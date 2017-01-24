24.01.2017

Ситуация

В ряде домов Слобожанщины посреди зимы остыли батареи парового отопления. Жилье не обогревается из-за того, что газоснабжающие организации региона прекратили подачу голубого топлива котельным предприятий теплокоммунэнерго и бытовым абонентам, имеющим большую задолженность за потребленные энергоресурсы.

В отключке

Отключены от газопроводных сетей ряд «фабрик тепла» в городах Люботин, Купянск и поселке Шевченково Харьковской области, эксплуатируемых предприятием «Дирекция развития инфраструктуры территории» (ДРИТ). Коммунальщики за два последних месяца использовали без оплаты около восьми миллионов кубометров голубого топлива. Они черпали энергоресурс, предназначенный другим потребителям. Чтобы прекратить несанкционированный отбор углеводородов котельными фирмы-дебитора, на подводящих к ним «голубых реках» специалисты облгаза поставили заглушки. В свою очередь облсовет, чью собственность использует ДРИТ, начал проверку финансово-экономического состояния подотчетного ему предприятия, имеющего многомиллионные денежные обязательства.

Долг платежом страшен

Критическая ситуация с отоплением и обеспечением горячей водой сложилась и в областном центре. Главный поставщик теплоносителя – коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» – предупредило горожан, что со дня на день полностью или частично прекратит его подачу в жилые дома и бюджетные учреждения. Причина – необеспеченность тепловиков природным газом.

Его поставщик, а это компания «Нафтогаз України», до сих пор не подтвердил объемы голубого топлива самым крупным в областном центре Слобожанщины предприятиям теплокоммунэнерго – КП «Харьковские тепловые сети» и ПАО «Харьковская ТЭЦ-5». В этой ситуации теплоснабжающие предприятия вынуждены для своих котельных тихим сапом брать топливо из газовых сетей. Отсутствие лимитов накладывает на коммунальщиков дополнительную финансовую нагрузку в виде штрафных санкций, увеличивая задолженность перед «Нафтогазом». А она огромная. Общий долг трех вышеупомянутых слобожанских предприятий теплокоммунэнерго составляет более двух миллиардов гривен. Причем треть суммы – обязательные платежи по графику погашения задолженности и по текущему потреблению голубого топлива.

Холодная реакция

Слобожанские тепловики задолженности перед «Нафтогазом» признают, но винят во всем государство. Так, в КП «Харьковские тепловые сети» говорят, что центральные власти плохо компенсируют суммы льгот и субсидий, предоставленных населению. В декабре прошлого года из госказны вообще не было возмещений по этим статьям. Харьковчане недавно предложили «Нафтогазу» оформить переуступку права получить 250 миллионов гривен бюджетных средств, причитающихся тепловикам за услуги льготникам и получателям субсидий. Поставщик голубого топлива на взаимозачет не пошел. Он требует «живых» денег и сейчас.

Ситуация, возникшая на Слобожанщине, характерна и для других регионов Украины. На сегодняшний день «Нафтогаз» не дал лимитов почти 90 предприятиям теплокоммун­энерго страны. В такой ситуации региональные транспортеры голубого топлива, а ими являются облгазы, обязаны прекратить поставку метана предприятиям, не имеющих объемов его расхода. Из-за этого без тепла и горячей воды могут остаться люди во многих населенных пунктах. Такая участь постигнет в первую очередь жителей Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской областей, где газовая проблема очень остра.



Харьков.