Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / «Апостол» навынос под заказ…

24.01.2017 Громкое дело В результате систематических краж из Музея книги, который входит в состав Львовской галереи искусств, исчезло 95 уникальных старопечатных книг и два манускрипта. В числе похищенных книг оказался экземпляр «Апостола» первопечатника Ивана Федорова, который датируется 1574 годом. Общая стоимость украденного на «черном рынке» может достигать десятков миллионов долларов. В числе главных подозреваемых – сотрудники музеяСООБЩЕНИЕ о крупной пропаже старопечатей, хранившихся в Музее искусства старинной украинской книги, руководство Львовской галереи искусств обнародовало 4 января.

Согласно этой информации, исчезновение старинных книг и манускриптов, имеющих значительную художественную и материальную ценность, было обнаружено во время инвентаризации музейных фондов. Кроме зафиксированного простого отсутствия экспонатов, комиссия обнаружила еще и факты пропаж и повреждений инвентарных книг (многие из них были расшиты, с вырванными страницами и оторванными печатями). То есть технология краж проста: нет в инвентарной книге, так что кто докажет, что экспонат был. Все это свидетельство того, что кражи из музея осуществлялись на протяжении длительного времени и в них были задействованы сотрудники учреждения, отвечающие за сохранность музейных фондов.

Дальнейшие события разворачивались так. Музей книги для посетителей временно закрыли, а ряд сотрудников отстранили от работы. О выявленном хищении 95 старопечатных книг и двух рукописей руководство Львовской галереи искусств незамедлительно проинформировало Министерство культуры Украины, львовскую полицию, прокуратуру, СБУ. По данному факту Галицким отделом полиции Львова было открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Ккраины.

Под музей книги чиновники-«демократы» выделили бытовое помещение для строителей

ИЗВЕСТНО, что одной из основных версий, которые рассматриваются сейчас правоохранителями, является «кража на заказ» с непосредственным участием сотрудников музея. В пользу этой версии говорит, в частности, то, что исчезновение экспонатов из музея длительное время скрывалось. Для этого похитители (а это могли быть только сотрудники учреждения) подменяли украденные старопечати другими книгами – менее ценными. Такие факты выявлены и во время инвентаризации музейных фондов, и в ходе начавшегося полицейского расследования.

То, что старинные книги, скорее всего, воровали под конкретный заказ, правоохранители объясняют так: позволить себе коллекционировать подобные артефакты могут лишь очень состоятельные люди. Ну кто просто так купит книгу, которая стоит десятки или сотни тысяч долларов?

А теперь самое интересное. В ходе скандала, связанного с беспрецедентной кражей старопечатей, местные журналисты обратили внимание на реальное состояние Музея искусства старинной украинской книги.

Данный музей открыт в советский период – в 1976 году под названием Музей имени Ивана Федорова и размещался в помещении бывшего Онуфриевского монастыря, в котором похоронили русского первопечатника. В 1990 году музей был выселен из этого помещения в связи с передачей монастыря ордену василиан, и все его экспонаты хранились в подвалах Львовской картинной галереи. В 1997 году, при «демократической» власти, учреждение получило в свое распоряжение помещение возле дворца Потоцких. Речь идет о небольшой бытовой постройке, возведенной в конце 80-х годов на улице Коперника во Львове для строителей метрополитена. Данное помещение совершенно не приспособлено для хранения старопечатей, поскольку музей там был обустроен чуть ли не в душевых кабинках, в невообразимой тесноте.

Ненадлежащие условия хранения музейных экспонатов, по мнению правоохранителей, значительно упрощали задачу похитителям, позволяли на протяжении длительного периода систематически совершать кражи абсолютно безнаказанно.

Львов.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия