сегодня: 24 января, вторник
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 9 от 24 января 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Январь 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

   Главная / КОМЕНТАРИИ / СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ

24.01.2017

УКРАИНА

• Украинцы чаще стали интересоваться товарами магазинов секонд-хенда. «В Украине наблюдается рост продаж через систему секонд-хендов на 20-30 процентов, – сказал  руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Среди покупателей есть и такие, кто относит себя даже не к среднему классу, а к людям состоятельным. Они просто не хотят переплачивать».
• Европейская комиссия направила Министерству энергетики и угольной промышленности Украины письмо, в котором изложила фундаментальную критику проекта «Энергетической стратегии Украины до 2035 года», сообщает «Интерфакс-Украина».
• В Ивано-Франковской области население по состоянию на 1 января 2017 задолжало 253 млн гривен за использованный газ. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом 52 процента потребителей получают субсидии. И на них приходится почти 88 млн гривен долга.
• На субсидии за услуги ЖКХ в 2016 году в Украине было направлено 5,7 млрд гривен. По данным Госстата, субсидии получают 7,677 млн украинских семей. Самый высокий средний размер госпомощи в декабре 2016-го зафиксирован в Тернопольской и Волынской областях – 2,037 тысячи гривен и 1,702 тысячи.
• Единый электронный билет для проезда в общественном транспорте скоро может стать реальностью: парламент разрешил местным властям внедрять по желанию автоматизированные системы учета оплаты проезда. Ожидается, что переход на безналичную оплату увеличит доходы пассажирского транспорта, поскольку он будет работать без кондукторов.
• В Интерполе в настоящее время в розыске находятся 1763 гражданина Украины, сообщает capital.ua. Руководитель Национального центрального бюро в Украине Василий Неволя отметил: «Как правило, наши граждане разыскиваются за совершение убийств, грабежей, краж...»

 


КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet