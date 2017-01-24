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24.01.2017 Насущные проблемы Если сто лет назад, до событий 1917 года, оценивая уровень жизни, принято было говорить «Почем там фунт лиха?», то ныне вполне можно спрашивать: «А почем фунт тепла?»

ДА, евромайдановцы таки своего добились, жизнь в Украине стремительно приближается к европейским стандартам. Но далеко не к лучшим образцам. По части сверхдорогого уровня оплаты коммунальных услуг европейцев мы уже даже переплюнули, особенно по разделу «Отопление». В этом месяце жильцы начали получать платежки за первый зимний месяц – декабрь – и оказались в шоке от проставленных там сумм. Порой не от количества в них нулей, а от несовместимости их со здравым смыслом. Некоторым «счастливчикам» приходят суммы от 5000 до 8000 гривен. Но если кто и получил более умеренные цифры, они все равно значительно выше «покупательной» способности этих граждан.

По Украине сумма задолженности за коммунальные услуги достигает миллиардов гривен. Отопление за несколько лет подорожало практически в два раза. Людей предупреждают, что те, кто намерен игнорировать платежки, рискуют потерять имущество. Должников вносят в специальный реестр, кроме того, уже в этом году в Украине может появиться пеня.

По данным Государственной службы статистики, в октябре прошлого года задолженность украинцев за коммуналку достигла 16,7 миллиарда гривен. Больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. Украинцы заплатили всего 59 процентов от начисленной суммы за коммуналку. Естественно, больше всего долгов за отопление и горячую воду – 4,8 миллиарда, на втором месте электроэнергия – сумма задолженности достигла 3,1 миллиарда гривен.



В ТАКОМ городе тружеников, как Кривой Рог, из-за задолженности компания «Криворожгаз» не получила лимитов на газ на январь 2017 года, что чревато непредсказуемыми ситуациями. При отсутствии утвержденных «Нафтогазом» лимитов ПАО «Криворожгаз» вынуждено ограничить газоснабжение теплоэнергетическим предприятиям города.

На сегодняшний день погода не позволяет прекратить поставку газа предприятиям. Попытка в разгар зимы прекратить отопление и работу предприятий грозит катастрофическими последствиями. Ведь это централизованное отопление в домах населения и помещениях государственных организаций, в том числе в садиках, школах. Всего газ потребляют около трехсот тысяч семей и почти девятьсот организаций, предприятий и учреждений города. В городе из-за задолженности криворожских тепловиков отопление к потребителям пришло не в положенный срок. Проведя переговоры с «Нафтогазом», приняли соглашение с главным условием: погасить задолженность и ежесуточно оплачивать потребленный газ.

Однако тепловики никак не могут побороть задолженность, а многие жители, которые платят исправно, могут безвинно пострадать. Ситуацию срочно нужно разрешать, но ни руководители города, ни тепловых предприятий явно не в состоянии справиться с создавшейся ситуацией.



ТРУДНО выяснить, какой суммы достигла задолженность по оплате за тепло в Киеве, но известно, как сообщала пресс-служба столичного предприятия, что по состоянию на 1 ноября 2016 года задолженность потребителей тепловой энергии перед компанией ПАО «Киев­энерго» составляла почти два миллиарда 167 миллионов гривен. Едва ли она могла уменьшиться.

В такой ситуации мер города Виталий Кличко поступает со свойственной ему «мудростью». Он решил отдать теплосети Киева в концессию, о чем и сообщил 20 января 2017 года. Переговоры ведутся с тремя компаниями из Норвегии, Польши и Франции. А что такое концессии тепловых сетей столицы? Суть концессии состоит в том, что государство, в данном случае городская мэрия, признает свою неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей и отдает ее в частные руки. А там как рассуждают? Было ваше, стало наше, что хотим, то и воротим. Не хотите платить – порежем на металлолом. Тем более что мы европейцы, а вы дикари.



КСТАТИ, если бы знали заранее украинцы, что такое европейские стандарты, едва ли бы так слепо лезли в «европейский рай». Так, например, во вполне благополучной Вене вполне зажиточные горожане зимой ходят в своих квартирах в теплой одежде, свитерах, толстых халатах и носках, так как, извините, холодрыга… Горячая вода на кухне или в ванне – непозволительная роскошь. Даже автомобиль и его содержание многим не по карману. Часто несколько семей объединяются и пользуются автомобилем всем «колхозом», так как даже плата за его стоянку для одной семьи – сумма неподъемная. Так где рай обетованный? А беда наша в нас самих. Что имеем, то не ценим. Живем чужим умом…

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