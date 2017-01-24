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24.01.2017 Сельские страдания В 2016 году Украина экспортировала 3,16 тысячи тонн свинины, что в 8,6 раза меньше, чем в 2015 году, сообщила Государственная фискальная служба. Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции за минувший год упал в 10,7 раза – до 5,12 миллиона долларов (54,68 миллиона долларов в 2015 году).

ПРИЧИНОЙ тому стали не квоты Евросо­юза на беспошлинный ввоз продукции (40 тысяч тонн), а в первую очередь беда, пришедшая с Черного континента – африканская чума свиней (АЧС). «Из-за заражения вирусом АЧС Украина значительно сократила производство и экспорт свинины», – говорит президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза.

Аграрии уже давно бьют тревогу по поводу распространения этой опасной болезни, с которой невозможно справиться без государственной поддержки и масштабных мероприятий. Да только пока эффективность принятых мер низковата.

Не случайно с 2012 года на территории Украины было зафиксировано 153 случая (из них в 2016 году больше половины – 80) заражения животных АЧС. В итоге украинская экономика понесла более 1,1 миллиарда гривен прямых и косвенных убытков от вспышек эпидемии АЧС в разных областях страны. А поголовье свиней сократилось за 2016 год на 5,5 процента – до 6,689 миллиона голов.

Кстати, на начало этого года карантин из-за вспышек африканской чумы свиней действует в 20 населенных пунктах на территории Одесской, Николаевской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Луганской и Харьковской областей. Там ограничен ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, торговля мясом, движение транспорта. Это, естественно, привело к запрету экспорта украинской свинины со стороны стран-потребителей.

Увы, но Новый год добавил проблем. Уже зафиксирована гибель свиней в Збараже Тернопольской области, Сватове Луганской области, Славянске Донецкой области, Иванковском районе Херсонской области и селе Попово Полтавской области. По сообщениям Госпродпотребслужбы, в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации распространения возбудителя АЧС. На въезде в эти населенные пункты начали работу дезбарьеры. Карантин установлен сроком на 40 суток.

Стоит ли удивляться, что в этом году Беларусь ограничила поставку свинины из Закарпатской и Луганской областей? Запрещается ввоз на территорию Беларуси живых свиней, свинины и продуктов ее переработки кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. Указанные ограничения распространяются и на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, готовых кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из сырья, происходящего из этого региона Украины и не прошедшего термическую обработку. К тому же отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров на территорию Беларуси из данных регионов.

А вот Румыния запретила импорт свинины из Одесской области, об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Ахим Иримеску. Полный запрет импорта любой мясной продукции обусловлен легкой переносимостью и устойчивостью вируса, следы которого можно обнаружить даже в колбасе. Запрет на импорт, в том числе через малый трафик – это обязательная мера, но она не защищает полностью от опасности. Вирус может проникать также путем перевозки гражданами продуктов, которые содержат мясо зараженных свиней, и через диких кабанов. К сожалению, последний путь распространения составляет около 70 процентов риска, пояснил Иримеску. По его словам, если болезнь достигнет территории Румынии, будут потери в миллионы евро.

Спросите, почему запрет коснулся только трех областей. Да потому, что на момент принятия Беларусью и Румынией таких решений еще не было известно об очагах в Донецкой, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.

Так что вполне правдоподобно выглядит прогноз, сделанный Артуром Лозой. «Если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету страна может почувствовать нехватку этого вида мяса. И в 2017 году украинцам придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину вместо отечественной», – считает он.

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