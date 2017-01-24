24.01.2017

Экобезопасность

«РГ» в номере за 4 января 2017 сообщала, что по инициативе Всеукраинской экологической лиги (председатель Татьяна Тимочко) в Запорожье состоялся «круглый стол», на котором обсуждались экологические аспекты реализации проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха ПАО «Запорожсталь». Комбинат продолжил разговор на очередных общественных слушаниях по этому проекту.

Комплексный эффект

В ЭТИХ слушаниях в формате открытого диалога участвовали представители областной и городской власти, эксперты-экологи Украины, представители науки, общественность Запорожья. Помимо выступлений официальных представителей от комбината и региональной власти, жители Запорожья получили ответы на вопросы относительно сроков исполнения проекта, воздействия на окружающую среду, закрытия устаревшего мартеновского производства предприятия. В конце прошлого года в рамках «круглого стола» проект был всесторонне проанализирован ведущими экологами Украины и международными экспертами и получил позитивную оценку. Замечания экспертов учтены в дальнейшей работе над проектом.

– Строительство современного конвертерного цеха – важнейший проект, с реализацией которого мы достигнем комплексного эффекта: модернизируем комбинат и приведем его к европейским стандартам, снизим экологическую нагрузку на регион, привлекая многомиллионные инвестиции, совершим прорыв в экономическом развитии города. И мы искренне считаем, что этот проект можно успешно реализовать, только обсудив его в открытом диалоге, при участии общественности и высококвалифицированных экспертов, как это происходит сегодня, – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

– Замена на металлургическом комбинате «Запорожсталь» мартеновского цеха на новый – кислородно-конвертерный – долгожданное событие как в рамках города, так и на уровне государства, – в свою очередь, подчеркнул заведующий кафедрой охраны окружающей среды Запорожской государственной инженерной академии, кандидат технических наук, профессор Геннадий Кожемякин. – Реализовать этот проект надо было лет 20 назад, когда он был запланирован. Новые технические решения дают надежду на то, что производство будет более экологическим, более безопасным.

Он отметил, что Primetals – фирма, которая будет реализовывать проект, известна во всем мире и специализируется на поставках природоохранного оборудования для конвертерных производств. Компания имеет свои технические решения. В частности, запланирована сухая система очистки газа, которая применяется сейчас во всем мире и является лучшей технологией на территории Европейского союза. В целом профессор положительно оценил данный проект. И подчеркнул, что строительство конвертерного цеха по сравнению мартеновским позволит сократить выбросы в два раза, а в целом по комбинату «Запорожсталь» – на 10 процентов. А это для такого предприятия и вообще для города – огромное снижение нагрузки на окружающую среду.

Проект на завершающей стадии

НА СЕГОДНЯ в проектные работы по кислородно-конвертерному цеху ПАО «Запорожсталь» направил порядка 500 миллионов гривен собственных средств. Комбинат привлек лучшие мировые практики, ведущих производителей – компании Primetals и SMS Siemag. Проектную документацию готовили ведущие украинские институты «УкрГипромез» и «Энергосталь».

– Проект важен для города как в экологическом, так и экономическом аспекте, – подчеркнула глава Запорожской областной организации Всеукраинской экологической лиги Ирина Пирогова. – Сейчас продолжается работа над усовершенствованием проекта – и это позитивный пример взаимодействия бизнеса и общественности для достижения единой цели. Проведение комбинатом общественных слушаний – шаг к открытому цивилизованному ди­алогу, позитивный прецедент, на который необходимо равняться всем предприятиям.

Масштабная экологическая реконструкция сталеплавильного производства комбината «Запорожсталь» – завершающая точка в крупнейшей программе модернизации производственных мощностей предприятия с экологической составляющей. Общая сумма инвестиций в строительство кислородно-конвертерного цеха составит около 1,3 миллиарда долларов. С 2012 года в экологическую модернизацию предприятия направлено более 5,6 миллиарда гривен.



Запорожье.