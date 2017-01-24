24.01.2017

УКРАИНА

• Украинцы чаще стали интересоваться товарами магазинов секонд-хенда. «В Украине наблюдается рост продаж через систему секонд-хендов на 20-30 процентов, – сказал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Среди покупателей есть и такие, кто относит себя даже не к среднему классу, а к людям состоятельным. Они просто не хотят переплачивать».

• Европейская комиссия направила Министерству энергетики и угольной промышленности Украины письмо, в котором изложила фундаментальную критику проекта «Энергетической стратегии Украины до 2035 года», сообщает «Интерфакс-Украина».

• В Ивано-Франковской области население по состоянию на 1 января 2017 задолжало 253 млн гривен за использованный газ. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом 52 процента потребителей получают субсидии. И на них приходится почти 88 млн гривен долга.

• На субсидии за услуги ЖКХ в 2016 году в Украине было направлено 5,7 млрд гривен. По данным Госстата, субсидии получают 7,677 млн украинских семей. Самый высокий средний размер госпомощи в декабре 2016-го зафиксирован в Тернопольской и Волынской областях – 2,037 тысячи гривен и 1,702 тысячи.

• Единый электронный билет для проезда в общественном транспорте скоро может стать реальностью: парламент разрешил местным властям внедрять по желанию автоматизированные системы учета оплаты проезда. Ожидается, что переход на безналичную оплату увеличит доходы пассажирского транспорта, поскольку он будет работать без кондукторов.

• В Интерполе в настоящее время в розыске находятся 1763 гражданина Украины, сообщает capital.ua. Руководитель Национального центрального бюро в Украине Василий Неволя отметил: «Как правило, наши граждане разыскиваются за совершение убийств, грабежей, краж...»