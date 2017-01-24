24.01.2017

За девяносто три года Наталья Михайловна многое повидала и пережила в своей жизни. Но сильнее всего врезались в память тяжелые годы войны. От первого и до последнего дня она была участницей Сталинградской битвы, освобождала и обороняла родную землю от врага вплоть до Дня Победы.

Ни шагу назад!

ВОЙНА застала Наталью в Запорожье, где она участвовала в военно-физкультурных соревнованиях, проходивших на Хортице. С родителями эвакуировалась в город Серафимович Сталинградской области. Оттуда в апреле 1942 года ушла добровольцем на фронт вместе с одноклассницами Ларисой Полевой, Катей Новиковой, Ниной Сериковой и Марийкой Кузьменко. Девчат направили в зенитные войска, которые обороняли Сталинград. Комсомолка, младший сержант Наталья Щетинина (девичья фамилия. – Авт.) воевала в должности старшего стереоскописта, а потом стала командиром дальномерного отделения на первой батарее 1-го дивизиона 1083-го зенитно-артиллерийского полка в составе Сталинградского Краснознаменного корпусного района ПВО.

– Вскоре стали прилетать немецкие самолеты-разведчики, – вспоминает ветеран. – Фронт приближался. Начались такие бои, о которых даже рассказать трудно…

И тут Наталья Михайловна начала читать свои стихи, посвященные тем дням:

«Рвались фашисты к Сталинграду,

собрав в кулак свои войска.

Гулка орудий канонада и поступь

танков уж близка.

Свистели пули, бомбы, мины, осколки

падали вокруг.

А мы, не разгибая спины, не чувствуя

усталость рук,

Армады «юнкерсов» встречали,

летящих нагло в Сталинград.

Огнем зениток заставляли бросать

все бомбы невпопад!

Мы были в эпицентре боя и выполняли

свой приказ.

Сиреною ужасно воя, шел

«мессершмит» в пике на нас!

Но был зенитки выстрел точен!

Качнувшись, вздрогнул «мессершмит».

И вот уж взрывом дым всклокочен,

еще один стервятник сбит!

Вот так нашел свою могилу

и не вернется уж назад.

А рядом, набирая силу, с врагом

сражался Сталинград».

Жаркие дни и ночи

О ДВУХ эпизодах августа 1942-го Наталья Михайловна рассказала подробнее. «Страшно было, когда налетали на нашу батарею. Как-то рано утром шла большая группа самолетов. Мы думали, что она, как всегда, идет на переправу через Волгу, которую мы как раз охраняли. А они дошли до нас, сделали разворот, разделились на две группы и стали заходить на бомбежку нашей батареи. Перед этим мы открыли огонь. Но когда они подошли близко, стрелять мы не могли. Командир батареи приказал девчатам оставить орудия (их в батарее было четыре) и приборы и подносить снаряды. Потому что часть воинов призвали в отдельный батальон. На нас полетели вражеские бомбы. Когда немцы отбомбились, стали пикировать на орудийные расчеты. А мы ползком под огнем подносили от землянки снаряды, каждый весом 16 килограммов. В этот день мы один самолет сбили, другой подбили, а остальные ушли. Но нам особого вреда не принесли, потому что мы четко держали оборону…

Второй эпизод трагический. Идет большая группа самолетов. Мы знаем, что на переправу. Наша батарея первой открыла огонь, за ней – дивизион и весь полк. Сделали заграждение к переправе, по которой день и ночь на правый берег переправлялись наши войска, а в обратную сторону увозили раненых. На левом берегу в деревне Красная слобода был КП нашего дивизиона. И вражеские самолеты начали сбрасывать бомбы на эту деревню. Там было 60 человек личного состава дивизиона, и они почти все погибли вместе с командирами. Наш командир батареи принял командование и по-новому сформировал дивизион…».

Шолох вспоминает, что за время ожесточенных боев погибло много зенитчиков, в том числе некоторые ее подруги. Многие получили ранения и обморожения, как и сама Наташа. Полки постоянно переформировывали. Первую батарею перевели в 748 зенитно-артиллерийский полк. Боец Наталья стала командиром дальномерного отделения. После Сталинградской битвы полк переместился на Дон, а дальше путь пролег на Смоленск, Брянск, Оршу, Минск. Долгое время прикрывали от налетов вражеской авиации узловой город Барановичи. Там и Победу встретили. Демобилизовалась Щетинина 15 июля 1945-го в звании сержанта, будучи комсоргом дивизиона.

Строкой поэзии о пережитом

ПОСЛЕ войны Наталья в Запорожье вышла замуж за летчика Григория Шолоха, окончила пединститут, трудилась литработником в районной газете, а потом секретарем Верхне-Хортицкого райкома комсомола. Дальнейшие годы посвятила педагогической работе в школе и в институте усовершенствования учителей. Еще и после 70 лет преподавала русский язык и литературу в вечерней школе на «Запорожстали», была активисткой ветеранского движения.

Стихи стала писать после шестидесяти лет. Сначала для себя, а потом публиковала в газетах, читала по радио.

– У меня издано шесть сборников. Если вы ознакомились с ними, то заметили, что не только война там отражена. С удовольствием я пишу о природе, о Родине. Все эти темы мне близки и дороги. Но все же ключевой являются военные переживания и воспоминания. К 70-летию Сталинградской битвы я выпустила сборник «Запомните нас такими…», в котором собраны мои стихи о мире и войне. А еще в прозе мои фронтовые воспоминания. Ведь нынешнее поколение далеко не все знает о той ужасной войне ХХ века, которую мы пережили. Я благодарна сыну Сергею, внукам Вадиму и Екатерине, которые, несмотря на свою мирную профессию врача, постоянно интересуются нашей историей, подробно меня расспрашивают о пережитом. Эстафета поколений продолжается.



Запорожье.