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24.01.2017 Ваше здоровье «Многие наши любимые блюда содержат много поваренной соли, а она противопоказана при целом ряде заболеваний, – напоминает диетолог Оксана КАЛИНИЧЕНКО. – Поговорим о том, как квасить капусту, не используя поваренную соль». – ОКСАНА Николаевна, наша киевская читательница Ольга Зелинченко пишет: «Я выросла в селе и с детства обожаю квашеную капусту. Мои родители квасили ее в больших дубовых бочках. Давно живу в городе, а любовь к квашеной капусте сохранилась. С удовольствием ем ее и зимой, и летом. Да вот беда, после пенсии у меня обнаружили гипертонию, терапевт запретила мне соленые продукты, в том числе и квашеную капусту. Так не хочется отказываться от любимого блюда!»

– И не надо отказываться. Квашеная капуста чрезвычайно полезна для здоровья. Вы не поверите, но в результате молочнокислого брожения количество витаминов в квашеной капусте даже больше, чем в свежей. А по сравнению с вареной и тушеной капустой, где при термообработке практически все витамины разрушились, квашеная капуста просто чемпион! Очень ценно то, что кислоты, содержащиеся в капусте, замедляют превращение углеводов в жиры, поэтому для тех, кто заботится о своей фигуре, капуста – верный помощник и друг.

– Но следует напомнить читателям, что не всем рекомендовано употребление квашеной капусты. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки этот продукт к употреблению запрещен.

– И не только при этих заболеваниях. Если капуста заквашена традиционным способом с большим количеством соли (а при закваске поваренной соли надо брать в соотношении 2-2,5 процента к весу капусты), то всем, кому соль в рационе надо ограничить, квашеную капусту нужно употреблять с осторожностью. Ограничить или полностью исключить поваренную соль нужно тем, у кого обнаружен сахарный диабет, гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы, почечная недостаточность, остеохондроз и остеопороз. Большие количества соли в рационе нарушают обменные процессы в организме, увеличивают нагрузку на сердце и почки, способствуют возникновению отеков, истончению костной ткани, возникновению инфарктов и инсультов. Чтобы избежать этих негативных последствий, избегайте соленой пищи, а капусту квасьте без соли.

– Многие читатели не верят, что это возможно. Галина Карпюк из Бахмача Черниговской области пишет: «У мене хворі нирки, лікарі радять обмежити солоні страви. Не уявляю, як я буду без солоних огірків, без квашеної капусти!»

– Капусту можно заквасить без соли, используя яблоки кислых сортов или клюкву. Содержащаяся в этой ягоде бензойная кислота способствует более длительному хранению капусты и сохранению ее вкусовых качеств. Но надо учесть, что заквашенная без соли капуста имеет меньший срок хранения, примерно вдвое. Неделю ее надо заквашивать при комнатной температуре, а затем переложить в банки и хранить в холодильнике или погребе.

– Есть еще любопытное письмо о квашеной капусте. Дмитрий К. из Сум пишет: «Жена заквасила капусту, постояла она в комнате два дня, запах у нее был неприятный, сверху побурела. Я положил себе на тарелку граммов сто этой свежезаквашеной капусты, съел с картошкой, а потом мне было плохо…Так что меня от квашеной капусты надолго отвернуло».

– И напрасно. Продукт этот очень полезен. Просто надо знать некоторые тонкости. Чтобы устранить неприятный запах у квасящейся капусты, ее надо каждый день в нескольких местах протыкать до самого дна деревянной палочкой. Неприятно пахнущие газы выветрятся. Не менее 7 дней со дня закваски капусту нельзя есть: в ней активно идет процесс преобразования нитратов в нитриты, и лишь через неделю количество токсичных веществ в продукте уменьшается. А верхний слой посеревшей капусты надо удалять.

– Геннадий Корниенко из Черняхова Житомирской области просит рассказать о каком-то рецепте квашеной капусты от Поля Брэгга. Что это за рецепт?

– Американский пропагандист здорового образа жизни Поль Брэгг справедливо считал поваренную соль ядом и рекомендовал квасить капусту без соли, используя в качестве консервантов перец и другие острые пряности. Рецепт неплохой, но такая капуста может навредить тем, кому противопоказаны острые блюда, а они не рекомендуются при болезнях желудка, печени, почек, а также беременным.

– И под конец о письме из Житомира от Натальи Ивановны М. У читательницы гипертония. Как-то в гостях она съела квашеной капусты с селедкой. «Підскочив тиск, ледве додому доїхала», – жалуется Наталья Ивановна.

– Думаю, все дело в поваренной соли. В квашеной капусте ее много, в селедке тоже. А соль и стрессы для гипертоников – злейшие враги! Особенно опасна для организма поваренная соль, которая попадает с пищей во второй половине дня.

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