Посеявший ветер, пожнет бурю. Нахлебался народ – уже из ноздрей дерьмо течет. Как бы закон не стал детонатором…

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