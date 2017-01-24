24.01.2017

Возможен ли иной мир в Украине?

Тенденции

Мировая капиталистическая система оказалась не просто в очередном кризисе – она паникует и охвачена ужасом. Наиболее яркой иллюстрацией к этим словам стал традиционный экономический форум, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе.

Ряды поборников рыночной экономики тают

ВЕСЬМА показательной стала реакция газеты DieWelt, считающейся одним из рупоров либералов Германии, на международный опрос среди крупных капиталистов, результаты которого в Давосе представила консалтинговая компания PwC. Как отмечает издание, даже «экономическую элиту охватили сомнения в рациональности существующей системы».

«Но если даже сами капиталисты не верят в капитализм, если глобализацию безоговорочно не поддерживают те, кто в значительной степени ее продвигает, то мировому порядку, более-менее ориентированному на рыночную экономику, в самых его основах угрожает опасность. Если даже капиталисты больше не верят в капитализм, вскоре ВСЕ перестанут в него верить», – предостерегает газета.

Особое опасение поборников нынешнего капиталистического мирового порядка вызывает то, что все чаще страны большой «двадцатки», вопреки своим прежним обещаниям, прибегают к протекционистским мерам по защите национальных производителей.

«Менеджеров, активно и красноречиво выступающих за глобализацию и свободную рыночную экономику, напротив, днем с огнем не сыщешь, даже в Германии», – сокрушается DieWelt.

Не менее показательна реакция на Давосский форум главного российского приватизатора 90-х годов Анатолия Чубайса, который откровенно признал, что в Давосе он испытал «ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».

Трамп апеллирует к рабочему классу

ОСОБЕННОСТЬЮ и парадоксом нынешней ситуации стало то, что проводниками антиглобалистских идей зачастую выступают самые настоящие капиталисты, причем прибегающие при этом к риторике, которая раньше была уделом тех политических сил и движений, активисты которых выходили в масках и с плакатами Capitalism isn’t working. Another world ispossible (в переводе на русский – «Капитализм не работает. Иной мир возможен»), призывая громить представительства транснациональных корпораций.

Сегодня же президент страны, которую долгие годы называли эталоном капитализма, в своей инаугурационной речи апеллирует не к духу свободного предпринимательства, а… к защите рабочего класса.

Приведем несколько наиболее ярких цитат из выступления Дональда Трампа.

«Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами, их триумфы – вашими триумфами, и пока они праздновали их в Вашингтоне, бедствующим семьям по всей стране было не до праздников».

Замените «Вашингтон» на «Киев» – и вы получите живую картину украинских капиталистических реалий последних 25 лет.

«В наших городах матери и дети прозябают в бедности, проржавевшие заводы разбросаны там и сям по стране, как надгробия…», – говорит Трамп, а у нас перед глазами возникают руины украинских предприятий и остовы колхозных ферм.

«Мы делали других богатыми, в то время как наши собственные богатство, сила и уверенность испарились. Одна за другой закрывались фабрики и уплывали за океан. И никто даже не думал о миллионах американских рабочих, их просто забыли», – утверждает президент США.

При этом он обещает вернуть страну народу, еще больше добавляя сходства с Украиной, если учесть, что в свое время под таким лозунгом проводили свою избирательную кампанию украинские коммунисты.

Украинский поезд пошел не по тому пути

ВПРОЧЕМ, будет реалистами: вряд ли Дональдом Трампом и теми промышленными кругами, которые стоят за ним, движет забота о людях наемного труда. Скорее, речь идет об инстинкте самосохранения.

Известный норвежский экономист Эрик Райнерт вспоминает, что он радовался, когда коммунистическая система, противником которой он выступает, потерпела крах. «Но я грущу по ней, потому что это была убедительная угроза для капиталистов. Капиталисты понимали, что если не будут относиться к рабочим хорошо и не поделятся прибылью, для них есть альтернатива. А теперь убедительной угрозы нет, и к нам возвращается феодализм», – признал Райнерт в интервью газете «День».

Увы, в нынешней Украине с альтернативой капиталистическому порядку туго, если учесть ситуацию, в которой оказались не только коммунисты, но и практически все партии, в той или иной мере опиравшиеся на марксистскую теорию. Для нас проблема усугубляется еще и тем, что Украина в очередной раз оказалась вне «главного потока» мировой политики, сделав ставку на глобализацию и максимальное открытие своих рынков. Если уж в США признали, что капитализм не работает, то нам и подавно придется это сделать.