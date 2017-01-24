24.01.2017

Точка зрения

10 января все 33 члена Совета Международной федерации футбола (ФИФА) поддержали увеличение числа участников финальных турниров ЧМ с 32 до 48 сборных. Это решение до сих пор активно обсуждается СМИ и не только спортивными.

Мнения профессионалов

СРАЗУ отмечу, что они полярны. Вот лишь некоторые из них. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко: «Все, с кем я общался, очень одобрительно восприняли это новшество. Расширение до 48 команд – это шаг, направленный на развитие игры, это мотивация для средних команд прогрессировать, ведь они теперь будут иметь реальный шанс на участие в финальной части Мундиаля».

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин:

«Идея главы ФИФА (Джанни Инфантино. – Авт.) об увеличении числа команд поддерживается. Я думаю, что коммерческая привлекательность и привлечение большего количества команд сыграет только на руку футболу в мире».

Это были, как вы понимаете, мнения «за». Симптоматично, что исходят они от представителей стран, не так часто попадавших в последнее время в финальную стадию. А вот у ее постоянных участников мнение иное.

Руководство испанской Ла Лиги считает, что решение ФИФА является неправильным и планирует оспорить его в суде в пределах юрисдикции Брюсселя и Ньона. Как сообщает Marca, президент ФИФА Инфантино уже знает о намерении испанцев.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

«Посмотрим, как все это будет структурировано. Футбол в целом переживает глобализацию; заявляют о себе такие страны, как Китай и Россия. Если ФИФА ищет формулы для того, чтобы увеличить доходы, то нужно будет сообразовываться с этим. Футбол превратился в бизнес и шоу».

Вот и сказано ключевое слово ново­введения – бизнес. Тут оно слегка завуалировано, зато другие говорят об этом открыто.

Вонг Яинлин, владелец китайской компании Dalian Wanda Group, которая является спонсором ФИФА: «Цель расширения числа участников на чемпионате мира заключается в желании заработать. Это вещь, которая очевидна. Новое руководство ФИФА ориентировано на доход в настоящее время».

Так на чьей же стороне правда? Попробуем рассмотреть обе стороны медали.

Сначала о хорошем

ИТАК, главная озвученная ФИФА причина увеличения финалистов – популяризация футбола. Инфантино в интервью BBC назвал этот шаг «чисто футбольным решением». Казалось бы, резон в новации есть: ведь из 211 стран-членов ФИФА в финальной стадии самого престижного турнире мирового футбола никогда не участвовали 135 команд.

К плюсам новой формулы причисляют то, что максимальное количество матчей одной сборной в рамках чемпионата останется неизменным – семь игр.

Должны пойти на пользу футболу и дополнительные доходы. Американская газета Financial Times, со ссылкой на документы ФИФА, пишет об ожидаемом увеличении прибыли более чем на один миллиард долларов благодаря новому формату (причем более 500 миллионов долларов приходится на телеправа). Отметим, что на чемпионате мира-2014 доход организации составил 4,8 миллиарда долларов, а на турнире 2018 года ФИФА планирует достичь цифры в 5,5 миллиарда долларов.

Часть этих доходов достанется развивающимся регионам, на поддержу которых в дальнейшем президент ФИФА очень рассчитывает. Инфантино еще в предвыборной гонке обещал повысить ежегодные выплаты федерациям из бюджета ФИФА с 2,05 миллиона долларов до пяти миллионов, еще 40 миллионов – заранее «раздал» всем шести региональным конфедерациям. А на исполнение таких обещаний нужны деньги.

И на этом для меня плюсы закончились, хотя и тут остаются вопросы. Итак…

Повышение уровня футбола

ШЕВЧЕНКО считает, что 48 финалистов – «это мотивация для средних команд прогрессировать». Если он к таковым относит сборную Украины или Грузии, то я еще могу согласиться. Средний уровень европейского футбола достаточно высокий и дополнительные путевки для него не снизят средний уровень финала. Только беда в том, что Старый Свет их получит всего три, а в целом 16.

Зато Африка и Азия увеличат свое представительство гарантировано на четыре места – с пяти до девяти и с четырех до восьми соответственно. И еще одну путевку каждый континент сможет добыть в стыковом матче.

У Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) представительство возрастет с 3,5 места до 6,5 и сравняется с Южной Америкой, у которой вместо нынешних 4,5 путевки (пятая добывается в борьбе со сборной из Океании) станет тоже 6,5.

А Океания получит, наконец, одно неоспоримое, а не половинчатое место.

Во всем этом можно усмотреть лишь падение среднего уровня футбола. Как-то сомнительно, что за десять лет футбол за пределами Европы и Южной Америки разовьется до такой степени, чтобы бросить вызов традиционным фаворитам. Это все равно, как если второразрядника выпустить против мастера спорта. Вся его мотивация будет состоять в том, чтобы как можно меньше пропустить.

Кстати, вряд ли новая схема поспособствует повышению мастерства сильнейших из слабых. Ведь им придется играть всего два, а не три матча в групповом турнире.

Корявая схема

ОНА предлагает на первом этапе финальной стадии 16 групп по три команды, что, на мой взгляд, мина под спортивный принцип. Во-первых, одна из команд последнего матча в группе оказывается в невыгодном положении, поскольку у нее меньше времени на отдых и подготовку после предыдущего матча. Это может сыграть существенную роль, если встреча для нее будет судьбоносной – вылететь или выйти в плей-офф с первого места.

Во-вторых, схема способствует негласным договорным матчам, что-то типа поединка Швеции с Данией на Евро-2004, когда они сыграли в удобные 2:2 и оставили за бортом Италию. Правда, ФИФА намекнула, что может на этом этапе отменить ничьи. Но это приведет к дополнительной физической и моральной нагрузке на футболистов и все равно оставит место для договорняков.

Допустим, у нас есть команды А, В и С. И вот А побеждает в первом матче В со счетом 1:0, после чего проигрывает С – 0:1. В третьем матче группы В против С результат 2:1 выведет дальше обе эти команды.

Непонятна и формула жеребьевки команд. По рейтингу ФИФА, по континентальному принципу? Вряд ли 16 европейских команд разведут по разным группам. Но тогда в одной могут оказаться или две европейские сборные, или две южноамериканские. Как вы думаете, это будет справедливо?

И, наконец, финальная часть чемпионата растянется на полтора месяца (только групповой этап на месяц). Ведь придется играть не 64, а 80 матчей.

И это создает одну из главных проблем.

Кому такое под силу

МНОГО ли найдется стран, способных принять мундиаль в соответствии со всеми требованиями ФИФА?

Говорят о США, Китае, совместной заявке США, Канады и Мексики. Но в США чемпионат был в 1994-м, и тогда особого интереса не вызвал. Летом там прошел Кубок Америки – и картина повторилась. Какая уж тут популяризация футбола!

Китай сейчас вкладывает много государственных денег в футбол, потому что нынешний лидер страны Си Цзиньпин очень любит его. Он еще в 2013-м четко обозначил цели: Китай должен сначала попасть на футбольный чемпионат мира, а затем провести турнир и выиграть его. Но сохранится ли тенденция до 2026-го? Да и люди не вечны.

А вот ЧМ-2030 обещали Уругваю, в честь столетия первого чемпионата мира. Уругвай по площади в 3,5 раза меньше Украины, которая до сих пор выдыхает Евро-2012. Да и к богатым странам его не отнесешь.

В Бразилии в 2014-м было задействовано 12 стадионов. Сколько же их потребуется по новой схеме? А если столько же, то резко возрастет нагрузка на поля, что тоже не поспособствует торжеству спортивного принципа.

Кстати, не будем забывать о предъявляемых к стадионам требованиям по вместимости, размещению, оборудованию, безопасности и прочее. Очень часто новые арены приходится строить с нуля, и потом они ложатся тяжким грузом на бюджет страны или клуба. То же самое касается гостиниц, транспортной и городской инфраструктуры

Конечно, возможно проведение ЧМ в нескольких странах. Вот только если это не будут страны без визовых границ, то перемещение между ними будет то еще удовольствие и для команд, и для их болельщиков.

В этом плане наиболее подходящим континентом является Европа, страны Шенгенской зоны. Но осенью 2016-го в ФИФА заявили, что Европа может рассчитывать на проведение ЧМ только в случае, если кандидаты с других континентов не будут соответствовать требованиям.

Из всего ранее сказанного можно сделать один вывод: «бизнес» рулит всем. А пойдет ли это на пользу футболу, бабка надвое сказала.