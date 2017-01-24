24.01.2017

Виставка

Під такою назвою відкрилась унікальна виставка в історико-культурному комплексі «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця», яка об’єднала оригінальні артефакти XVI-XVIII століть.

Експозиція руйнує міф

В ОДНОМУ з дерев’яних козацьких будинків-куренів комплексу цікаво представлені оригінальні речі козацького побуту й військового спорядження чотирьох Запорозьких Січей – Хортицької, Чортомлицької, Кам’янської та Нової (Підпільненської або Краснокутської). Тут ми бачимо козацькі шаблі, татарські ятагани, гармати, ядра, пістолі, клейноди, прапори, а також монети і предмети побуту – керамічну плитку, горщики, миски, килими, повсякденний одяг, українські ікони часів козацтва. Геральдична композиція «Клейноди» відображає, з одного боку, клейноди як символ влади запорозької старшини, а з іншого – січовий храм, навколо якого відбувається дійство. Це не лише організаційний стрижень експозиції, але й, насамперед, смисловий акцент.

Безперечно, таке розмаїття вдалося забезпечити завдяки об’єднаним зусиллям кількох музеїв – насамперед археологічним знахідкам Національного музею «Хортиця», а також експонатам із фондових зібрань Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького (м. Дніпро) і Нікопольського державного краєзнавчого музею.

– Традиційно Запорозьку Січ багато хто уявляє як дещо статичне, – розповідає генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко. – Наша експозиція покликана зруйнувати цей міф, показати, що за поняттями Запорозької Січі у XVI й XVIII століттях криються абсолютно різні реалії. Історія кожної із Січей передана крізь призму персоналій знаменитих кошових отаманів різних епох її розвитку: Дмитра Вишневецького, Івана Сірка, Костя Гордієнка і Петра Калнишевського.

Тут доречно згадати дослідження Дмитра Яворницького, який детально описав розташування, устрій, керівників і військові походи козаків усіх восьми Запорозьких Січей. Хронологічно першою з них була Хортицька. «Виникнення, влаштування й історія Хортицької Січі (1552-1558 роки), пише академік, тісно пов’язані з історією й подвигами знаменитого вождя запорозьких та українських козаків, князя Дмитра Івановича Вишневецького, відомого в козацьких народних думах під іменем Байда. Князь Вишневецький уперше з’являється на Хортиці 1556 року». На той час на острові Мала Хортиця (який згодом найменують Байдою. – Авт.) було збудовано замок. Князь разом із козаками облаштовує острів як «город» для захисту від татар, і звідси йде в походи проти них, втілюючи велику думку: «знищити всю ногайсько-кримську орду татар і, якщо можна, оволодіти чорноморським узбережжям». Походи проти татар і турків під Іслам-Кермен, Волам-Кермен й Очаків були успішними. «Город» на Малій Хортиці й став для запорозьких козаків прототипом Січі.

Однак, як пише Яворницький, осоромлений Девлет-Гірей у жовтні 1558 року несподівано підступив до острова Хортиця з великою кількістю людей турецького султана й волоського господаря, взяв в облогу «город» Вишневецького та запорозьких козаків, які були з ним. Вишневецький довго відбивався, але врешті, не маючи продовольства для своїх коней і людей, залишив Хортицю й відійшов у Черкаси і Канів, а звідти подався у Москву. З його від’їздом і згодом вельми трагічною смертю історія Хортицької Січі надовго припинилася.

Подяка колективу «Запоріжсталі»

ЕКСПОНАТИ розміщено у вітринах, оформлених під курені, які символізують різні Січі. За часом це XVI століття, а також 1652-1709 роки (Чортомлицька Січ), 1709-1711 (Кам’янська) та остання Нова (Підпільненська) Січ – 1734-1775 роки. Кожен курінь вирізняється своєрідними експонатами. Так, Хортицьку Січ знаменує величний портрет князя Дмитра Вишневецького, Чортомлицьку – розмаїття зброї та інсталяція з опудалом вовка. Як переповідають легенди, отаман, козак-характерник Іван Сірко вмів перевтілюватись у вовка. У розділі «Кам’янська Січ» розкривається тема перебування війська Запорозького в роки правління отамана Кості Гордієнка на ханській землі, відображена за допомогою кримськотатарського килима XVIII століття та предметів для його виготовлення. Найцінніший з експонатів, як вважає завідуюча експозиційним відділом і автор виставки, кандидат філософських наук Світлана Копилова, пов’язаний із Новою Січчю (територія поблизу нинішнього села Покровське Нікопольського району. – Авт.). Це «било» XVIII століття, схоже на залізну дошку, підвішену на канаті, за допомогою ударів по якому скликали запорозьких козаків на Січовий майдан для проведення військової ради. Цей експонат на тимчасове зберігання передав Нікопольський краєзнавчий музей.

Невеликий зал виставки організатори вміло розширили з допомогою дзеркальних панно із зображенням козаків за фільмом «Тарас Бульба». Під час відкриття виставки генеральний директор заповідника висловив щиру подяку колективу комбінату «Запоріжсталь» за фінансову підтримку у створенні виставки. Адже її інтерактивний проект було визнано одним із переможців конкурсу «Ми – це місто», який упродовж шести років проводить металургійний комбінат, завдяки чому заповідник отримав грант у сумі 100 тисяч гривень. У свою чергу присутній директор з капітального будівництва та інвестицій ПАТ «Запоріжсталь» Олексій Лебедєв наголосив, що соціальний проект «Ми – це місто» спрямований на допомогу запоріжцям, які небайдужі до своєї землі, історії, свого міста. Саме таким зарекомендував себе заповідник «Хортиця», який отримав максимальний грант на реалізацію цікавого проекту. І висловив щиру вдячність творцям експозиції. А комбінат, як соціально відповідальне підприємство, завжди підтримував і надалі підтримуватиме по­дібні починання.

Виставка працюватиме протягом усього 2017 року.



Запоріжжя.