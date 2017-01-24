24.01.2017

Кинопремьера

26 января на экраны выходит первый украинский спортивный экшн «Правило боя» режиссера Алексея Шапарева. На днях лента была презентована в столичном кинотеатре «Планета кино».

О добром и злом боксе

ТАРАС, в прошлом перспективный боксер, вместе с друзьями зарабатывает на жизнь законами улиц. Болезнь матери заставляет его отправиться на нелегальный тотализатор по боям без правил, где он очень быстро делает карьеру, но находит врага в лице криминального авторитета Скульского, который оставляет Тараса без выигрыша, необходимого на операцию, и ставит под угрозу жизнь его друзей. Тарас жаждет мести и ищет возможность вытащить друзей из беды. Узнав, что боксерский клуб Скульского готовится к финальному бою главного городского турнира по боксу против родного Тарасу клуба, он возвращается в бокс помочь своему тренеру. Но когда мафия ставит на кон миллион долларов, правила в боксе заканчиваются и начинают действовать правила боя.

Таков вкратце сюжет фильма. На его создание Алексея Шапарева вдохновили успехи двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко, которого тренирует отец.

Априори кассовый фильм, в котором зритель наблюдает единоборство не только спортсменов, но и добра со злом.

Советская школа торжествует

В ЗАГОЛОВКЕ – ни капли яда. Это скорее комплимент. По стилистике фильм напоминает мыльные оперы, столь популярные на телевидении и неизменно собирающие у экранов большую аудиторию. Незатейливое в художественном отношении «мыло» держит у экрана сюжетными перипетиями.

По качеству «Правило боя» – «мыло» душистое, то есть достойный и привлекательный кинопродукт. «Душистость» его в серьезных работах известных актеров Станислава Боклана и Алексея Горбунова. Первый создал колоритный образ законченного криминального подлеца – менеджера, второй – убедительный и обаятельный образ тренера из советского прошлого, для которого честь, достоинство и неподкупность – главные приоритеты. Его воспитанник одерживает победу над ставленником мафии. Обещает вырасти в серьезного актера исполнитель главной роли Влад Никитюк.

Сцены единоборств, коих в фильме немало, привлекают сами по себе, безотносительно к кинематографу. Поставленные профессионально, они создают напряжение. Уроки и тренировки постановщика боев и драк Сергея Житниковского пошли на пользу исполнителям ролей боксеров Владу Никитюку и Евгению Галичу.

А коллеги по криминалу героя Станислава Боклана Скульского – его шестерка Анисим (Анатолий Пашинин) и таинственный человек в черном, похожий по ухваткам на Фантомаса (Ахтем Сейтаблаев) получились карикатурными.

К проколам следует отнести и сценарные нестыковки. Например, недосказанная история неких документов рождает недоумение.

Алексей Шапарев, по его словам, тяготеет к открытым финалам. Но серьезный открытый финал не означает недосказанность. Это составной элемент формы произведения, к тому же выразительный элемент. Режиссер рассказал о готовящейся телеверсии фильма, в котором история якобы получит продолжение. Но ведь это будет совсем другая история. А художественный фильм – история отдельная и должна быть готова на 100 процентов.

Кроме того, напрягает в фильме музыкальный «перегруз», от которого шумит в голове, и передоз по части кадров с городскими панорамами.

Актерский дебют чемпиона

В «ПРАВИЛЕ боя» впервые на экране появилась звезда мирового бокса, чемпион мира по версии WBO олимпийский чемпион Александр Усик. Оказывается, когда-то он хотел поступать в театральный, но бокс потеснил этот желание. «Я всегда хотел попробовать себя в кино. И хотя в фильме у меня маленькая роль, это только начало. Мне понравился сам процесс, актеры, которые были рядом, подход к съемкам. Возможно, продолжу и дальше, если будет время, конечно, в Голливуде», – шутит Александр.

На самом деле сказать, что Усик сыграл в фильме роль, будет преувеличением. Он появляется в двух коротких эпизодах: одна реплика напутствия главному герою и сцена раздачи автографов фанатам. Скорее, он стал свадебным генералом в этой картине и удачной заманихой для зрителя. Кто скажет, что Усик не участвовал в фильме? Имело место и сотрудничество Александра со съемочной группой, посетившей тренировочный лагерь боксера в Буковеле. По словам исполнителя главной роли Владислава Никитюка, Усик консультировал актеров по части бокса, а они, в свою очередь, учили его жить в кадре.